ТОП-10 (13 июня)

Кабмин назначил нового руководителя "Энергоатома"

Производство автомобилей в Украине сократилось в 2,5 раза

Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 1%

Администрация морских портов Украины начала свою работу

Объем Фонда гарантирования вкладов вырос на 1,2%

Украина с начала года выплатила по внешним долгам 4 млрд долл.

Украина готова к компромиссу в вопросе прохода танкеров с СПГ через турецкие проливы

Украина привлекла половину из общего объема заимствований на этот год

«Нафтогаз» в 2014 году закупит у «Газпрома» не больше 18 млрд кубометров газа

Нацбанк продолжит снижать учетную ставку в этом году

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Кабмин назначил нового руководителя "Энергоатома"

Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Никиту Константинова, который до марта этого года был заместителем министра Минэнерго.

Об этом сказано в обнародованном на правительственном портале распоряжении Кабмина от 12 июня.

Также Кабмин другим своим распоряжением от 12.06.2013 г. освободил Виссариона Кима от исполнения обязанностей президента ГП НАЭК «Энергоатом».

«Освободить Кима Виссариона Владимировича от исполнения обязанностей президента Государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом», - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, ранее исполняющий обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Ким был временно отстранен от занимаемой должности. Министерство внутренних дел заявляло, что руководитель «Энергоатома» Виссарион Ким подозревается в превышении служебных полномочий в 2008 году.

По мнению экспертов отрасли, исполняющий обязанности главы «Энергоатома» Ким стал заложником борьбы различных групп влияния.

Исполнительный директор по правовому обеспечению НАЭК «Энергоатом» Геннадий Барабаш считает, что уголовное дело в отношении Кима является попыткой давления на него за принципиальную позицию по отстаиванию интересов «Энергоатома».

Ким был назначен исполняющим обязанности главы НАЭК «Энергоатом» 20 августа 2012 года.

С 2007 года Ким занимал должность генерального директора Южно-Украинской АЭС. С конца 2004 года по декабрь 2006 года он работал на должности вице-президента и исполнительного директора этой госкомпании.

Справка УНИАН. Никита Константинов (род. в 1966 г.) окончил в 1989 г. Обнинский институт атомной энергетики (г. Обнинск, Россия) по специальности "Атомные электростанции и установки". В 1997 году получил второе высшее образование в Лондонском университете по специальности "Экономика".

С 2006 по 2008 г. он был первым вице-президентом по экономической политике и корпоративному развитию НАЭК "Энергоатом", а в 2008-2010 гг. был директором по перспективному развитию и инвестициям ОАО "Киевэнерго".

С марта 2010 г. по март 2013 г. занимал должность заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины (курировал атомную энергетику).

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Производство автомобилей в Украине сократилось в 2,5 раза

Производство автомобилей в Украине в январе-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось в 2,5 раза - до 13,680 тыс. единиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации "УкрАвтоПром".

Производство легковых автомобилей в январе-мае 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 59% - до 12,546 тыс. единиц, при этом производство коммерческих автомобилей сократилось на 67% - до 507 единиц, производство автобусов сократилось на 43% - до 627 единиц.

Согласно сообщению, крупнейшим производителем легковых автомобилей остается Запорожский автомобилестроительный завод. За пять месяцев на этом предприятии было произведено 6,625 тыс. легковых автомобилей, или 53% от всего объема выпуска этого вида транспорта в Украине.

В грузовом сегменте, за тот же период, лидерство принадлежит АвтоКрАЗу – 243 авто, или 48% от общеукраинского показателя.

Бориспольский автозавод сохранил лидерство в автобусном дивизионе отечественного автопрома. За период января-мая 2013 года на БАЗе было произведено 173 автобуса, или 28% от общего объема производства этого вида транспорта в стране.

При этом производство автомобилей в Украине в мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 49% - до 3,558 тыс. единиц.

Производство легковых автомобилей сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 52% - до 3,221 тыс. единиц, при этом производство коммерческих автомобилей и автобусов сократилось на 38% - до 157 единиц и 180 единиц соответственно.

Как сообщал УНИАН, Производство автомобилей в Украине в апреле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 55% - до 3,148 тыс. единиц.

Производство легковых автомобилей в апреле 2013 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 55% - до 2,891 тыс. единиц, при этом производство коммерческих автомобилей сократилось на 64% - до 106 единиц.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» (КрАСЗ), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).

