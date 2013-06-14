Путин считает, что в ВТО - застой, "но это не повод ломать структуру"

Президент РФ Владимир Путин считает, что во Всемирной торговой организации (ВТО) наблюдается застой, но он по-прежнему рассматривает ее как фундамент, на котором основывается вся система правил мировой торговли.

Напомним, Россия стала членом ВТО в 2012 году после 18 лет сложных переговоров. ВТО, созданная в 1995 году, предоставляет своим членам механизм разрешения торговых споров.

"К сожалению, мы видим, что в ВТО сейчас есть определенный застой. Но это, опять же, не повод ломать эту структуру. Необходимо работать над ее укреплением и развитием", - заявил Путин в интервью агентству РИА "Новости".

Путин отметил, что в России действует один из самых высоких среди участников ВТО стандартов транспарентности законо­дательства, детально проработаны практические аспекты регули­рования внешней торговли, хотя есть и отдельные претензии к России по поводу выполнения обязательств ВТО.

"Здесь, подчеркну, такие же вопросы мы можем задать и нашим партнёрам. Мы считаем, что ряд стран необоснованно закрывает доступ для российских товаров на внутренние рынки минеральных удобрений, химии, нефтехимии, автомобильного топлива, трубной и металлургической промышленности", - сказал Путин, добавив, что это "рабочая ситуация", и разбирательства по торговым спорам ведут между собой и другие страны, включая США, Китай, Индию и Евросоюз.

Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года. В сентябре 2012 года Украина подала в ВТО заявку на пересмотр 371 позиции по импортным пошлинам. США выразили обеспокоенность позицией Украины и указали на опасность беспрецедентного напряжения в международной торговле в случае, если примеру Украины последуют другие страны. Аналогичную обеспокоенность выразили и власти ЕС. По мнению европейских дипломатов, в истории ВТО до сих пор не было прецедента такого пересмотра. Но Украина заявила, что ее позиция остается неизменной.