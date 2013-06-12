Гончаренко назначен председателем Госагентства экологических инвестиций

13:55, 12 июня 2013
Разное
0

Президент Украины Виктор Янукович назначил Дмитрия Гончаренко председателем Государственного агентства экологических инвестиций Украины.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте Президента.

Напомним, 17 апреля Президент уволил Владислава Якубовского с должности председателя Государственного агентства экологических инвестиций.

Якубовский был назначен на эту должность в конце декабря 2011 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter