Северная и Южная Корея провели переговоры

Представители Северной и Южной Кореи провели первые за два года двусторонние переговоры на правительственном уровне, что служит признаком постепенного снижения напряженности после нескольких месяцев конфронтации.

Как передает русская служба Би-Би-Си, официальные лица встретились в приграничной деревне Пханмунджом, находящейся в демилитаризованной зоне, чтобы обсудить планы переговоров между членами правительств обеих стран. Встречи на таком высоком уровне не проводились уже в течение шести лет.

Как заявляет Северная Корея, она выступает за возобновление сотрудничества, в том числе и в совместной промышленной зоны в Кэсоне. Работа предприятий в Кэсоне была приостановлена в апреле после того, как Север отозвал оттуда 50 тыс. своих рабочих.

Кроме того, тогда Пхеньян закрыл горячую телефонную линию с соседом по 38-й параллели на фоне резкого обострения отношений, вызванного ядерными испытаниями КНДР.