Производство автомобилей в Украине по итогам 2012 года сократилось на 27% - до 76 281 единицы. Значительнее всего сократилось производство легковых автомобилей, на 28,6% - до 69 687 единиц. Производство коммерческих автомобилей сократилось на 2,9% - до 3 235 единиц, автобусов - на 10,1%, до 3 359 единиц.

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Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 1%

Всемирный банк (ВБ) не изменил сделанный в апреле прогноз роста ВВП Украины по итогам 2013 года на уровне 1%.

Об этом говорится в отчете «Глобальные экономические перспективы. Июнь 2013», опубликованном на сайте банка.

Прогноз роста ВВП по итогам 2014 года также остался неизменным - на уровне 3%.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк понизил свой прогноз глобального экономического роста. По прогнозам банка, мировой ВВП в этом году вырастет на 2,2%, что на 0,1% меньше, чем в прошлом. Это притом, что в своем январском докладе Всемирный банк прогнозировал рост в 2,4%.

По оценкам банка, в 2014 году глобальная экономика вырастет на 3%, а в 2015 году – на 3,3%.

Справка УНИАН. В апреле Всемирный банк пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в текущем году с 3,5% до 1% (номинальный ВВП на конец года - 1,551 трлн грн).

В то же время, по версии Международного валютного фонда, ВВП Украины по итогам 2013 года составит 0%, по версии международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг» - 1,1%, в то время как ЕБРР спрогнозировал падение ВВП на 0,5%.

Согласно государственному бюджету на текущий год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 трлн грн, рост ВВП - 3,4%.

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Администрация морских портов Украины начала свою работу

Администрация морских портов Украины, создание которой предусмотрено в соответствии с принятым законом о морских портах, прошла процедуру регистрации в государственных органах и приступила к работе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации Юрий Васьков.

«Мною сегодня подписаны 19 договоров с руководителями филиалов, позволяющие им подписывать соглашения на коллективные договора о морском транспорте», - сообщил Васьков.

Как ранее сообщал УНИАН, 4 марта Кабмин издал распоряжение о создании Администрации морских портов.

На баланс Администрации морских портов перейдут акватории, гидротехнические сооружения, инфраструктура общего доступа, причальные стенки и прочее имущество, которое находилось в распоряжении 18 морских портов.

В июне 2012 года вступил в силу закон “О морских портах”, разрешающий аренду либо концессию портовых причалов сроком до 49 лет. Закон гарантирует право частной собственности на внесенные в Реестр гидротехнических сооружений причалы, построенные за счет частных инвестиций до вступления в силу этого закона, а также новые причалы, построенные за счет частных средств.

Согласно закону, строительство причалов государственной формы собственности за счет частных средств, в соответствии с мировой практикой, будет осуществляться на компенсационной основе. Закон предполагает возможность отчуждения земельных участков, находящихся в собственности физических или юридических лиц, для развития или строительства новых морских портов.

Кроме того, закон закрепляет возможность продажи на конкурсных началах целостных имущественных комплексов госпредприятий и 100% публичных АО, созданных в процессе корпоратизации на базе цехов, производств, участков, других подразделений госпредприятий - морских портов, в состав которых входят все виды имущества, предназначенного для их деятельности. При этом условия конкурса могут предусматривать аренду победителем земельных участков под объектами сроком до 49 лет.

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Объем Фонда гарантирования вкладов вырос на 1,2%

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц в мае вырос на 1,2% - до 5,45 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе фонда.

Согласно сообщению, объем аккумулированных фондом финансовых ресурсов в мае текущего года вырос на 1,2%, или 64 млн грн, при этом с начала года – снизился на 10,5%, или 640 млн грн. На 1 июня объем ресурсов фонда составил 5,45 млрд грн, участниками фонда являются 173 банка.

Также фонд сообщает, что на 1 июня текущего года вкладчики ликвидируемых банков «Эрде Банк» и «Таврика» получили соответственно 98,7% (440,545 млн грн) и 97,7% (1,787 млрд грн) вкладов, подлежащих возмещению через фонд. Помимо указанных банков, фонд продолжает выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам банков «Базис», «Инновационно-промышленный банк», «Банк Столица», «Соцком Банк», «Владимирский», «Диалогбанк», «Синтез», «Земельный Банк».

Как сообщал УНИАН, объем аккумулированных фондом финансовых ресурсов в апреле текущего года вырос на 12,3%, или 590,9 млн грн, при этом с начала года – снизился на 11,6%, или 706,4 млн грн. На 1 мая объем ресурсов фонда составлял 5,386 млрд грн, участниками фонда являлись 173 банка.

