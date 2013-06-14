Еврокомиссия: присоединение Украины к ТС ограничит развитие отношений с другими странами

Присоединение Украины к Таможенному союзу ограничит развитие торгово-экономических отношений с другими странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня,14 июня, выступая на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners» заместитель директора Генерального директората Европейской комиссии по вопросам торговли Петер Балаш.

«Для украинского правительства, которое будет делать этот выбор (присоединение к Таможенному союзу — УНИАН) очевидно, что это не политический вопрос, а юридический вопрос присоединения к ЕС. Это монополистическая организация, где Украина не сможет поддерживать свободные отношения, свободную торговлю с какими-либо другими партнерами. То, что мы предлагаем, со стороны ЕС, это не является выбором между двумя, а скорее дополнение», - сказал Балаш.

По его словам, ЕС в рамках зоны свободной торговли с Украиной предлагает открытые многовекторные отношения не только с ЕС, но и с остальным миром.

По его словам, описание договора о ЗСТ позволит Украине поддерживать свободные торговые отношения с остальными странами, в том числе с СНГ и Россией.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.