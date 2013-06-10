ТОП-10 (10 июня)

Украина вряд ли пойдет на повышение тарифов на газ для населения – S&P

Госстат улучшил показатель ВВП Украины

Миндоходов предлагает отсрочить до сентября введение новых акцизных марок

Миндоходов предлагает ввести пенсионный сбор 1% при покупке безналичной валюты

ЕС усилил требования к экобезопасности при добыче нефти и газа на шельфе морей

Украинцы резко сократили продажу валюты

Нацбанк в мае не продавал валюту на межбанке

Средняя цена импортного газа для Украины в мае сократилась на 2,3%

S&P допускает возможность снижения курса гривни до 9 грн за доллар

Минагропрод прогнозирует урожай зерновых на уровне 53-54 млн тонн

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Украина вряд ли пойдет на повышение тарифов на газ для населения – S&P

Украина, вероятнее всего, не пойдет на повышение тарифов на газ для населения с целью снижения потребностей рекапитализации Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в ближайшие два года, что определенно повлечет рост дефицита бюджета до 5%.

Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, переданном УНИАН.

«Мы пересмотрели наши первоначальные ожидания относительно того, что правительство в конечном счете повысит внутренние тарифы на газ в целях снижения потребностей в рекапитализации НАК «Нафтогаз Украины». Как следствие, наша оценка среднего размера дефицита расширенного правительства (дефицита бюджета – УНИАН) на 2012-2015 гг. была повышена с 4% до 5% ВВП», - говорится в докладе.

По мнению аналитиков S&P, ключевыми проблемами, также влияющими на экономическую ситуацию в Украине, остаются политические факторы, препятствующие проведению структурных реформ, в том числе дальнейшей консолидации бюджета; трудности, связанные с обеспечением внешнего финансирования и финансирования бюджета; давление на финансовую систему, характеризующуюся высокой долговой нагрузкой, в связи со значительной долей проблемных кредитов.

Как сообщал УНИАН, повышение тарифов на газ для населения является одним из основных условий продолжения результативного сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Кроме того, основными элементами новой программы должны стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического секторов с целью создания в Украине условий для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

Кроме того, согласно проекту меморандума сотрудничества с МВФ, обнародованному в СМИ, условием возобновления сотрудничества с Фондом должны стать сокращение дефицита государственного бюджета до не более 2% ВВП в 2013 году и 1,9% - в 2014 году.

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Госстат улучшил показатель ВВП Украины

ВВП Украины в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года), снизился на 1,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно информации Госстата, показатель роста ВВП в первом квартале текущего года, по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, с учетом сезонного фактора, также выше ранее обнародованного показателя на 0,1 п.п. и составляет 0,6%.

Номинальный ВВП Украины по итогам первого квартала 2013 года составил 301,598 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Госстата, обнародованным в апреле текущего года, спад ВВП Украины в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года, составил 1,3%. При этом, по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, с учетом сезонного фактора, зафиксирован рост ВВП в 0,5%.

В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, до 1408,9 млрд грн, при этом в четвертом квартале 2012 года спад ВВП составил 2,5%.

Рост реального ВВП Украины, при условии реализации Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, составит в 2013 году 2,5-3,4%.

Согласно госбюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 триллиона гривень, рост ВВП - 3,4%.

Вместе с этим эксперты прогнозируют нулевой рост ВВП или не выше 1,5%. По версии Международного валютного фонда, ВВП Украины по итогам 2013 года составит 0%, по версии Всемирного банка – 1%, международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг» - 1,1%, в то время как ЕБРР спрогнозировал падение ВВП на 0,5%.

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Миндоходов предлагает отсрочить до сентября введение новых акцизных марок

Министерство доходов и сборов Украины предлагает отсрочить до 1 сентября срок введения акцизных марок нового образца для маркирования алкогольных напитков и табачных изделий отечественного и импортного производства. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, разработанном Миндоходов и опубликованном на сайте министерства.

Цель отсрочки, как сказано в пояснительных документах к проекту регуляторного акта – обеспечить производителей и импортеров подакцизной продукции необходимым количеством марок акцизного сбора.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года именно Министерство доходов и сборов Украины предложило ввести акцизные марки нового образца с трехуровневой защитой от подделки. При этом Миндоходов резко раскритиковало возможность исключения акцизных марок из перечня бланков строгой отчетности, объяснив свою позицию тем, что такой шаг приведет к росту фальсификата и расширению теневого рынка подакцизных товаров. Специалисты министерства также обратили внимание, что подпольное производство алкоголя и табака – одно из распространенных налоговых преступлений. Причем фальсификат, предлагаемый потребителям, зачастую угрожает их жизни и здоровью.

