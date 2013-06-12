ТОП-10 (12 июня)

ФГИУ выставит на «Иннэкс» миноритарные пакеты акций пяти обогатительных фабрик

Нефтетрейдеры опасаются дестабилизации рынка в случае дополнительных проверок на границе

Экономика Украины вышла из рецессии, но не вырастет без господдержки - эксперты

Кабмин расскажет иностранцам, как выгодно вложить деньги в Украину

Поставки металлопроката на украинский рынок сократились на 21%

Украина за 5 месяцев сократила транзит российского газа в Евросоюз на 16%

Украина увеличила реверсные поставки газа через Польшу на 21%

Украина за 5 месяцев сократила потребление газа на 7%

Миндоходов заблокировало на связанных с WebMoney счетах 60 млн грн

ЕС обязал газодобывающие компании раскрывать информацию о выплатах правительствам

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ФГИУ выставит на «Иннэкс» миноритарные пакеты акций пяти обогатительных фабрик

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставит на фондовой бирже «Иннэкс» миноритарные пакеты акций пяти обогатительных фабрик, контрольные пакеты которых были ранее приватизированы.

Об этом говорится в информационном сообщении в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» от 12 июня т.г.

В соответствии с обнародованным сообщением, на фондовой бирже 3 июля т.г. планируется выставить 0,037% обогатительной фабрики «Узловская» (начальная цена пакета – 74 тыс. грн), 0,292% обогатительной фабрики «Комсомольская» (начальная цена 788,7 тыс. грн), 0,429% обогатительной фабрики «Россия» (305,4 тыс. грн), 0,217% обогатительной фабрики «Красная звезда» (705,9 тыс. грн), 0,41% обогатительной фабрики «Украина» (317,9 тыс. грн).

Напомним, 29 мая в ходе приватизационного аукциона на фондовой бирже «Иннэкс» было реализовано 24,87% акций «Центральной обогатительной фабрики «Узловская» (реализационная цена - 24,5 млн грн), 23,83% «Обогатительной фабрики «Красная звезда» (реализационная цена - 37,3 млн грн), 23,64% «Центральной обогатительной фабрики «Россия» (7,9 млн грн), 21,69% «Центральной обогатительной фабрики «Украина» (7,8 млн грн) и 25,52% акций «Центральной обогатительной фабрики «Комсомольская» за 34,2 млн грн.

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Нефтетрейдеры опасаются дестабилизации рынка в случае дополнительных проверок на границе

Объединение операторов рынка нефтепродуктов выражает обеспокоенность намерением Министерства доходов и сборов Украины усилить контроль качества импортных нефтепродуктов на таможенной границе, поскольку это может привести к дестабилизации как ресурсной, так и ценовой ситуации на рынке. Об этом говорится в заявлении объединения, переданном агентству УНИАН.

«Любые проблемы на таможне в разгар летнего автомобильного сезона и активных сельхозработ могут привести к росту цен на нефтепродукты и к перебоям в снабжении топливом. В свою очередь, удар по легальным поставщикам приведет также к увеличению доли контрабандного и фальсифицированного топлива на рынке, что прямо противоречит интересам государства и потребителей», - убеждены в объединении.

В заявлении также отмечается, что дополнительный контроль качества нефтепродуктов не нужен, поскольку 90% импортных бензинов поставляются с территории Беларуси, Литвы, Польши и Румынии, где качество топлива в обязательном порядке контролируют международные сертификационные общества.

«Проверки качества топлива в Украине необходимо проводить не на границе, а на АЗС, и в этом мы готовы оказать правительству всестороннюю помощь», - говорится в заявлении объединения.

В организации сомневаются, что усиленный контроль достигнет своей фискальной цели – а именно, увеличения отчислений по акцизному налогу. «Ставка акцизного сбора в Украине унифицирована и не зависит от качества бензина. Поэтому проверки качества не приведут к увеличению сбора акцизов», - отмечают в объединении. Там предполагают, что снижение сбора может быть следствием роста контрабанды топлива. «Таможенные органы в штатном режиме ведут достаточно серьезный контроль качества, отбирая пробы с каждой партии товара. Это говорит о том, что причиной падения поступлений акцизного сбора с нефтепродуктов является контрабанда, а не псевдо-отклонения по качеству», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в начале июня министр доходов и сборов Украины Александр Клименко заявил, что Министерство доходов и сборов намерено профессионально и системно проводить оценку контроля качества нефтепродуктов, которые ввозятся на территорию Украины. По словам Клименко, в стране действует 69-я статья Таможенного кодекса, которая обязывает таможенные органы классифицировать топливо. Более того, в регионах работают отделения центральной лаборатории по проверке качества, что, по словам Клименко, дает 100%-ную возможность контроля качества топлива.

