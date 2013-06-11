Янукович заговорил о кадровых изменениях в правительстве

Национальный план действий по реформированию экономики Украины должен выполняться вовремя и в срок, в противном случае будут приниматься кадровые решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович, открывая заседание Комитета экономических реформ.

«Национальный план действий должен выполняться. Мы вместе много времени потратили на то, чтобы согласовать этот вопрос. Я пошел вам навстречу. Но если сейчас будут нарушаться графики, мы не будем смотреть на то, красивый или не красивый министр или исполнитель программы, будем принимать решения», - сказал глава государства.

При этом он обратил внимание, что поблажек не будет и при назначении кадров на местах. «Вы знаете, я подписал указ - практика назначения специалистов в регионы без согласования с регионами уже в прошлом. Ко мне многие обращались, чтобы сделать эксклюзивные условия. Такого не будет. Все будет согласовываться с регионами. И на местах знают лучше, кого назначать», - сказал Янукович.

По его мнению, должна быть согласованная политика и кадровая конкуренция. «Не просто так назначать, потому что человек хороший и я его знаю, а назначать специалистов на конкурсной основе. Кадровую политику надо согласовать», - подчеркнул Президент.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины 12 марта 2013 года утвердил Национальный план действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».