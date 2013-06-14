Реакция Украины на действия Турции будет соответствовать правилам ВТО

Киев будет вести переговоры с Анкарой относительно возможности применения Турцией торговых санкций в ответ на введение спецпошлин на импорт автомобилей.

Об этом в комментарии УНИАН заявил правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий.

«Пока никаких санкций со стороны Турции нет, есть только заявление о том, что они могут быть. Мы сейчас работаем в этом направлении с Турцией», - сказал Пятницкий.

Он подчеркнул, что заявление со стороны Турции о возможности введения санкций является своего рода резервированием соответствующего права.

«Это своего рода резервирование права исходя из соглашения о защитных мерах. В этом соглашении предусмотрены определенные действия той страны, которая считает, что ее интересы затронуты, и эти действия должны быть совершены в определенные сроки. Они заявили о том, что имеют право применить эти санкции, но это не означает, что они их применят обязательно», - сказал Пятницкий.

Он также подчеркнул, что такого рода действия со стороны Турции не являются прецедентом в истории развития торговых отношений в рамках ВТО.

«Во многих случаях после заявления о таком праве никто санкций не применял. Этот вопрос всегда оспаривался», - сказал Пятницкий.

Он подчеркнул, что Украина в данном вопросе будет реагировать в соответствии с правилами ВТО.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Украина на 3 года ввела специальные пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% - на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Турция первой среди стран–членов ВТО подала заявку о приостановлении уступок и других обязательств в отношении Украины, согласно правилам Организации. Санкции могут вступить в действие в середине июля. Действия Турции могут создать прецедент для других государств, в частности, ЕС и Японии, которые резко критиковали действия Украины.