ТОП-10 (14 июня)

Киев хочет убедить Турцию отказаться от торговых санкций в отношении Украины

ЕС пока не будет вводить санкции против Украины из-за спецпошлин на авто

Дефицит внешней торговли Украины в январе-апреле составил 2,6 млрд долл.

Нацбанк заявил, что не давал разрешений на деятельность WebMoney

«Укрзализныця» может разместить евробонды на сумму в 3-4 раза выше предыдущего выпуска

Украина в ноябре подаст заявку на проведение зимней Олимпиады-2022

Китай начнет финансирование нацпроекта "Воздушный экспресс" на следующей неделе

Правительство намерено сокращать налоги в Украине, заявил Азаров

Кабмин подписал меморандум с предприятиями горно-металлургического комплекса

Азаров: Украине нужно раскрутить инфляцию до 1,5-2%

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Киев хочет убедить Турцию отказаться от торговых санкций в отношении Украины

Киев будет вести переговоры с Анкарой по вопросу возможности применения Турцией ответных торговых санкций в ответ на введение спецпошлин на импорт автомобилей.

Об этом в комментарии УНИАН заявил правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий.

«Пока никаких санкций со стороны Турции нет, есть только заявление о том, что они могут быть. Мы сейчас работаем в этом направлении с Турцией», - сказал Пятницкий.

Он подчеркнул, что заявление со стороны Турции о возможности введения санкций является своего рода резервированием соответствующего права.

«Это своего рода резервирование права исходя из соглашения о защитных мерах. В этом соглашении предусмотрены определенные действия той страны, которая считает, что ее интересы затронуты, и эти действия должны быть совершены в определенные сроки. Они заявили о том, что имеют право применить эти санкции, но это не значит, что они их применят обязательно», - сказал Пятницкий.

Он также подчеркнул, что такого рода действия со стороны Турции не является прецедентом в истории развития торговых отношений в рамках ВТО.

«Во многих случаях после заявления о таком праве никто санкций не применял. Этот вопрос всегда оспаривался», - сказал Пятницкий.

Он подчеркнул, что Украина в данном вопросе будет реагировать в соответствии с правилами ВТО.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Украина на 3 года ввела специальные пошлины на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% - на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Турция первой среди стран–членов ВТО подала заявку о приостановлении уступок и других обязательств в отношении Украины, согласно правилам организации. Санкции могут вступить в действие в середине июля. Действия Турции могут стать прецедентом для других государств, в частности, ЕС и Японии, которые резко критиковали действия Украины.

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ЕС пока не будет вводить санкции против Украины из-за спецпошлин на авто

Европейский Союз не рассматривает возможность введения в отношении Украины ответных торговых санкций за установление спецпошлин на импорт автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил заместитель директора Генерального директората Европейской комиссии по вопросам торговли Петер Балаш.

«Пока в ЕС не утверждены никакие решения в отношении подобных мер. При этом некоторые страны (вне ЕС) занимают более нетерпеливую позицию. У нас есть определенные вопросы в отношении введения Украиной спецпошлин, но мы предпочитаем решить эту проблему путем переговоров», - сказал Балаш.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Украина на 3 года ввела специальные пошлины на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% - на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Представители ЕС ранее отмечали, что решение Украины о введении спецпошлины на импортные пассажирские автомобили негативно отразится на экспорте автомобилей из ЕС и призывали Украину пересмотреть и отозвать это решение.

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Дефицит внешней торговли Украины в январе-апреле составил 2,6 млрд долл.

Государственная служба статистики улучшила показатель дефицита внешней торговли товарами Украины в январе-апреле в 1,6 раза — до 2,605 млрд долл., по сравнению с обнародованными ранее предварительными данными Национального банка Украины в 4,195 млрд долл.

Об этом сообщает Государственная служба статистики на официальном сайте.

Согласно сообщению Госстата, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-апреле 2013 года составил 2,605 млрд долл., что в 1,7 раза меньше показателя дефицита за аналогичный период прошлого года (4,389 млрд долл.).

В частности, в январе-апреле 2013 года, по сравнению аналогичным периодом 2012 года, экспорт товаров из Украины вырос на 0,1% - до 21,976 млрд долл., импорт сократился на 6,7% - до 24,581 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (в аналогичном периоде 2012 года – 0,83).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 204 стран мира.

По данным Госстата, дефицит внешней торговли с самым крупным торговым партнером Украины - Россией в январе-апреле 2013 года сократился на 33,12% - до 2,147 млрд долл. с 3,210 млрд долл.

По итогам января-апреля 2013 года импорт природного газа снизился на 19,3% по сравнению с январем-апрелем 2012 года - до 3,606 млрд долл., при этом импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) - на 82,8% - до 128,238 млн долл., импорт каменного угля на 43% - до 675,713 млн долл.

