Янукович убежден, что интеграция Украины поможет Европе выйти из кризиса

Братислава. Президент Украины Виктор Янукович убежден, что интеграция Украины в ЕС будет способствовать экономическому росту Европы и выходу ее из кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на 18-м саммите глав государств Центральной Европы, который проходит в Братиславе.

«Я убежден, что присоединение внутреннего рынка Украины, ее производственных и сельскохозяйственных мощностей к европейскому экономическому пространству будет иметь существенное положительное влияние на общеевропейскую экономическую ситуацию и поможет процессу выхода Европы из кризиса», - подчеркнул Янукович.

"Полноценная интеграция Украины в ЕС - это до сих пор неиспользованный потенциал экономического роста для Европы, укрепления общеевропейской стабильности и безопасности", - отметил он.

По его словам, с начала финансово-экономического кризиса в Европе прошло уже пять лет. "И то, что последствия кризисных явлений до сих пор ощущаются во всех европейских государствах, независимо от того, являются ли они участниками ЕС, еврозоны или других международных региональных организаций, свидетельствует о взаимосвязанности наших государств и взаимозависимости наших экономик", - считает Янукович.

Он уверен, что для возобновления экономического роста нужны единство, взаимное доверие и скоординированные усилия всех государств нашего континента - как тех, которые являются членами Евросоюза, так и тех стран, которые пока находятся за его пределами.

"Поэтому мы считаем, что важным инструментом преодоления существующего кризиса является продолжение процесса расширения ЕС, который бы предусматривал включение Украины в единое европейское политическое и экономическое пространство", - отметил Янукович.

"Сегодня мы стремимся, прежде всего, к усилению духа партнерства и улучшению взаимопонимания между странами региона Центральной и Восточной Европы, которые имеют значительный интеграционный потенциал, важный опыт успешных трансформаций", - сказал Президент.

По его словам, в осуществлении масштабных преобразований и построении обществ европейского образца государствам Центральной Европы способствовал и продолжает способствовать такой мощный фактор, как перспектива членства в ЕС.

"И я не вижу никаких объективных причин, которые могли бы лишить Украину и ряд других государств региона такого мощного интеграционного инструмента", - сказал он.

Янукович отметил, что в Украине понимают, что в нынешних непростых условиях, когда Европа преодолевает последствия кризиса, европейцы довольно чувствительно относятся к вопросу дальнейшего расширения ЕС.

"Возможно, это выглядит несколько парадоксально, но европессимизм, который в связи с кризисными явлениями на континенте коснулся многих в Евросоюзе, практически не отразился на украинском обществе", - отметил он.

"Вера украинцев в Объединенную Европу и желание однажды стать ее полноправной частью непоколебима. Европейский Союз для нас и сегодня остается примером политического, экономического и социального успеха. И не только примером, а катализатором системных социально-экономических реформ, которые сейчас осуществляются в Украине", - отметил Президент Украины.

Он подчеркнул, что Объединенная Европа является четко задекларированным цивилизационным выбором Украины. Такой выбор исходит не только из геополитических реалий и экономической целесообразности, а, прежде всего, из естественной европейской идентичности нашего народа, его исторического, культурного и ценностного единства с остальными европейцами.