Министр также отметил, что при необходимости министерство привлечет ведущих специалистов и крупные бренды к этой работе. В результате ощутимым будет увеличение поступлений в бюджет – с одной стороны, а с другой – будет обеспечена защита отечественного потребителя от некачественного импорта топлива.

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Кабмин расскажет иностранцам, как выгодно вложить деньги в Украину

В первой международной бизнес-конференции АВС: Ukraine & Partner («Украина и партнеры»), которая пройдет в Киеве 13-14 июня 2013 года, примут участие более 3 тысяч бизнесменов из 62 стран мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, открывая в среду, 12 июня, заседание Кабинета министров.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы такой практический опыт был положительным. Правительство открыто для диалога с бизнесом, для критики и предложений: как совершенствовать (именно так – совершенствовать, поскольку это непрерывный процесс) практику ведения бизнеса в Украине. Именно поэтому Кабинет министров Украины инициировал проведение в Киеве 13-14 июня 2013 г. Международной бизнес-конференции «Украина и партнеры», которая должна стать регулярной», - сказал Азаров.

Он отметил, что это первая за годы независимости масштабная деловая конференция, на которой мы хотим прагматично рассказать нашим партнерам: как выгодно вложить деньги в Украину. Глава правительства отметил, что свое участие подтвердили премьер-министр Республики Литва (которая скоро начнет председательство в Европейском Союзе) Альгирдас Буткявичюс, премьер-министр Черногории Мило Джуканович, известные европейские политики Пэт Кокс, Лешек Бальцерович и др. Планируется участие в конференции члена Коллегии Евразийской экономической комиссии Татьяны Валовой и Комиссара Евросоюза по вопросам энергетики Гюнтера Оттингера.

Кроме того, Азаров сообщил, что в секторных дискуссиях примут участие члены украинского Кабинета министров, руководители ведущих иностранных компаний, которые работают в Украине, транснациональных корпораций, лидеры украинского рынка и признанные эксперты.

"Во время конференции ожидается заключение долгосрочных соглашений о сотрудничестве в областях агропроизводства, машиностроения, постоянного природопользования и сохранения биоресурсов, развития индустрии программного обеспечения и др.", - отметил Азаров.

ABC: Ukraine & Partners – форум высокого уровня при участии членов правительства Украины, глав правительств, международных экономических организаций, министров стран–партнеров Украины, топ-менеждеров ведущих инвестиционных, финансово-банковских и бизнес-организаций, руководителей торгово-промышленных палат и ассоциаций.

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Экономика Украины вышла из рецессии, но не вырастет без господдержки - эксперты

С учетом замедления спада ВВП в первом квартале, экономика Украины вышла из рецессии, но ее рост невозможен без поддержки реального сектора со стороны правительства, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

«Несмотря на выход Украины из «технической рецессии» (рост ВВП в квартальном выражении после падения два квартала подряд), пока рано утверждать, что экономика Украины уже прошла разворотную точку», - прокомментировал член правления – казначей дочернего банка «Сбербанка России» в Украине Дмитрий Золотько. По его словам, в первом квартале 2013 года единственной причиной снижения ВВП стало падение инвестиций, отрицательный вклад которых в ВВП составил 4,7 п.п. по сравнению с также отрицательным в 3,3 п.п. в четвертом квартале 2013 года. «Стимулирование реального сектора правительством может остановить падение и активизировать рост ВВП», - добавил эксперт.

Как полагает начальник сектора рыночных исследований «Украинского кредитно-рейтингового агентства» (UCRA) Виктор Шулик, снижение ВВП страны на 1,1% не является критической проблемой, но в то же время, можно проследить несколько негативных тенденций. «На фоне положительной динамики в АПК, торговле и финансовом секторе, отдельные стратегические отрасли демонстрируют серьезный спад. Кроме того, сокращение накоплений на 27,2% может свидетельствовать о снижении потенциала роста экономики за счет внутреннего потребления и необходимости более активного участия государства. А снижение влияния внешнеторговых операций может говорить об ослаблении потенциала роста экономики за счет внешних товарных рынков», - говорит эксперт. Согласно его прогнозам, рост ВВП Украины в 2013 году составит 0,2–0,7%.

