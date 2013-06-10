Анонс на 11 июня

* Под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится заседание Комитета по экономическим реформам. После его завершения -брифинг первого заместителя главы Администрации Президента Ирины Акимовой.

* Пресс-конференция в рамках международной конференции «Подходы к практической реализации Конвенции Совета Европы о подделке медицинской продукции и подобных преступлениях, угрожающих охране здоровья (Конвенция «MEDICRIME»)». Организатор конференции: Совет Европы и Государственная служба Украины по лекарственным средствам. Участники: К.Грищенко, вице-премьер-министр Украины; Т.Бахтеева, глава Комитета по вопросам здравоохранения ВРУ; А.Соловьев, председатель Госслужбы Украины по лекарственным средствам; Я.Клейсен, директор Директората по информации и противодействия преступности, Генерального Директората по правам человека и верховенства права СЕ; К.Керомонте, глава управления уголовного права Генерального Директората по правам человека и верховенства права Совета Европы и др.

* Пресс-конференция на тему: «Электронная торговля активами обанкротившегося бизнеса - миллиардные торги пошли в интернет. Кто контролирует рынок и почем скупают банкротов?». Участники: руководитель центрального региона и киевского филиала Товарной биржи "Электронные торги Украина" Ирина Сербина, директор Центра коммерческого права Валентина Данишевская; представитель Министерства юстиции; представитель юридической компании; представитель коммерческого банка; арбитражные управляющие.

*11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Законотворчество VS Права человека. Рейтинг самых опасных законов 2012 года». Накануне парламентских слушаний «Состояние соблюдения прав человека в Украине», которые назначены на 12 июня правозащитники обнародуют перечень законов 2012 года, наиболее опасных с точки зрения обеспечения прав и свобод человека. Этот перечень создан по результатам экспертного опроса, проводившегося Центром Гражданских Свобод. В прошлом году украинские парламентарии неоднократно пытались «урезать» гражданам их права и свободы, гарантированные Конституцией Украины и ее международными обязательствами. Такое впечатление, что народные избранники соревновались: кто больше и «качественнее» ограничит общество. Парламент накрыла настоящая волна опасных законопроектов, некоторые из которых уже стали действующими законами. Заметило ли общество этот кавалерийский наскок? По мнению авторов ежегодного доклада правозащитных организаций о состоянии соблюдения прав человека в Украине, "создается впечатление, что все законотворчество направлено ​​на удовлетворение политических и экономических интересов политической и бизнес-элиты (которые, собственно, почти совпадают) и против прав и интересов так называемых «маленьких украинцев», в преданности которому наперегонки клянутся украинские политики." Отмена или коренное изменение этих "образцов законотворчества" является одной из важных задач парламента нового созыва. Чтобы народные депутаты не забывали об этой задаче, правозащитники напоминают им об этом публично (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 246 43 43, tomak.maria@gmail.com. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Директор Департамента здравоохранения КГГА Виталий Мохорев посетит Контактный центр Киева, чтобы пообщаться с жителями города. Общение состоится в рамках спецпроекта «На прямой связи с киевской городской властью». Темы: неудовлетворительное обслуживание в амбулаторно-поликлинических учреждениях и в стационарах, работа станции скорой медицинской помощи; бесплатное проведение анализов, лечение в медицинских учреждениях или льготное проведение операций; отказ в предоставлении льготного рецепта на лекарства; предложения по улучшению работы медицинских учреждений и др. Звонки киевлян и гостей города будут принимать по номеру «15-51». Онлайн-трансляция будет проходить на официальном сайте Контактный центр города Киева.

*12-30 - В УНИАН в рамках международной инициативы «Пост-глобализация» при участии Института Глобализации и Социальных Движений, Транснационального института политических исследований, Центра исследования научно-технического потенциала и истории науки НАНУ, Конфедерации свободных профсоюзов Украины состоится пресс-конференция на тему: «Эпоха после неолиберализма: кризис и будущее Восточной Европы». По мнению экспертов международной инициативы «Пост-глобализация» украинское правительство имеет достаточные полномочия для немедленного возврата всех капиталов выведенных в офшор. Какую роль играют украинские и российские капиталы в экономике Евросоюза? Стоит ли искать причину кризиса в коррупции или олигархизации? Ожидает ли нас новая кейнсианская политика, усиление системы БРИКС или новый передел мира после падения старого гегемона США? Об этом расскажут эксперты: Борис Кагарлицкий, директор Института Глобализации и социальных движений ; Кристоф Агитон (Christophe Aguiton), один из основателей ATTAC France; Никола Буллард (Nicolla Bullard), эксперт Focus on the global; Василий Черепанин, редактор журнала «Политическая критика»; Петр Тулей, председатель киевского городского объединения КВПУ (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны :+380505313180, info@pglobal.org.

* Пресс-конференция на тему: «Туристический рынок и революции: кто заплатит туроператору?». Участники: коммерческий директор компании Tez Tour Ukraine Аркадий Маслов; директор туристической компании "Поехали с нами" Олег Кулик; президент Лиги страховых организаций Украины Наталия Гудыма; управляющий партнер юридической компании "Волков и Партнеры" Алексей Волко.

* Состоится заседание Пресс-клуба на тему: "Государственные гарантии для развития кредитования: как будет работать этот механизм?". Организатор - ОО "Лига финансового развития". Участники: Игорь Соркин, председатель НБУ (или уполномоченное лицо) Галина Пахачук, директор Департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины; Борис Тимонькин, председатель правления "Укрсоцбанка"; Василий Роговой, советник председателя правления "Дочернего банка "Сбербанка России"; Ирина Земцова, директор Департамента корпоративного бизнеса АО "Сбербанк".

*15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Очередная миллионная афёра в области ЖКХ?". Речь пойдет о незаконных действиях представителей местной городской власти и бывшего руководства предприятия ООО «Токмак Теплоэнергия» г.Токмак, Запорожской области, в частности, о списывании миллионных задолженностей за использованный газ на недействующее предприятие, а также о многих других операциях, которые могут свидетельствовать о преступной деятельности служебных и должностных лиц, направленных на очередную афёру в области ЖКХ, очередной обман населения и многое другое. В ходе пресс-конференции, учредители предприятия ООО «Токмак Теплоэнергия» обнародуют заявление о необходимости незамедлительно, «по горячим следам», расследовать обнаруженные факты, и призовут действующие партии г. Токмака и Запорожской области к содействию. Участники: Андрей Шовкун, исполнительный директор концерна «Коммунальные системы Украины»; Денис Кравченко, исполняющий обязанности директора ООО «Токмак Теплоэнергия»; Виталий Вислобоков, руководитель юридического департамента концерна «Коммунальные системы Украины» (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 067 538-05-75, amurova.kseniya@mail.ru.

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