Оппозиция осенью вновь поднимет вопрос об отставке правительства Азарова – Геращенко

Оппозиционные фракции «УДАР», «Батькивщина» и «Свобода» осенью вновь будут инициировать рассмотрение в Верховной Раде вопроса об отставке правительства премьер-министра Николая Азарова.

Об этом заявила народный депутат от «УДАРа» Ирина Геращенко в эфире программы «Свобода слова», сообщается на сайте партии.

«В сентябре месяце три оппозиционные силы первым внесут представление об отставке правительства, которое терроризирует страну уже три с половиной года», - сказала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля Верховная Рада не поддержала проект постановления «Об ответственности Кабинета министров Украины».

За данное решение проголосовали лишь 190 (при необходимых 226 – УНИАН) из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, "Батькивщина" отдала за постановление 88 голосов (7 депутатов отсутствовали). Из "УДАРа" проголосовали 35 из 42 депутатов, в частности, на голосовании отсутствовал лидер фракции Виталий Кличко. В то же время "Свобода" поддержала отставку правительства всеми 36 голосами.

За постановление также проголосовало большинство фракции Компартии (21 депутат из 32). Кроме того, документ поддержали 10 внефракционных депутатов.

Вопрос об ответственности Кабмина не может рассматриваться в Верховной Раде дважды на протяжении одной сессии, а также на протяжении года после одобрения Программы деятельности правительства.