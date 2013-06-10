Янукович готов встретиться с лидерами парламентских фракций
15:03, 10 июня 2013Разное
0
Президент Украины Виктор Янукович готов на этой неделе встретиться с лидерами парламентских фракций.
Об этом он сказал во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Рыбаком, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.
Президент дал согласие на проведение встречи с участием лидеров парламентских фракций. Янукович отметил, что он готов внести изменения в свой рабочий график на текущую неделю, учитывая важность встречи, предложенной Рыбаком.
7 июня в интервью телеканалу «Рада» Рыбак заявил, что намерен предложить Президенту провести встречу главы государства с лидерами фракций для обсуждения текущей ситуации в парламенте.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter