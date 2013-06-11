Анонс на 12 июня

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием: вице-премьер-министра А.Вилкула, председателя Государственного агентства по туризму и курортам Е.Шаповаловой, заместителя руководителя Секретариата Кабинета Министров С.Камышева.

* Круглый стол на тему: «Основные направления деятельности органов государственной власти Украины по защите прав интеллектуальной собственности».

* Состоится прямая телефонная линия Министерства доходов и сборов Украины и журнала "Заработная плата" на тему: "Налогообложение доходов физических лиц". В работе примет участие Надежда Филиповских, замначальника отдела администрирования налога на доходы физических лиц департамента доходов и сборов с физических лиц Министерства доходов и сборов Украины.

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