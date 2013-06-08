В Китае из-за потопа эвакуировали 62 тысячи человек

В южных и восточных провинциях Китая в результате наводнений, вызванных дождями, погибли 15 человек, двое числятся пропавшими без вести.

Материальный ущерб понесли порядка 4,68 млн жителей, эвакуированы 62 тыс., сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Синьхуа.

В минувшие два дня ливни обрушились на девять районов страны. Подтоплены порядка 2,5 тыс домов.

Местные власти организовали спасательные работы, в районы бедствия доставляют одеяла, одежду и раскладушки. Специалисты следят за уровнем подъема воды в реках и водохранилищах, предпринимают меры, чтобы избежать прорыва плотин и минимизировать последствия оползней.

По предварительным оценкам, уничтожены 21,4 тыс га посевов, сумма ущерба составляет 1,7 млрд юаней (277,16 млн долларов).

Метеорологи прогнозируют, что в ряде районах страны ливни не прекратятся до 10 июня.