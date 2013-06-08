Венгрия готовится к крупнейшему наводнению в своей истории

Около 4,6 тысячи венгерских военнослужащих, в том числе 600 человек из личного состава инженерных войск задействованы в районе Дуная для ликвидации последствий наводнения, которое уже приближается к столице Венгрии Будапешту, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету Pester Lloyd.

При этом армия готова мобилизовать для борьбы с наводнением еще 5 тысяч военнослужащих и тысячу резервистов, если этого потребует ситуация.

Газета сообщает, что в Будапеште сегодня уровень воды достиг 843 сантиметров, рано утром 10 июня в городе ожидается пик наводнения с уровнем воды по меньшей мере в 885 сантиметров, что на 25 сантиметров выше рекорда 2002 и 2006 годов.

Кроме того, сегодня уже затопило часть западновенгерского города Дьор, а в городе Комаром вода достигла уровня 840 сантиметров. В Эстергоме идут работы по укреплению дамбы. Сотни человек эвакуированы, в том числе из окраинных районов Будапешта, где дома уже начало подтапливать.