По словам начальника аналитического отдела «Альфа-Банка» (Украина) Алексея Блинова, экономика страны продолжает находиться в состоянии стагнации, но в то же время, спад перестал углубляться, что было ожидаемым. «В определенной степени показатель ВВП в первом квартале был поддержан улучшением динамики не в рыночной части экономики, а в бюджетной сфере: образовании, здравоохранении, государственном управлении. А показатели промышленности и транспорта, наоборот, заметно ухудшились», - пояснил эксперт. «Реальный ВВП Украины по итогам 2013 года увеличится на 1%. В поквартальном разрезе это будет означать продолжение падения во втором квартале и выход на темпы роста порядка 2% в третьем квартале - в основном благодаря ожидаемому высокому урожаю в сельском хозяйстве и низкой базе сравнения второго полугодия прошлого года», - прогнозирует Блинов. По его словам, оснований ожидать фундаментального улучшения экономической ситуации в 2013 году нет.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года), снизился на 1,1%, что на 0,2 п.п выше предварительной оценки Госстата по падению ВВП, обнародованной в апреле. Показатель роста ВВП в первом квартале текущего года, по сравнению с четвертым кварталом 2012 года, с учетом сезонного фактора, также выше ранее обнародованного показателя на 0,1 п.п. и составляет 0,6%. Номинальный ВВП Украины по итогам первого квартала 2013 года составил 301,598 млрд грн.

В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, до 1408,9 млрд грн, при этом в четвертом квартале 2012 года спад ВВП составил 2,5%.

Рост реального ВВП Украины, при условии реализации Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы, составит в 2013 году 2,5-3,4%.Согласно госбюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 трлн грн, рост ВВП - 3,4%.

Вместе с этим эксперты прогнозируют, что по итогам текущего года рост ВВП будет нулевым или не выше 1,5%. По версии Международного валютного фонда, ВВП Украины по итогам 2013 года составит 0%, по версии Всемирного банка – 1%, международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг» - 1,1%, в то время как ЕБРР спрогнозировал падение ВВП на 0,5%.

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Поставки металлопроката на украинский рынок сократились на 21%

По оценкам «Украинской горно-металлургической компании» (УГМК), объем поставок металлопроката на украинский рынок, без учета трубной продукции, в январе-апреле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 20,9% - до 1,799 млн тонн.

Согласно сообщению компании, объем импорта металлопроката за 4 месяца 2013 года по сравнению с январем-апрелем 2012 года сократился на 27,2% - до 421 тыс. тонн, а доля импорта на рынке снизилась до 23,4% с 25,4% в январе-апреле прошлого года.

При этом пресс-служба отмечает, что за этот же период прирост по основным позициям в процентном выражении наблюдается в поставках катанки на 20,8%, арматуры - на 6,5% и стали оцинкованной - на 17,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Снизились поставки балки на 20,5%, листа горячекатаного - на 11,3%, швеллера - на 16,5%, листа холоднокатаного - на 11,6%, и уголка - на 32,2%.

В разрезе отраслевого потребления, по итогам 4 месяцев в адрес металлоторговых компаний было поставлено 38,4% от всех поставок, в адрес трубных заводов – 15,4%.

Предприятия машиностроительной отрасли в январе-апреле закупили 15,5% от общего количества поставок на украинский рынок.

Как сообщал УНИАН, объем поставок металлопроката на украинский рынок, без учета трубной продукции, за 3 месяца 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 26% - до 1,249 млн тонн.

При этом объем импорта металлопроката за 3 месяца 2013 года по сравнению с январем-мартом 2012 года сократился на 42,2% - до 271 тыс. тонн, а доля импорта на рынке снизилась на 6,3 п.п. - до 21,7%.

«Украинская горно-металлургическая компания» была создана в марте 1998 года с целью обеспечения широкого круга потребителей необходимым ассортиментом металлопроката высокого качества, предлагая при этом широкий выбор сервисных услуг.

УГМК – официальный представитель металлопродукции ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (АМК); ПАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД); ПАО «Днепропетровский трубный завод» (ДТЗ).

В 2012 году компания увеличила чистую прибыль в 7,45 раза - до 69,2 млн грн.

В 2013 году компания намерена увеличить реализацию металлопроката на 6,7% - до 500 тыс. тонн.

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Украина за 5 месяцев сократила транзит российского газа в Евросоюз на 16%

Транзит российского газа через территорию Украины в страны Евросоюза в январе-мае 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 16% - до 31,121 млрд куб. м.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, транзит газа в мае 2013 года сократился до 5,91 млрд куб. м по сравнению с 6,201 млрд куб. м в мае прошлого года.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности прогнозирует объем транзита газа через территорию Украины в страны ЕС в 2013 году на уровне 2012 года.

Транзит газа из РФ по итогам 2012 года составил 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя 2011 года.

Основной причиной сокращения объемов транзита природного газа из РФ в страны ЕС через территорию Украины, по мнению компании «Нафтогаз», является запуск газопровода «Северный поток» (Nord Stream), который 8 октября 2012 года, спустя 30 месяцев после старта строительства, начал поставки газа по двум веткам.

Справка УНИАН. Транзит газа по территории Украины осуществляет дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

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Украина увеличила реверсные поставки газа через Польшу на 21%

Украина в мае 2013 года увеличила по сравнению с предыдущим месяцем объем поставок газа по реверсной схеме согласно контракту с немецким газовым трейдером RWE через территорию Польши на 21% - до 129 млн куб. м.

