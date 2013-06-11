Вилкул отправляет на Дунай 1,2 тыс. спасателей и спецтехнику

В места возможного подтопления на украинском участке Дуная идет передислокация 1,2 тыс. спасателей и 400 единиц специальной техники.

Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул во время выездного совещания Межведомственного оперативного штаба на наиболее паводкоопасных участках Дуная в Одесской области, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

«Гидротехнические сооружения украинского участка Дуная приведены в высшую степень готовности для приема большого количества воды, которая движется из Западной Европы. В места возможного подтопления идет передислокация 1200 работников ГСЧС, а также 400 единиц специальной техники», - отметил он.

Вилкул подчеркнул, что, по оценкам экспертов, ситуация на Дунае не представляет масштабной угрозы. В данное время наблюдается незначительное повышение уровня воды в реке на 1-10 см в сутки, которое не является опасным.

«Под руководством Межведомственного штаба все аварийно-оперативные службы приведены в высшую степень готовности для оперативного реагирования на возможные опасные ситуации и недопущение подтоплений населенных пунктов», - сказал председатель Межведомственного штаба Вилкул.

Гидрометцентр спрогнозировал максимальные значения уровня воды в Одесской области в третьей декаде июня. Все эти уровни меньше опасных. В частности, в городе Рени Одесской области при опасном уровне 535 см ожидаемый уровень воды не превысит отметки 480-520 см. Возле Измаила при опасном уровне 370 см вода поднимется лишь до 320-360 см. В городе Килия уровень воды не превысит отметки 190-210 см при опасном 265 см. А в городе Вилково (при опасном уровне 155 см) вода остановится на отметке 145-155 см, отметили в пресс-службе вице-премьера.

«С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций во время пропуска паводка на реке Дунай в Одесской области, Межведомственной штаб проводит круглосуточный мониторинг ситуации в регионе. Ситуация детально проанализирована. Составлен план действий. Спрогнозированы приток воды, объем и время ее прибытия», - сказал Вилкул.

Он проверил ход строительства дамбы на участке Прорва–Памятник на территории Ренийского района и состояние участка 54-55 миля. Также вице-премьер провел осмотр с вертолета территории дельты реки Дунай и защитных гидротехнических сооружений от г. Вилково до г. Рени.

Вилкул отметил, что работы на участке дамбы Прорва-Памятник должны завершиться в ближайшие два месяца. Работы включают, в частности, создание противофильтрационной завесы, которая будет предотвращать размывание дамбы, обеспечивать ее надежность и долгосрочную эксплуатацию для недопущения воды в населенные пункты.

В этом году правительство на обновление 96 защитных гидротехнических сооружений в Украине выделило более 123 млн грн. Из них на Одесскую область выделено 10 млн грн, в частности, 2,5 млн грн на обновление 1,8 км дамбы на участке Прорва-Памятник, более 5 млн грн - на реконструкцию 4-го и 5-го шлюза на реке Дунай, более 2 млн грн - на расчистку подводных каналов озера Сасик и на другие работы.

«В целом с 2010 года правительство выделило более 100 млн грн на обновление системы противопаводковой защиты на Дунае. Благодаря этому уже восстановлены 6 шлюзов-регуляторов, 23 км защитных противопаводковых дамб и проведено восстановление других защитных инженерно-технических сооружений», - сказал Вилкул.

Он отметил, что реализация запланированных на этот год мероприятий по обновлению и строительству защитных сооружений на Дунае повысит уровень защиты 8 населенных пунктов и 2,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

В целом в состав системы противопаводковой защиты на украинском участке реки Дунай входят 225 км защитных дамб и 13 основных шлюзов-регуляторов.

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