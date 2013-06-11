ТОП-10 (11 июня)

Переход Украины на новые стандарты бензина снова предлагают отложить

«Мироновский хлебопродукт» готов купить аграрные активы в России

Россия ввела усиленный контроль двух украинских производителей сыра

Украина предлагает Японии организовать производство автомобилей

Янукович предлагает пересмотреть бюджет в сторону увеличения

Арбузов возглавил финансово-кредитный совет по отбору инвестпроектов под госгарантии

Минфин привлек в госбюджет 1,541 млрд грн на ОВГЗ-аукционе 11 июня

Активы банков Украины в мае выросли на 1,03%

Монетарная база в Украине выросла на 1,3%, денежная масса – на 0,4%

Миссия МВФ прибудет в Украину 27-28 июня

***

Переход Украины на новые стандарты бензина снова предлагают отложить

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает продлить действие стандартов качества автомобильных бензинов и дизельного топлива, соответствующих требованиям Евро-3, до конца 2015 года, Евро-4 – до конца 2017 года.

Такое предложение содержится в проекте "Технического регламента по требованиям к автомобильным бензинам, дизельным, судовым и котельным топливам", размещенном на сайте Минэнергоугля.

“Установить конечный срок введения в оборот автомобильных бензинов и дизельного топлива: экологического класса Евро 3 - до 31 декабря 2015 года; экологического класса Евро 4 - до 31 декабря 2017 года; экологического класса Евро 5 – срок не ограничен”, - говорится в документе.

Вместе с тем, топливо качества Евро-2 и ниже, после принятия техрегламента, к продаже в рознице допущено не будет.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в середине марта 2013 г. поручил правительству до конца марта 2013 года утвердить технический регламент относительно требований к автомобильному топливу и определить конечный срок перехода на стандарты Евро-4 и выше.

Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности предлагало разрешить использование автомобильных бензинов и дизельного топлива стандарта Евро-3 до 31 декабря 2016 года и Евро-4 до 31 декабря 2020 года.

Украина неоднократно откладывала полный переход на стандарты качества топлива Евро-4 и Евро-5.

На сегодняшний день в Украине действуют два стандарта качества нефтепродуктов: ДСТУ 4063-2001 (аналог Евро-2) и ДСТУ 4839-2007 (отвечает Евро-4, -5). В 2007 году был принят график перехода на новые стандарты качества с параллельным отказом от ДСТУ 4063-2001 с 1 января 2011 года.

***

«Мироновский хлебопродукт» готов купить аграрные активы в России

Крупнейший производитель курятины в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) готов приобрести сельскохозяйственные активы в России.

Как предает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник, 11 июня, сообщил журналистам председатель правления холдинга Юрий Косюк.

«Мы смотрим и на аграрные активы, смотрим и на производителей (в России – УНИАН). Производство там достаточно интересное – они низкорентабельны, они высокорасходны и нам это может быть интересно», - сказал Косюк.

При этом предправления холдинга высказал надежду, что некоторые сделки будут осуществлены уже в этом году.

Как уточнила начальник отдела по работе с инвесторами и СМИ «МХП» Анастасия Соботюк, компания, прежде всего, рассматривает возможность приобретения в России птицеводческих активов.

Кроме того, Косюк подтвердил намерение «МХП» приобрести предприятия в странах Европейского союза, однако там холдинг больше интересуют компании, занимающиеся мясопереработкой, так как себестоимость птицеводства в ЕС выше, чем в Украине.

Кроме того, глава агрохолдинга отметил, что компания рассматривает как экспортный - рынок США, однако в ближайшем будущем начало поставок в страну маловероятно ввиду закрытости американского рынка.

«Мы рассматриваем (возможность поставок в США – УНИАН), мы подали заявку, мы все делаем. Процедура 5 лет минимум будет идти... Они говорят о свободной торговле, но в то же время страна достаточно закрыта», - пояснил Косюк.

При этом Косюк добавил, что в течение пяти лет МХП может стать международной компанией с активами в Украине, России и ЕС.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины дал разрешение Raftan Holding Limited (Кипр), офшорной компании, управляющей корпоративными правами «МХП», на приобретение контрольного пакета акций российского агрохолдинга «Воронеж Агро Холдинг».

правка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

МХП по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль на 20% по сравнению с 2011 годом – до 311 млн долл. Выручка компании в 2012 году увеличилась до 1,4 млрд долл. с 1,2 млрд долл. в 2011 году. EBIDTA выросла на 17% – до 468 млн долл. Маржа EBIDTA осталась на уровне 2011 года – 33%.

