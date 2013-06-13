Коморовский пригласил Януковича в Польшу
Братислава. Президент Польши Бронислав Коморовский пригласил Президента Украины Виктора Януковича в июле с визитом в Польшу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам в Братиславе пресс-секретарь Президента Украины Дарья Чепак.
По ее словам, приглашение поступило во время трехсторонней встречи президентов Украины, Польши и Словакии Януковича, Коморовского и Ивана Гашпаровича.
Как сказала Чепак, Янукович приглашен в польскую Вислу 2-3 июля.
Главное внимание в ходе трехсторонней встречи было уделено евроинтеграционным устремлениям Украины. Президенты Польши и Словакии высоко оценили выступление Януковича на 18-м саммите глав государств Центральной Европы, где он говорил о важности евроинтеграции Украины.
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