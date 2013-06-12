Янукович поручил правительству ускорить реформу сферы админуслуг

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ «О безотлагательных мерах по ускорению осуществления экономических реформ».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, Президент поручил Кабинету министров осуществить ряд системных шагов для улучшения инвестиционного климата, совершенствования системы государственного контроля в сфере хозяйственной деятельности и ускорения реформирования сферы предоставления административных услуг.

“Правительство должно ускорить осуществление мероприятий по упрощению условий ведения бизнеса, в частности, пересмотреть нормативно-правовые акты по вопросам регулирования градостроительной деятельности с целью актуализации их содержания и упрощения регуляторных процедур.

Государственной службе по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства поручено подготовить изменения к законодательству, направленные на совершенствование работы органов государственного надзора (контроля)”, - говорится в документе.

Эти изменения будут направлены на сокращение перечня отношений, на которые не распространяется действие закона “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности”, и сужение оснований для проведения внеплановых проверок. На уровне закона должны появиться нормы относительно проведения комплексной плановой проверки предприятия совместно всеми органами государственного контроля.

Кроме того, органы контроля будут обязаны размещать на своих официальных веб-сайтах нормативно-правовые акты, соблюдение требований которых проверяется в ходе проверки. В случае отсутствия свободного и бесплатного доступа субъектов ведения хозяйства к указанным актам государственные органы не будут иметь права осуществлять проверки относительно соблюдения их требований.

Отдельное внимание Президент уделил вопросам активизации реформы сферы предоставления административных услуг.

Так, Кабинету министров поручено ускорить подготовку законопроекта о перечне административных услуг и плате (административном сборе) за их предоставление. Вместе с местной властью Правительство должно обеспечить создание сети центров предоставления административных услуг, а также создать надлежащие условия для осуществления государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей структурными подразделениями территориальных органов Министерства юстиции.

Также правительство должно принять при участии Торгово-промышленной палаты меры для поддержки продвижения продукции и услуг отечественных предприятий на внешнем рынке.