***

Россия ввела усиленный контроль двух украинских производителей сыра

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Росссельхознадхор) с 27 мая текущего года ввела режим усиленного лабораторного контроля для украинских компаний «Гадячсыр» (Полтавская обл.) и «Прометей» (Черниговская обл.) в связи с обнаруженными в их продукции антибиотиками.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, в частности, в партии сыра компании «Гадячсыр» были обнаружены тетрациклин и окситетрациклин, а в продукции «Прометея» - только окситетрациклин.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию страны сыров «Гадячсыра» и «Прометея», а также «Пирятинского сырзавода». Тогда Роспотребнадзор заявил, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла. В свою очередь, в Госветслужбе Украины эти претензии назвали безосновательными.

Справка УНИАН. Компания «Гадячсыр» входит в состав холдинга «Альмира» и является одним из крупнейших производителей сыра в Украине. Суммарное годовое производства сыра в компании составляет 13 тыс. тонн.

Компания «Прометей» входит в состав агрохолдинга «Милкиленд» с активами в Украине, России и Польше. «Милкиленд» входит в пятерку передовых компаний молочного рынка стран СНГ.

***

Украина предлагает Японии организовать производство автомобилей

Украина предлагает Японии рассмотреть возможность строительства завода для производства японских марок автомобилей на своей территории.

С таким предложением выступил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов в ходе встречи с послом Японии в Украине Тоичи Саката в ходе встречи 10 июня.

«Мы открыты для обсуждения и готовы двигаться навстречу. Мы хотели бы создать такие условия, чтобы известные японские автопроизводители строили заводы на территории Украины и выпускали на нашей территории линию своих автомобилей», - сказал Прасолов.

По информации пресс-службы Минэкономразвития, в ходе встречи стороны обсудили вопросы торгово-экономическое сотрудничество между странами, применения Украиной спецпошлин на импорт легковых автомобилей, проект Соглашения о либерализации, содействия и взаимной защите инвестиций.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Украина на 3 года ввела специальные пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% - на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

В течение этих 3-х лет в Запорожской области на базе ЗАЗ планируется реализовать пилотный проект по созданию автомобильного кластера.

Справка УНИАН. Товарооборот между Украиной и Японией в 2012 г. вырос на 30% - до 1,5 млрд долл. США.

Японские компании активно импортируют из Украины продукцию пищевой промышленности и сельского хозяйства, прослеживается устойчивая тенденция в наращивании инвестиций, основная часть которых направлена в торговлю и обслуживание автомобилей.

Значительным потенциалом украинского экспорта является продукция сельского хозяйства и пищевые продукты. В частности, японские компании в 2009-2012 годах активно импортировали из Украины кукурузу, пшеницу и ячмень.

***

Янукович предлагает пересмотреть бюджет в сторону увеличения

Президент Украины Виктор Янукович призвал правительство и парламент пересмотреть в сторону увеличения государственный бюджет на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Комитета экономических реформ.

«Завершается первое полугодие. Хотел бы, чтобы по первому полугодию мы рассмотрели бюджет на второе полугодие и внесли коррективы – желательно в сторону увеличения. Это такое пожелание», - сказал глава государства.

При этом он не поддержал мнения о том, что в бюджете не хватает средств. «Денег всегда не хватает. Не было времени еще, чтобы их было достаточно. Их всегда не хватает. А иногда мы и не предусматриваем», - обратил внимание Янукович.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 декабря 2012 года приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

25 декабря 2012 года В.Янукович, открывая заседание Совета регионов, заявил, что по итогам первого квартала государственный бюджет-2013 нужно будет пересмотреть.

Согласно госбюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 триллиона гривень, рост ВВП - 3,4%. Вместе с этим эксперты прогнозируют нулевой рост ВВП, или не выше 1,5%.

***

Арбузов возглавил финансово-кредитный совет по отбору инвестпроектов под госгарантии

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов возглавил финансово-кредитный совет по отбору проектов, для реализации которых привлекаются средства под государственные гарантии.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины №404 от 3 июня, опубликованном на официальном сайте правительства.

Согласно тексту постановления, Кабмин создал совет по отбору проектов, для реализации которых привлекаются средства под государственные гарантии. Главой данного совета назначен первый вице-премьер-министр, его заместителем - министр финансов. Также в состав совета вошли министр экономического развития и торговли, глава Национального банка (при его согласии) и вице-премьер-министр согласно распределению функциональных полномочий (член финансово-кредитного совета с правом голоса не на постоянной основе).