В январе-апреле 2013 года Украина сократила на 7,6% экспорт черных металлов - до 4,950 млрд долл., при этом экспорт изделий из черных металлов уменьшился на 15,5% - до 920,420 млн долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-апреле 2013 года против января-апреля 2012 года вырос на 2,6% - до 4,092 млрд долл., экспорт вырос на 4,9% - до 2,234 млрд долл.

Украина в январе-апреле 2013 года сократила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей на 4% - до 1,591 млрд долл., при этом импорт уменьшился на 17,6% - до 2,043 млрд долл.

Экспорт зерновых в январе-апреле 2013 года против аналогичного месяца 2012 года снизился на 6% - до 1,944 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения вырос на 2,3% - до 2,687 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным НБУ, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-апреле 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизился на 27,6% - до 4,195 млрд долл. Дефицит внешней торговли товарами Украины в первом квартале 2013 года (по сравнению с дефицитом за аналогичный период прошлого года) снизился на 31,98% - до 1,987 млрд долл.

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.

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Нацбанк заявил, что не давал разрешений на деятельность WebMoney

Национальный банк Украины не давал разрешительных документов относительно деятельности или выпуска электронных денег “WebMoney Transfer” на территории Украины.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, НБУ средствами электронной почты и при помощи в пресс-релизов на своем официальном сайте неоднократно сообщал банкам, общественности и органам государственной власти о том, что правила “WebMoney Transfer” не согласованы Нацбанком в соответствии с действующим законодательством Украины. Таким образом, “WebMoney Transfer” не имеет права осуществлять свою деятельность в Украине.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины определил перечень международных платежных систем, соответствующих требованиям НБУ относительно деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем. В перечень международных платежных систем, созданных нерезидентами, документы которых соответствуют требованиям Положения НБУ о деятельности в Украине внутригосударственных и международных платежных систем, вошли системы «Юнистрим», Visa International, Contact, Western Union, MoneyGram, Migom, «Юнион Кард», «Анелик», «Золотая Корона», «Быстрая почта», Interexpress, VIGO, American Express, «Золотая Корона – Денежные Переводы», Xpress Money, Coinstar Money Transfer, MasterCard International, «Международные денежные переводы «Лидер», BLIZKO, Money Exchange, «Аллюр», Flashcheque, Faster, Caspian Money Transfer, RIA Financial Services, Meest, «Блиц», IntelExpress, «ХАЗРИ».

В соответствии с действующим законодательством Украины договоры о членстве/участии в международных платежных системах имеют право заключать банки Украины, национальный оператор почтовой связи и небанковские финансовые учреждения, получившие лицензию Нацкомфинуслуг на осуществление денежных переводов. Заключенные договора необходимо регистрировать до начала предоставления услуг в порядке, установленном Национальным банком Украины.

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«Укрзализныця» может разместить евробонды на сумму в 3-4 раза выше предыдущего выпуска

Министерство инфраструктуры Украины не исключает дальнейшего размещения евробондов «Укрзализныци» на сумму в 3-4 раза выше уже привлеченных в рамках предыдущего выпуска в мае 500 млн долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Козак, выступая на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners».

«Укрзализныця» выпустила бонды. То есть, нам инвестор поверил. Причем инвесторы были из США, Европы, Азии. По секрету скажу: мы начинаем второй этап (размещения - УНИАН). Мы думаем увеличить сумму в 3-4 раза. Есть предложения от более чем 10 банков, которые хотят взяться за это дело. Я даю тонкий намек, что надо спешить», - сказал Козак.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») провела размещение пятилетних евробондов на 500 млн долл. США. Доходность этих долговых бумаг с погашением в мае 2018 года находится на уровне 9,5%.

Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank.

В апреле Украина осуществила размещение 10-летних суверенных евробондов на 1,25 млрд долл. США с доходностью 7,5%.

Полученные средства планируется направить на реализацию программ капитальных вложений и рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля.

Успешный выпуск облигаций обусловил повышение рейтингов «Укрзализныци». Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный корпоративный рейтинг Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») до уровня «В» с «В-».

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Украина в ноябре подаст заявку на проведение зимней Олимпиады-2022

Украина в ноябре 2013 года намерена подать заявку на право проведения зимней Олимпиады 2022 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на форуме «Украина и партнеры» вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

«В этом году в ноябре мы должны подать заявку. Мы готовим уже все необходимые заявочные файлы», - сказал Вилкул.

Он отметил, что на основе заявок стран, претендующих на проведение зимней Олимпиады 2022 года, летом 2014 года будет составлен шорт-лист претендентов, а летом 2015 года будет объявлен результат конкурса.

