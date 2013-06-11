Янукович ввел Богословскую и Гончарука в состав Комитета по экономическим реформам

Президент Украины Виктор Янукович внес изменения в состав Комитета по экономическим реформам.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, Янукович ввел в состав Комитета по экономическим реформам таких лиц: заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции (по согласию) Инну Богословскую, первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики (по согласию) Владимира Вечерко, советника Президента Украины - руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей Гончарука, Правительственного уполномоченного по правам инвалидов (по согласию) Алексея Журавко.

Кроме того, глава государства утвердил в составе Комитета по экономическим реформам министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника.