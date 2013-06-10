Кабмин заменит заседания по понедельникам на совещания у премьера

Кабинет министров Украины отказался от проведения заседаний по понедельникам, вместо них будут проводиться совещания у премьер-министра.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Лукьяненко.

“По понедельникам заседания Кабмина сейчас не будет. Вместо него будет проводиться аппаратное совещание у премьер-министра”, - сказал Лукьяненко.

Он отметил, что такое изменение произошло по решению правительства.

“Это решение правительства”, - сказал пресс-секретарь премьера. Он также подчеркнул, что таким образом, по понедельникам никаких решений Кабмина приниматься не будет.

Напомним, что до сих пор заседания Кабинета министров Николая Азарова проводились по средам (очередные заседания) и понедельникам.

Причем, по понедельникам заседания проводили без приглашения прессы и неофициально их называли заседаниями “малого Кабмина”.

При прежних премьер-министрах очередные заседания Кабмина проводились раз в неделю – по средам.