Об этом говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины – компании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, компания продолжает реверсные поставки голубого топлива с территории Венгрии и, по оперативным данным, с начала июня 2013 года ориентировочно было транспортировано 37,8 млн куб. м.

«С ноября 2012 года по 1 июня 2013 года общий объем поступления природного газа с (территории) Польши и Венгрии ориентировочно составил 420 млн куб. м», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина ведет переговоры о возможных поставках газа в режиме реверса с территории Словакии и уже согласовала техническую часть процесса. Ориентировочный объем газа, который может быть законтрактован и поставлен по реверсной схеме через территорию Словакии, а также Венгрии, составляет 7 млрд кубометров. Контракт о поставках может быть подписан уже в июне 2013 года. Также Украина начала переговоры о реверсных поставках газа с территории еще одной страны – Румынии.

С 1 ноября прошлого года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу. Затем в конце марта 2013 года к реверсным поставкам по контракту с RWE присоединилась и Венгрия.

Российский газовый монополист компания «Газпром» не раз заявляла о незаконности реверсных схем поставок газа в Украину, однако на данный момент российская сторона официально их не оспаривает.

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Украина за 5 месяцев сократила потребление газа на 7%

Украина в январе-мае 2013 года сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7,3% - до 23,856 млрд кубометров с 25,747 млрд кубометров, говорится в сообщении компании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, потребление газа в Украине за май 2013 года составило 1,765 млрд куб. м, что на 13,3% ниже показателя мая 2012 года.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденному Кабинетом министров прогнозному балансу природного газа, Украина планирует в 2013 году осуществить импорт газа в объеме 27 млрд кубометров, в то время как в прошлом году импортировала 33 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Всем потребителям Украины в текущем году будет поставлено 47,879 млрд куб. м природного газа, из которых населению — 16,5 млрд куб. м. Теплогенерирующим станциям и ТЭЦ в 2013 году планируется поставить 6,3 млрд куб. м газа, а промышленным потребителям — 24,12 млрд куб. м.

Справка УНИАН. Украина в 2012 году потребила 48,7 млрд куб. м. газа, в 2011 году - 59,3 млрд куб. м, в 2010 году – 57,7 млрд куб. м, в 2009 году – 51,9 млрд куб. м, в 2008 году – 66,3 млрд куб. м, в 2007 году – 69,9 млрд куб. м, в 2006 году – 73,9 млрд куб. м, в 2005 году – 76,4 млрд куб. м.

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Миндоходов заблокировало на связанных с WebMoney счетах 60 млн грн

Министерство доходов и сборов заблокировало на связанных с электронной системой расчетов WebMoney счетах свыше 60 млн грн.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Миндоходов.

«Специалистами Министерства доходов и сборов уничтожена незаконная схема на рынке электронных платежей. Сейчас на банковских счетах предприятий, которые входили в незаконную схему, заблокировано свыше 60 млн грн», - сказано в сообщении.

При этом в сообщении отмечается, что следствие выявило значительные нарушения в работе общества с ограниченной ответственностью, являющейся гарантом деятельности платежной системы "WebMoney Transfer" на территории Украины.

В сообщении также сказано, что основной из претензий к электронной системе расчетов является то, что правила деятельности не согласованы с Нацбанком.

При проверке помещений, в которых работает WebMoney, изъято большое количество компьютерной техники, которая обеспечивала деятельность платежной системы.

«Сейчас следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения в отношении организаторов преступной схемы», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года НБУ сообщил, что правила системы WebMoney не согласованы с требованиями, установленными законодательством Украины о деятельности платежных систем или операций с электронными деньгами.

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ЕС обязал газодобывающие компании раскрывать информацию о выплатах правительствам

Компании, занимающиеся добычей нефти, газа, минеральных ресурсов, а также вырубкой леса в ЕС будут обязаны раскрывать все выплаты, произведенные национальным правительствам по каждому проекту, в котором они участвуют.

Об этом говорится в двух законодательных актах, поддержанных сегодня, 12 июня, Европарламентом на сессии в Страсбурге.

Согласно законодательству, отчеты о выплатах денег правительствам должны проходить по каждому отдельному проекту, в которых принимают участие соответствующие компании. При этом, отчеты должны касаться выплат всем органам власти: федеральным, национальным и региональным.

Кроме того, все выплаты на сумму более 100 тыс. евро должны публиковаться для обеспечения прозрачности.

Под действие новых положений не попадают предприятия малого и среднего бизнеса.

После одобрения новых правил Советом ЕС они вступят в силу, страны-члены ЕС должны будут реализовать их в течение двух лет.

УНИАН