На предприятиях Минобороны и Мининфраструктуры до июля создадут пожарную охрану

Кабинет министров Украины распорядился создать ведомственную пожарную охрану на предприятиях, в учреждениях и организациях, относящихся в сфере управления Министерства обороны и Министерства инфраструктуры, в том числе на объектах железнодорожного, авиационного, морского и речного транспорта.

Об этом говорится в постановлении правительства №397, опубликованном в газете «Урядовый курьер» от 8 июня.

Кроме того, в этот перечень входят предприятия и организации Администрации Государственной пограничной службы, Государственного агентства лесных ресурсов, Государственного резерва, Администрации государственной специальной связи, Службы внешней разведки и Государственной пенитенциарной службы.

Постановление вступает в силу 1 июля 2013 года.