В марте Кабинет министров Украины решил ввести с 1 мая акцизные марки нового образца на алкоголь и сигареты, повысив их стоимость в 2,6 раза. Однако позднее срок был смещен на 1 августа.

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Миндоходов предлагает ввести пенсионный сбор 1% при покупке безналичной валюты

Министерство доходов и сборов Украины предлагает ввести в Украине сбор на обязательное государственное пенсионное страхование по ставке 1% от объекта налогообложения при осуществлении покупки иностранной валюты в безналичной форме. Об этом говорится в проекте закона, подготовленного Миндоходов и опубликованного на сайте министерства.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, принятие такой нормы обусловлено необходимостью наполнения бюджета, средства которого могут и должны быть направлены на выплату пенсий, надбавок и пенсионных перерасчетов.

«Законопроект позволит улучшить эффективность государственного регулирования в сфере пенсионного обеспечения», - сказано в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, в мае народный депутат Украины Владимир Зубик (Партия регионов) также предложил Верховной Раде ввести с 1 июля 2013 года сбор на обязательное пенсионное страхование с операций по покупке безналичной иностранной валюты по ставке 1%. Соответствующий законопроект №2952 «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» (относительно поступлений в Пенсионный фонд) зарегистрирован в парламенте 30 апреля и размещен на веб-портале Верховной Рады.

В пояснительной записке к законопроекту значилось, что в случае внедрения с 1 июля сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с операций по покупке безналичной валюты по ставке 1%, поступления в государственный бюджет во втором полугодии 2013 года составят ориентировочно 16,5 млрд грн.

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ЕС усилил требования к экобезопасности при добыче нефти и газа на шельфе морей

Совет ЕС усилил требования к обеспечению экологической безопасности при добыче нефти и газа на шельфе морей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании Совета министров ЕС по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики в Люксембурге.

Новая Директива, в частности, предусматривает, что перед получением лицензий на добычу нефти и газа на морском шельфе, компании-претенденты должны представить отчеты обо всех крупных возможных авариях во время буровых работ, доказательства своей способности исправить причиненный вред, а также доказательства адекватной финансовой безопасности для покрытия возможных убытков во время инцидентов.

Директива также предусматривает, что добывающие компании должны создавать внутренние планы действий на случай чрезвычайных ситуаций с полным описанием ресурсов и оборудования, которое может быть привлечено, а также конкретных действий работников.

При этом похожие планы должны разрабатывать и страны - члены ЕС. В таких планах, в частности, должны быть расписаны вопросы координации действий спасательных служб добывающих компаний и правительственных спасательных служб и органов власти.

Новая Директива вступит в силу через 20 дней после обнародования в Официальном журнале ЕС.

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Украинцы резко сократили продажу валюты

Чистая продажа наличной валюты населением в мае 2013 года составила 81 млн долл., что на 37 млн долл. меньше, чем чистая продажа в апреле текущего года (118 млн долл.).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, в мае объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 2,452 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,267 млрд долл., продали — на 1,186 млрд долл.

Как сообщает Национальный банк, в январе-мае текущего года чистая покупка населением валюты составила 226,4 млн долл. (в эквиваленте), что в 9,8 раза меньше показателя чистой покупки по итогам января-марта прошлого года (2,209 млрд долл. в эквиваленте).

Банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в мае снизились на 4,4 млн долл. и по состоянию на 1 июня 2013 года составили 22,373 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной валюты населением в апреле 2013 года составила 118 млн долл., в то время как в марте текущего года чистая покупка составила 3 млн долл. Банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в апреле снизились на 5,4 млн долл. и по состоянию на 1 мая 2013 года составили 22,377 млрд долл.

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Нацбанк в мае не продавал валюту на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) в мае 2013 года, впервые с апреля прошлого года, не продавал валюту на межбанковском валютном рынке, сообщается на сайте Национального банка.

Согласно сообщению, в мае 2013 года объем операций с безналичной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 38,422 млрд долл. (с учетом операций Госказначейства). Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке (в эквиваленте) 395,3 млн долл. (397 млн австралийских долларов), и не продавал валюту.