Справа УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.

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Украина с начала года выплатила по внешним долгам 4 млрд долл.

Объем платежей, осуществленных Украиной с начала 2013 года в рамках погашения долговых обязательств, составил 4 млрд долл. из суммы в 7,5 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, выступая на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners», проходящей в Киеве.

«Минфин с 2012 года сделал 4 размещения и 2 доразмещения бумаг, постоянно уменьшая ставку. При этом страна полностью и своевременно рассчитывается по своим долгам. Так, по долгам уже выплачено почти 4 млрд долларов из суммы 7,5 млрд, запланированной на этот год», - сказал Арбузов.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за апрель 2013 года выросла на 2,7% - до 69,235 млрд долл. С начала года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 7,4%. В гривневом эквиваленте долг в апреле вырос также на 2,7%, или на 14,541 млрд грн, - до 553,393 млрд грн. Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в апреле текущего года вырос на 3,3% - до 39,163 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - вырос на 1,9%, до 30,072 млрд долл. По оперативным данным Госказначейства на 10 июня, в январе-июне в госбюджет поступило 71,262 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 39,533 млрд грн. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

В мае Кабинет министров Украины утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2013-2015 годы. В ней, в частности, говорится, что основным фактором усиления долговой нагрузки на государственный бюджет в ближайшей и среднесрочной перспективе является необходимость погашения внешних долгов, среди которых наибольший объем имеет займ Международного валютного фонда. На протяжении 2013 года пиковая нагрузка на государственный бюджет ожидается в мае, июне, августе и ноябре за счет погашения займа Международного валютного фонда и облигаций внешнего государственного займа 2003 года.

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Украина готова к компромиссу в вопросе прохода танкеров с СПГ через турецкие проливы

Украина готова искать компромисс в вопросе прохода танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) через турецкие проливы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам глава Национального агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислав Каськив.

«То, что заявил вчера турецкий посол, во всяком случае то, что я читал в прессе, мы поддерживаем все сказанное им. Мы четко понимаем все предостережения турецкой стороны и проблемы, которые называет турецкая сторона. Мы готовы все эти проблемы обсуждать, решать. Мы заявляли это и раньше», - сказал Каськив.

Он отметил, что дополнительные меры безопасности, которые необходимы украинской стороне, могут быть предприняты по сопровождению танкеров, по использованию турецких лоцманов. «Все, на чем акцентировал внимание турецкий посол, украинская сторона поддерживает. Это предусматривает концепция Монтре, которая регулирует проход грузов через турецкие проливы», - подчеркнул глава Госинвестпроекта.

Напомним, накануне посол Турции в Украине Мехмет Cамсар высказал обеспокоенность по поводу возможности прохода танкеров с СПГ через ее проливы, на что рассчитывает Украина. "Мы не можем подвергать опасности города Турции. Думаем, если танкеры будут обходить турецкие проливы, это будет лучшим решением", - сказал он.

При этом посол выразил надежду, что в ходе 9-го заседания двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоится 25 июня в Анкаре, стороны придут к компромиссу по вопросу поставок энергоносителей через территорию Турции.

Как сообщал УНИАН, Украина продолжает переговоры с Турцией относительно прохождения танкеров со сжиженным газом через Босфор и о совместном строительстве «LNG-терминала» на турецком побережье Средиземного моря.

В феврале т.г. премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что на сегодняшний день «у нас есть проблемы со строительством LNG-терминала для приема сжиженного газа. Связаны они прежде всего с тем, что Турция не очень охотно рассматривает возможность прохождения танкеров со сжиженным газом через свои проливы».

16 апреля т.г. Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и компания Excelerate Energy подписали соглашение о размещении плавучего терминала по добыче сжиженного газа (LNG-терминал) в акватории порта «Южный» (Одесская обл.).

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Украина привлекла половину из общего объема заимствований на этот год

Украина привлекла половину из общего объема заимствований, запланированных в 2013 году. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, выступая на международной конференции ««ABC: Ukraine & Partners», проходящей в Киеве.

«Украина привлекла более половины запланированных на год средств на внешних рынках. При этом, страна полностью и своевременно выплачивает свои долги», - подчеркнул Арбузов.

