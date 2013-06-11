В Германии ущерб от наводнения составит минимум 10-12 млрд евро

Жертвы гигантского паводка получат единовременную компенсацию из специально созданного фонда, пообещал министр экономики ФРГ Филипп Рёслер. В борьбе с наводнением участвуют добровольцы и бундесвер.

По предварительным данным, ущерб от наводнения, охватившего восток и продвигающегося на север Германии, составляет минимум 10-12 миллиардов евро, передает DW. Министр экономики ФРГ Филипп Рёслер (Philipp Rösler) в эфире региональной радиостанции Info RBB заявил, что пострадавшим будет выплачена единовременная компенсация из специального фонда помощи жертвам наводнения. Вопрос об общем объеме фонда Рёслер оставил открытым.

Между тем в охваченных наводнением регионах власти пытаются предотвратить опасность дальнейших прорывов дамб. В федеральных землях Бранденбург, Нижняя Саксония, Мекленбург - Передняя Померания добровольцы укрепляют плотины мешками с песком и возводят земляные валы. Дамбу в городке Фишбек, разрушенную в понедельник, 10 июня, вопреки всем усилиям, восстановить не удается. Несмотря на то, что военные с вертолетов сбрасывают в образовавшуюся брешь мешки с песком, она разрослась до 100 метров.

В земле Саксония-Анхальт в борьбе с наводнением участвуют более 9000 солдат бундесвера. Земельные власти ввиду обострения ситуации заявили о необходимости координации действий с соседним Бранденбургом. Там во вторник, 11 июня, ожидается пик наводнения, по предварительным данным, уровень воды в Эльбе в районе города Виттенберге поднимется до 8,2 метра. В федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн около города Лауэнбург вода уже достигла критического уровня 9,56 метра (что почти на пять метров выше обычного), а пик паводка должен наступить лишь в четверг, 13 июня. Сотни жителей близлежащих окрестностей в ночь на понедельник были вынуждены покинуть свои дома и спасаться бегством.