Согласно данным на сайте регулятора, в январе-мае 2013 года объем чистых интервенций НБУ межбанковском валютном рынке снизился на 4,9% - до 625,56 млн долл., по сравнению с объемом чистых интервенций за аналогичный период прошлого года, который составлял 596,4 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года объем чистых интервенций НБУ на валютном рынке составил 193,66 млн долл. (в эквиваленте), в том числе Нацбанк продал 233,6 млн долл. (180 млн евро), а объем покупки валюты составил 40 млн долл.

В апреле объем операций с безналичной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 47,897 млрд долл. (с учетом операций Госказначейства).

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Средняя цена импортного газа для Украины в мае сократилась на 2,3%

Средняя цена газа, который Украины импортировала в мае (средняя таможенная стоимость импортного природного газа), составила 405,74 долл. за тысячу кубических метров с 415,12 долл. Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, опубликованном на сайте министерства.

«Фактическая цена реализации для газа природного (средняя таможенная стоимость импортного природного газа, которая установилась в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в мае 2013 года) составляет 405,74 долл. за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, средняя цена на импортный газ для Украины в апреле 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,36% - до 415,12 долл. за 1 тыс. куб. м с 416,6 долл. Украина в январе-апреле 2013 года импортировала газ в денежном выражении на общую сумму 4,156 млрд долл.

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S&P допускает возможность снижения курса гривни до 9 грн за доллар

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s допускает возможность снижения курса национальной валюты Украины до 9 грн за доллар США в 2013 году на фоне ухудшения основных экономических показателей. Об этом говорится в докладе Standard & Poor’s, переданном УНИАН.

«В нашем базовом сценарии мы используем допущение о снижении курса гривни к доллару США с 7,99 в 2012 г. до 9,00 в 2013 г. На наш взгляд, настойчивое стремление правительства не допустить изменений валютного курса на фоне ухудшения основных экономических показателей может привести к вынужденной девальвации гривни», - отмечается в докладе.

При этом аналитики агентства убеждены, что предпринимаемые сегодня меры по укреплению курса нацвалюты могут быть полезны лишь в краткосрочной перспективе. «С нашей точки зрения, повторное введение Национальным банком Украины механизмов контроля за притоком капитала, а именно обязательной продажи 50% валютной выручки, ослабит давление на курс гривни лишь на некоторое время», - отмечают в Standard & Poor’s.

Кроме того, в агентстве прогнозируют снижение к концу года объема международных резервов Украины примерно до 20 млрд долл. против нынешних 24,541 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service прогнозирует девальвацию гривни на уровне 10-15% по итогам 2013 года. Прогноз отражает ожидания того, что украинские банки будут продолжать работать в сложных экономических условиях, в результате чего качество активов и прибыльность останется очень слабой.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, курс национальной валюты в 2013 году будет в пределах от 8,3 до 8,5 грн/долл.

Согласно консенсус-прогнозу, опубликованному на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины, в апреле текущего года эксперты улучшили прогноз курса гривни в 2013 году до 8,36 грн/долл. против 8,55 грн/долл., прогнозируемых в ноябре 2012 года.

Государственный бюджет Украины на 2013 год сформирован исходя из среднегодового курса 8,4 грн/долл.

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Минагропрод прогнозирует урожай зерновых на уровне 53-54 млн тонн

Украинские аграрии в 2013 году могут собрать 53-54 млн тонн зерновых и зернобобовых культур против 46,2 млн тонн в 2012 году, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на слова директора департамента земледелия Александра Демидова.

«Если говорить об объемах производства зерна в Украине, то, исходя из информации регионов, научных данных, по нашим расчетам, мы можем ожидать урожай зерновых и зернобобовых культур на уровне 53-54 млн тонн», - цитирует пресс-служба Демидова.

Достичь таких результатов, по словам директора департамента земледелия, может удаться благодаря использованию высококачественных семян, техническому обновлению зерноуборочного парка, а также расширению посевных площадей под озимой пшеницей и кукурузой.

При этом, согласно сообщению, Минагропрод создал штаб по координации проведения комплекса уборочных работ, который уже провел первое заседание.

В министерстве считают, что из-за погодных условий уборочные работы придется проводить в минимальные сроки – 10-15 дней.

Справка УНИАН. Украинские аграрии к 31 мая засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми 8,189 млн га, или 100% от прогнозируемых площадей.

Всего под урожай 2013 года планировалось засеять 27,6 млн га. Урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против рекордных 56,7 млн тонн в 2011 году.

УНИАН