Как сообщал УНИАН, согласно среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2013-2015 годы, утвержденном Кабмином в мае, общий объем государственных заимствований в 2013 году запланирован в объеме 135,5 млрд грн, из которых 92,9 млрд (68,6%) составляют внутренние заимствования, 42,7 млрд грн (31,4%) - внешние заимствования. Учитывая такой объем заимствований, предусмотренных в Законе Украины “О Государственном бюджете Украины на 2013 год”, объем государственного долга в национальной валюте будет составлять 483 млрд грн. В 2014 и 2015 годах прогнозный объем заимствований будет составлять соответственно 131,4 млрд и 125,6 млрд грн.

Выплаты Правительства как по внутреннему, так и по внешнему госдолгу в 2013 году превышают аналогичные показатели 2012 года. По внутреннему госдолгу Правительству предстоит выплатить 68,5 млрд. грн, что на 8,9% превышает аналогичный показатель в 2012 году. Кроме того, выплаты по квази-суверенному долгу (муниципальные облигации и облигации госпредприятий) в 2013 году составляют около 5,0 млрд грн (3,5 млрд грн погашения долга и 1,5 млрд грн процентов). По внешнему госдолгу Правительству предстоит выплатить 47,6 млрд грн, что в 1,8 раза превышает аналогичный показатель в 2012 году. С учетом гарантированного долга (задолженность перед МВФ классифицирована как гарантированный долг и квази-суверенные еврооблигации), правительству необходимо выплатить около 67,4 млрд грн в 2013 году.

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«Нафтогаз» в 2014 году закупит у «Газпрома» не больше 18 млрд кубометров газа

Объем импорта госхолдингом "Нафтогаз Украины" российского газа в 2014 году может составить порядка 18 млрд кубометров или еще меньше, что фактически повторяет показатель прогнозного баланса газа на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин в кулуарах проходящей в Киеве международной конференции «ABC: Ukraine & Partners».

«Исходим из уже утвержденного баланса (на 2013 год - УНИАН). Мы идем с постоянным сокращением. Это будет меньше или 18 миллиардов. Мы сейчас уточняем», - сказал Бакулин.

При этом он отметил, что все расчеты должны быть предоставлены поставщику газа – российскому монополисту «Газпром» – до 1 июля. «До 1 июля мы должны этот вопрос урегулировать», - сказал Бакулин.

Он добавил, что все вопросы будут утверждены в рамках и в сроках, указанных контрактом с «Газпромом».

«Эти вопросы будут решены в установленные контрактом сроки. Предварительный баланс утвержден. Почему предварительный? Потому что в него вносятся коррективы», - добавил Бакулин.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в апреле утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Также в документе сказано, что в 2013 году добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м. Общий баланс газа на 2013 год составляет 60,06 млрд куб. м.

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Нацбанк продолжит снижать учетную ставку в этом году

Национальный банк Украины в текущем году продолжит политику снижения учетной ставки.

Об этом заявил первый заместитель главы Национального банка Украины Борис Приходько, выступая на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners», проходящей в Киеве.

«Мы продолжим снижение учетной ставки, Национальный банк продолжит этот тренд. Мы постараемся сделать учетную ставку базовой для других ставок и будем стимулировать банки кредитовать экономику», - сказал Приходько. По его словам, НБУ будет рассматривать этот вопрос на заседаниях правления ежемесячно, при этом участники рынка будут знать, остается ставка на прежнем уровне, будет понижена или повышена.

Также представитель НБУ сообщил, что в рамках стимулирования кредитования реального сектора экономики Нацбанк намерен расширить возможности для банков по получению рефинансирования НБУ «Мы увеличим объем, предложим банкам доступные инструменты по рефинансированию на 7, 14, 28 и 31 дней, в соответствии с их потребностями», - добавил замгллавы НБУ.

Как сообщал УНИАН, НБУ с 10 июня 2013 года снизил учетную ставку до 7,0% с 7,5%, согласно постановлению №209 от 6 июня. Учетная ставка не менялась с 23 марта 2012 года.

Согласно закону о Национальном банке, учетная ставка является одним из монетарных инструментов, при помощи которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Учетная ставка является базовой относительно других процентных ставок НБУ и используется одновременно как средство реализации денежно-кредитной политики и ориентир стоимости денег. С мая прошлого года стоимость основных операций по рефинансированию, в частности, еженедельные тендеры на срок до 14 дней, определяется на основе учетной ставки.

Также Нацбанк с 10 июня снизил ставки рефинансирования на 0,5 процентных пункта, и в результате ставка по кредитам «овернайт» под обеспечение государственными ценными бумагами снижена до 8%, без обеспечения (бланковым) – до 10% годовых.

УНИАН