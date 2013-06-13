Президент Польши назвал "игрой за высшую ставку" вопрос ассоциации Украины с ЕС

Варшава. Президент Польши Бронислав Коморовский считает "игрой за высшую ставку" вопрос запланированного на ноябрь подписания Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

Об этом он сказал журналистам в Братиславе в среду вечером, сообщает канцелярия Президента.

Коморовский принимает участие в 18-м саммите глав государств Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.

По словам Коморовского, вчера вечером он обсуждал этот вопрос с президентом Европейского Совета Германом Ван Ромпеем, при этом Украина заняла главное место в разговоре.

"Мы обменялись взглядами на то, что можно сделать, чтобы Украину мобилизовать к таким действиям, результатом которых стало бы выполнение всех условий для подписания в ноябре этого года Соглашения об ассоциации", - сказал Коморовский.

Сегодня Президент Польши планирует провести двустороннюю встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем, который также принимает участие в саммите в Братиславе.