Украина в ноябре подаст заявку на проведение зимней Олимпиады-2022

Украина в ноябре 2013 года намерена подать заявку на право проведения зимней Олимпиады 2022 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на форуме «Украина и партнеры» вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

«В этом году в ноябре мы должны подать заявку. Мы готовим уже все необходимые заявочные файлы», - сказал Вилкул.

Он отметил, что на основе заявок стран, претендующих на проведение зимней Олимпиады 2022 года, летом 2014 года будет составлен шорт-лист претендентов, а летом 2015 года будет объявлен результат конкурса.