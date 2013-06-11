Президент призвал депутатов провести внеочередную сессию ВР

Президент Украины Виктор Янукович призвал депутатов провести внеочередную сессию парламента, чтобы принять необходимые для страны законы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании Комитета по экономическим реформам.

“Наша позиция принципиальна. Если будет дальше продолжаться блокирование парламента, нужно проводить внеочередную сессию и принимать решения. Мы это делаем ради людей”, - сказал Янукович.

Глава государства отметил, что нельзя останавливаться в вопросе принятия социальных законов и искать для этого удобные или неудобные поводы.

По его словам, также важно рассмотреть и принять ряд экономических законов, которые напрямую связаны с вопросами госбюджета.

“И не нужно смотреть на этих политиканов, которые сегодня мешают жить людям в стране. Это касается каждого человека. Нам в этих вопросах нужно быть откровенными”, - подчеркнул Янукович, согласившись с тем, что подобные вопросы нужно решать за столом переговоров, но если эти вопросы не решаются, то “нужно принимать политические решения”.

При этом он добавил, что нужно принимать смелые политические решения.

Как сообщал УНИАН, на прошлой пленарной неделе парламент работал лишь два дня: 4 и 5 июня.

6 июня оппозиционные депутаты заблокировали работу парламента, требуя личного выступления Президента Украины с ежегодным посланием к ВР, которое они получили в печатном виде.

Утром 7 июня оппозиционные депутаты опять заблокировали трибуну и президиум парламента.

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что распорядился собрать подписи депутатов за проведение внеочередного заседания парламента. Он также не исключил проведения выездного заседания ВР.