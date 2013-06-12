Гончаренко назначен председателем Госагентства экологических инвестиций

Президент Украины Виктор Янукович назначил Дмитрия Гончаренко председателем Государственного агентства экологических инвестиций Украины. Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте Президента. Напомним, 17 апреля Президент уволил Владислава Якубовского с должности председателя Государственного агентства экологических инвестиций. Якубовский был назначен на эту должность в конце декабря 2011 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter