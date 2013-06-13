Анонс на 14 июня

* В рамках Первого международного бизнес-форума «ABC: Ukraine & Partners» под председательством вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула состоится дискуссия на тему: «Инвестиционные и бизнес возможности развития инфраструктуры и реализации транзитного потенциала Украины». Участники: министр инфраструктуры Украины Владимир Козак, министр регионразвития, строительства и ЖКХ Геннадий Темник, первый вице-президент УСПП Сергей Прохоров и другие. В 12-00 состоится круглый стол на тему: «От Евро-2012 до Евробаскета-2015 и зимней Олимпиады-2022». Участники: министр молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин, гендиректор заявочного комитета Зальцбург 2014 Гернот Ляйтнер и другие.

* Состоится брифинг первого зам.председателя Антимонопольного комитета Украины Рафаэля Кузьмина по результатам семинара по вопросам рассмотрения слияний с участием представителей Федеральной торговой комиссии США. Во время мероприятия Р.Кузьмин проинформирует о системе государственного контроля за экономическими концентрациями субъектов хозяйствования в Украине, о порядке подачи заявлений в Антимонопольный комитет Украины и основаниях для предоставления разрешения или запрета концентраций, а также о перспективах совершенствования законодательства Украины о защите экономической конкуренции в части контроля за концентрациями.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Кто стоит за продолжающимся грабежом вкладчиков банка “Таврика” и кто блокирует расследование многомиллиардной аферы?». Организатор: ОО «Союз защиты прав вкладчиков банка «Таврика». Кто непосредственно организовал хищение средств вкладчиков банка «Таврика»? Кто блокирует следствие в уголовном производстве по факту хищения вкладов вкладчиков банка «Таврика»? Кто заблокировал создание Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов искусственного доведения банка «Таврика» до банкротства и рассмотрение вопроса на комитетах ВРУ? Кто из руководства НБУ способствовал грандиозной афере владельцев банка, в результате которой более 50 тыс. вкладчиков лишились своих сбережений?. Участники: Марк Зельдич, председатель ОО «Союз защиты прав вкладчиков банка “Таврика”»; Сергей Мищенко, народный депутат Украины, автор проекта постановления о создании Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов искусственного доведения банка «Таврика» до банкротства; Юрий Кармазин, заслуженный юрист Украины, народный депутат Украины четырёх созывов; Виталий Тупкало, проф., экономист; Виктор Урчукин, бывший зам.председателя Совета Министров УССР; Виталий Черняховский, главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева»; представитель Комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: (067)447-14-69, (044)228-55-33, (068)833-33-33, http://tavrika.org.ua/, zeldich@mail.ru. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится заседание Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины на тему: «О результатах государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности Основных концептуальных проектных решений по новым энергоблокам № 3 и 4 Хмельницкой АЭС на базе проекта АЭС-92».

* Состоится прямая телефонная линия Кабинета Министров при участии министра юстиции Александра Лавриновича.

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