Этим же постановлением Кабмин утвердил положение о финансово-кредитном совете, в соответствии с которым созданный совет уполномочен рассматривать проекты социально-экономического развития, финансирование которых предполагается под госгарантии, а также подавать предложения Кабмину относительно предоставления таких гарантий.

Как сообщал УНИАН, согласно ежегодному посланию Президента к Верховной Раде Украины, объем государственных гарантий, призванных обеспечить финансирование приоритетных инвестиционных проектов, должен составлять не менее 5% объема валового внутреннего продукта. Как следует из документа, показатель инвестиционных расходов должен стать ориентиром при подготовке проекта бюджета 2014 года и на дальнейшую перспективу.

Согласно Закону Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», объем государственных гарантий составляет 50 млрд грн. Реальный ВВП в 2012 году вырос на 0,2% и составил 1,409 трлн грн.

***

Минфин привлек в госбюджет 1,541 млрд грн на ОВГЗ-аукционе 11 июня

Министерство финансов Украины во вторник, 11 июня, привлекло в государственный бюджет 1,541 млрд грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, в результате размещения облигаций в национальной валюте Минфин привлек 813,180 млн грн, удовлетворив две поданные заявки инвесторов на приобретение 5-летних гособлигаций с доходностью 14,25%, и 727,894 млн грн, удовлетворив три поданные заявки инвесторов на приобретение 7-летних гособлигаций с доходностью 14,30%. Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение госбумаг сроком обращения 140 дней с номинальной доходностью 7,75% и номинальным объемом выпуска 170 млн грн.

Как говорится в сообщении Минфина, по итогам проведенного аукциона объем привлеченных средств в государственный бюджет Украины составил 1,541 млрд грн, при этом размер госдолга находится в пределах, определенных Бюджетным кодексом Украины и утвержденных Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 4 июня на аукционе по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 116,368 млн грн и 20,922 млн долл. В июне Минфин планирует провести еще два аукциона по продаже ОВГЗ - 18 и 25 июня.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По состоянию на 11 июня 2013 года, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 223,814 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 127,221 млрд грн, в собственности банков - 83,209 млрд грн, нерезидентов - 5,157 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 10 июня, в январе-июне в госбюджет поступило 71,262 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 39,533 млрд грн.

***

Активы банков Украины в мае выросли на 1,03%

Активы банков Украины в мае 2013 года выросли на 1,03% (с начала года - на 4,17%) - до 1,174 трлн грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, общие активы банков в прошлом месяце выросли на 0,93% (с начала года - на 3,23%) - до 1,309 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 62,8%, вложения в ценные бумаги - 10,2%, корреспондентские счета в других банках - 6,6%, дебиторская задолженность - 5,3%, наличные средства и средства в Нацбанке - 5,1%, начисленные доходы к получению - 4,3%, основные средства и нематериальные активы - 4,1%.

Обязательства банков в прошлом месяце выросли на 0,83% - до 994,0 млрд грн, в том числе средства физлиц составили 396,4 млрд грн, или 39,9%, средства субъектов хозяйствования - 209,3 млрд грн, или 21,1%, межбанковские кредиты и депозиты - 103,3 млрд грн, или 10,4%.

Капитал банков в мае вырос на 2,15% - до 180,4 млрд грн и составил 15,4% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков снизился на 0,17% и на 1 июня составил 176,5 млрд грн.

По состоянию на 1 июня 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имели 175 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в апреле 2013 года выросли на 1,34% (с начала года — на 3,11%) - до 1,162 трлн грн, общие активы - на 1,01% (с начала года - на 2,29%), до 1,297 трлн грн. В 2012 году активы банков выросли на 6,4% - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5% до 1,268 трлн грн.

***

Монетарная база в Украине выросла на 1,3%, денежная масса – на 0,4%

Монетарная база в Украине в мае 2013 года выросла на 1,3%, денежная масса – на 0,4%, говорится в сообщении, размещенном на сайте Национального банка Украины.

«Объем монетарной базы за май увеличился на 1,3% (с начала года – на 6,1%) – до 270,8 млрд грн. Денежная масса за этот период выросла на 0,4% (с начала года – на 6,2%) – до 821,2 млрд грн», – говорится в сообщении НБУ.

Также сообщается, что объем рефинансирования коммерческих банков Нацбанком в мае составил 5,2 млрд грн (с начала года - 14,5 млрд грн). Средневзвешенная процентная ставка по этим операциям составила 7,79% годовых (с начала года - 7,85%). При этом объем мобилизационных операций составил 10 млрд грн, а средневзвешенная процентная ставка - 2,74% (с начала года соответственно 56,6 млрд грн и 2,57%).

По информации НБУ, общий объем остатков банковских депозитов в мае вырос на 0,6% (с начала года - на 6,5%) - до 604,9 млрд грн. «Это произошло исключительно за счет прироста остатков средств в национальной валюте, которые за месяц выросли на 1,4% (с начала года - на 12,6%). В иностранной валюте остатки средств на депозитных счетах снизились на 0,5% (с начала года - на 1,4%). Средства на счетах физических лиц в мае выросли на 0,8% (с начала года – на 9,0%) - до 398,7 млрд грн. Остатки депозитов юридических лиц за этот период выросли на 0,3% (с начала года - на 2,1%) - до 206,2 млрд грн», - сообщает НБУ.

Также сообщается, что в мае общий объем остатков по кредитам остался почти на уровне прошлого месяца (с начала года рост составил 1,9%) - до 825 млрд грн, в том числе остатки по кредитам в национальной валюте выросли на 0,3% (с начала года - на 1,9%), в то время как в иностранной валюте - снизились на 0,4% (с начала года рост составил 2,0%). Остатки по кредитам, предоставленным юридическим лицам, за месяц снизились на 0,1% (с начала года рост составил 2,0%) - до 638,8 млрд грн. Остатки по кредитам, предоставленным физическим лицам, в мае выросли на 0,5% (с начала года - на 1,7%) - до 186,2 млрд грн.

Объем наличности вне банков в мае сократился на 0,3% (с начала года рост составил 5,3%) - до 213,9 млрд грн. Уровень корсчетов банков за месяц вырос на 42% (с начала года - на 16%) - до 28,6 млрд грн. Объем обязательных резервов, сформированных банками по состоянию на 1 июня 2013 года, согласно установленным нормативам, составил 18,8 млрд грн, из них на отдельный счет в Нацбанке было перечислено 6,6 млрд грн. Средства правительства в национальной валюте на счетах в НБУ за месяц выросли на 9,0% (с начала года - в 8,6 раза) - до 4,1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, монетарная база за апрель выросла на 4,3% (с начала года – на 4,7%), до 267,2 млрд грн, денежная масса - на 2,0% (с начала года – на 5,6%), до 816,9 млрд грн.

Согласно Основным принципам денежно-кредитной политики на 2013 год, рост монетарной базы в Украине в 2013 году ожидается на уровне 6-8%.

Монетарная база в Украине в 2012 году выросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, денежная масса – на 12,5%, до 771,3 млрд грн.

В 2011 году денежная масса в Украине увеличилась на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

***

Миссия МВФ прибудет в Украину 27-28 июня

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину 27-28 июня.

Об этом, отвечая на вопрос УНИАН, заявила первый Ирина Акимова во время брифинга в Администрации Президента.

"27-28 числа приедет миссия МВФ. Старое руководство миссии будет представлять новое руководство. Вместе с нашим региональным представителем МВФ коллеги осуществят постоянные контакты - в Национальном банке, с премьер-министром, вице-премьерами. Ориентировочно 27 числа я буду тоже с ними встречаться", - сказала Акимова.

По ее словам, визит будет плановый. "Это плановый визит знакомства с руководством. Новый руководитель миссии хочет все увидеть своими глазами, проговорить с Кабмином те вопросы, по которым МВФ работает уже порядка полугода", - сказала Акимова.

При этом она не исключила изменения повестки дня. "Возможна корректировка повестки дня. Это рабочий визит, и мы надеемся, он пройдет успешно. Кабмин имеет свою позицию, которую он готов обсудить", - добавила замглавы Администрации Президента.

Как сообщал УНИАН, МВФ назначил новым руководителем своей миссии в Украине гражданина Болгарии Николая Георгиева. С 4 июня Георгиев сменил на посту руководителя миссии Кристофера Джарвиса.

В 2013 году миссия МВФ посещала Украину дважды. Итогом работы миссии стало заявление Джарвиса о том, что МВФ намерен продолжить диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай". Основными элементами новой программы должны стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического секторов с целью создания в Украине условий для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

Кроме того, согласно проекту меморандума сотрудничества с МВФ, обнародованному в СМИ, условием возобновления сотрудничества с Фондом должны стать сокращение дефицита государственного бюджета до не более 2% ВВП в 2013 году и 1,9% - в 2014 году, а также отказ от повышения ставки первого тарифного разряда до 852 грн.

УНИАН