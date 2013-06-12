Гончаренко назначен председателем Госагентства экологических инвестиций
13:55, 12 июня 2013Разное
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Президент Украины Виктор Янукович назначил Дмитрия Гончаренко председателем Государственного агентства экологических инвестиций Украины.
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте Президента.
Напомним, 17 апреля Президент уволил Владислава Якубовского с должности председателя Государственного агентства экологических инвестиций.
Якубовский был назначен на эту должность в конце декабря 2011 года.
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