Шансы на подписание соглашения Украины и ЕС высоки - Президент Литвы

Братислава. Президент Литвы Далия Грибаускайте считает, что шансы на подписание Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом в ноябре на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе являются высокими.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на пресс-конференции в Братиславе после 18-го саммита глав государств Центральной Европы.

При этом Грибаускайте отметила, что «ситуация все еще сложная, мы еще не вышли на финальный этап. И судьба Вильнюсского саммита еще окончательно не решена, но обе стороны ищут компромисс. И именно это является нашим мессиджем нашим партнерам в ЕС и Украине».

По ее словам, дело экс-премьера Юлии Тимошенко является важным в этом контексте: «Дело Тимошенко - это определенный символ того, что происходит с оппозицией, это символ реформирования органов юстиции».

В то же время Президент Литвы сказала: "Мы как члены ЕС говорим: мы открыты к заключению и подписанию соглашения с Украиной... Нельзя говорить, что только одна сторона является ответственной за все, что происходит. Процесс интеграции долгий и ответственный, Украина нуждается в глубинных реформах разных сфер жизни".

По ее словам, Украина делает много, но в первую очередь - реформы должны служить народу Украины, демократизации Украины и быть полезными для самой Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 мая Европейская комиссия приняла проект решения Совета Европейского Союза о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной. Однако подписание состоится лишь при условии создания Киевом необходимых политических предпосылок.

Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и глубокой и всесторонней зоне свободной торговли/

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил вывод относительно Украины, в котором выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформировании избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ.