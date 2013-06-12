Анонс на 13 июня

* Первая международная бизнес-конференция «ABC: Ukraine & Partners», в которой планируется участие премьер-министра Украины Николая Азарова.

* Круглый стол на тему: «Национальные проекты Украины: приоритетные направления сотрудничества и практический инструмент привлечения инвестиций», который проведет Госинвестпроект Укрпины. Участники: А.Вилкул, вице-премьер-министр Украины; В.Каськив, председатель Госинвестпроекта Украины; Р.Брунелли, президент компании Zagope-Construcoes e Engenharia SA, Д.Литвак, партнер аудиторской компании Ernst and Young; Т.Клабницер, региональный директор представительства CLAAS в Украине; К.Йонак, руководитель представительства корпорации Intel в Украине, Беларуси, Молдове; М.Вильямс, президент Американо-украинского делового совета.

* Панельная дискуссия на тему: «Инвестиции в аграрную отрасль Украины. Накормим мир вместе». Участники: первый вице-премьер-министр Украины С.Арбузов; министр аграрной политики и продовольствия Украины Н.Присяжнюк, представители аграрного бизнеса, отечественных и иностранных инвестиционных компаний. Модераторы: А.Деревянко, исполнительный директор ЕБА, Л.Козаченко, президент ВОО «Украинская аграрная конфедерация».

* Конференция «Внешнеэкономическая деятельность: новые пути партнерства бизнеса и власти». Участники: министр экономического развития и торговли И.Прасолов, первый зам.министра доходов и сборов С.Дериволков, председатель Госслужбы экспортного контроля В.Демехин, председатель Гостуризмкурорта Украины Е.Шаповалова; делегат немецкой экономики в Украине А.Маркус; торговый советник посольства Австрии в Украине Г.Постль; президент Ассоциации «Французское деловое сотрудничество в Украине» Т.Моро, председатель Британско-Украинской торговой палаты Б.Томс; ген.директор компании BASF А.Лиер и др.

* В Министерстве инфраструктуры Украины состоится подписание нового Отраслевого соглашения в сфере морского транспорта на 2013-2015 годы. Соглашение будет подписано между: Министерством инфраструктуры Украины, Федерацией работодателей транспорта и Общим представительским органом профсоюзов. Подпишут соглашение: министр инфраструктуры Украины Владимир Козак, председатель Совместного представительского органа профсоюзов Михаил Киреев и председатель Федерации работодателей транспорта Украины Орест Клымпуш. По результатам мероприятия запланирован брифинг.

* На территории детского оздоровительного лагеря «Лидер» сотрудники ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве проведут акцию «Сделаем жизнь безопасной». Детей ожидает конкурсная программа, обзор боевой одежды спасателей и аварийно-спасательного снаряжения. Также бойцы продемонстрируют тушение условного пожара и окажут первую медицинскую помощь при спасении людей.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Что важнее для лотерейного бизнеса – прибыль или уважение к игроку?». Речь пойдет о ситуации, сложившейся на украинском лотерейном рынке - парламентарии все чаще дискутируют на предмет будущего украинских лотерей, правового регулирования лотерейного рынка, ответственном ведении лотерейного бизнеса и зависимости украинцев от игры в лотереи. Что такое «ответственная игра» и как ее вести? Какое будущее ждет украинских лотерейных операторов и что ожидать игрокам в лотереи? Какова реакция Европейской лотерейной ассоциации на ситуацию на украинском лотерейном рынке? Что такое «лотерейная зависимость» и какие она имеет симптомы? Эти и другие вопросы будут обсуждаться в ходе пресс-конференции, в которой примут участие: Евгений Власенко, ген.директор лотерейного оператора М.С.Л.; Даниил Гетманцев, почётный президент юридической компании Jurimex, эксперт в сфере правового регулирования лотерейного бизнеса; Виктория Цомая, директор по маркетингу «М.С.Л.»; психолог Центра психологической реабилитации «Кроки життя» Татьяна Полоскова (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).Нужна аккредитация. Телефон: 095 28 28 555, a.burmistrova@msl.ua

* Пресс-конференция на тему: "Украинское Дунайское пароходство штормит: 8 месяцев без зарплаты и борьба за нее". Участники: председатель ЦК независимого профсоюза "Захист праці" Олег Верник; первый зам.председателя комитета ВРУ по вопросам транспорта и связи Руслан Сольвар (участие не подтверждено); директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Севрюков Владимир (участие не подтверждено); член Украинского Хельсинского союза Владимир Чемерис; координатор независимого профсоюза "Захист праці" в Одесской области Андрей Ищенко; старший механик одного из судов УДП Александр Широченко; газоэлектросварщик базы технического обслуживания флота УДП, участник "итальянской забастовки" Игорь Ищенко.

* Завершится аккредитация на заседание Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины на тему: «О результатах государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности Основных концептуальных проектных решений по новым энергоблокам № 3 и 4 Хмельницкой АЭС на базе проекта АЭС-92».

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Финансовая пирамида МММ: в чем истинная причина ареста активистов в Индии?». Почему руководителей МММ преследуют власти всех стран, где ведет работу финансовая пирамида Сергея Мавроди? На чем основана законность работы финансовой пирамиды? Каким образом переводятся средства, на каких счетах они хранятся и куда они стекаются? Что главное для участников Системы: финансовая составляющая в МММ или идеология восстановления социальной справедливости и справедливого перераспределения средств? Речь пойдет об аресте руководителей финансовой пирамиды в Индии Алексея Муратова, режиссера фильма «Река» Андрея Килина, который посетил эту страну для съемок фильма «Пирамида 2» и переводчика Дениса Рожкова - все задержанные в знак протеста объявили сухую голодовку. Участники обнародуют открытое обращение МММ ко всем СМИ, с призывом начать диалог и предложением ответить на все вопросы. Будет анонсировано проведение массовых акций в поддержку и защиту арестованных в Индии активистов МММ, которые планируется провести во всех странах, где действует финансовая пирамида МММ. В Украине первая акция будет проведена в Киеве после окончания пресс-конференции. Участники: Алексей Кобелев, руководитель МММ в России; Денис Пушилин, руководитель МММ в Украине; Алексей Барышев, руководитель МММ в Украине; Сергей Кучма, руководитель в Украине; Сергей Грипинич, руководитель МММ в Украине; Андрей Ким, руководитель МММ в России; Игорь Кулик, руководитель МММ в Украине (ул.Крещатик, 4 ,конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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