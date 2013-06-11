Кабмин выделил Одессе 27 млн грн на ликвидацию последствий урагана

Кабинет министров выделил Одессе 27 млн грн на ликвидацию последствий урагана, случившегося в городе 31 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул в ходе поездки в Одесскую область.

По его словам, 10 июня уже поступило 2,3 млн грн на восстановление электротранспорта города.

«До конца недели эта сумма увеличится до 11 млн», - сказал Вилкул.

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Одессы Алексей Костусев заявил, что убытки коммунального хозяйства Одессы от урагана, пронесшегося 31 мая, превысили 23 млн грн. По его словам, получили повреждения 1,344 тыс. объекта коммунальной собственности, в числе которых 1,285 тыс. - объекты ЖКХ и 59 - в социально-культурной сфере, повалены, уничтожены или серьезно повреждены порядка 4 тыс. деревьев.

В Одессе 38 человек получили травмы различной степени тяжести во время стихии вечером 31 мая. Семеро из них были госпитализированы. Во время непогоды погиб 48-летний мужчина – он получил смертельный удар током.