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Китай начнет финансирование нацпроекта "Воздушный экспресс" на следующей неделе

Китай начнет финансирование национального проекта "Воздушный экспресс" по строительству железнодорожной ветки к международному аэропорту "Борисполь" уже на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Виктор Майко.

"На следующей неделе будет завершена бумажная работа, раскрыт аккредитив. Финансирование начнется уже со следующей недели. Я надеюсь на это", - сказал Майко.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября 2010 г. в Китае в присутствии глав государств Украины и КНР было подписано соглашение, по которому китайская сторона должна была построить железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

18 апреля 2011 г. в Пекине (Китай) было подписано соглашение между Экспортно-импортным банком Китая и украинской стороной по строительству скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом «Борисполь» («Воздушный экспресс») и сооружению объектов инфраструктуры Киевской области (в рамках подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева) на сумму 2 млрд долл.

5 апреля 2012 года было зарегистрировано государственное предприятие «Дирекция по строительству и управлению национальным проектом «Воздушный экспресс» и другими инфраструктурными объектами Киевского региона».

Кредит под строительство предоставляли китайские банки на 15 лет с каникулами сроком в три года и ставкой кредитования Libor + 3,5%.

В апреле 2013 года глава Госинвестпроекта Владислав Каськив сообщал, что строительство "Воздушного экспресса" может начаться уже в мае. А кроме того, по завершению строительства проект может быть, по словам Каськива, передан в концессию.

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Правительство намерено сокращать налоги в Украине, заявил Азаров

Правительство намерено сокращать налоги в Украине, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в пятницу, 14 июня, на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners», проходящей в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, Азаров сказал: «Мы уменьшаем ставки налогов. Я могу твердо сказать, что налоги в нашей стране будут только уменьшаться. И мы найдем то оптимальное сочетание между необходимостью бюджетных затрат и необходимостью вкладывать деньги в капитальные расходы, развитие и так далее».

В то же время премьер отметил, что он согласен с мыслью о необходимости повышения акцизных ставок на алкоголь и табак, прежде всего, ради здоровья украинских граждан.

По словам главы правительства, этот вопрос находится на стадии обсуждения.

Как сообщал УНИАН, 6 июня в Брюсселе во время конференции относительно деятельности министерства министр доходов и сборов Украины Александр Клименко заявил, что правительство Украины в настоящее время не рассматривает возможность введения новых налогов. При этом он отметил, что сейчас в Украине, наоборот, рассматривается возможность уменьшения налоговых ставок.

По словам Клименко, бюджет страны не имеет проблем по наполнению доходной части, и все запланированные показатели выполняются.

Напомним, Министерство доходов и сборов совместно с Министерством экономики и Министерством финансов инициировало инвентаризацию системы налоговых льгот и дотаций, которую поддержала миссия Международного валютного фонда. При этом 5 июня Клименко заявил, что любые изменения в политике предоставления отраслевых налоговых льгот будут обсуждаться в рамках работы инвестиционного совета, созданного при министерстве. Первое заседания совета запланировано на конец июня – начало июля 2013 года. В государственном бюджете на 2013 год объем налоговых льгот составляет 70,4 млрд грн.

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Кабмин подписал меморандум с предприятиями горно-металлургического комплекса

Правительство Украины подписало меморандум о взаимопонимании с предприятиями горно-металлургического комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали премьер-министр Украины Николай Азаров и представители руководства компаний ГМК.

После подписания премьер-министр сообщил, что по условиям меморандума предприятия ГМК не должны устанавливать цены на металл на внутреннем рынке выше экспортных.

«Мы в меморандуме определили, что цены внутренние на металл не должны превышать экспортные», - сказал Азаров.

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Азаров: Украине нужно раскрутить инфляцию до 1,5-2%

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Украине необходимо раскрутить инфляцию до 1,5-2%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Нам немножечко надо раскрутить инфляцию — порядка 1,5-2%, поскольку мы имеем 5 месяцев ноль (процентов инфляции – УНИАН)», - сказал Азаров.

По его словам, это является настораживающим фактором.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае 2013 года, по сравнению с апрелем 2013 года, составила 0,1%, в годовом выражении (против мая 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,4%, с начала 2013 года (май 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.

Инфляция в Украине в апреле 2013 года по сравнению с мартом 2013 года составила 0%, в марте по сравнению с февралем - 0%, в феврале по сравнению с январем отмечалась дефляция 0,1%, инфляция в январе 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года составила 0,2%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%, при этом снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%.

По мнению экспертов, устойчивые показатели дефляции и нулевой инфляции в Украине свидетельствуют о неблагоприятной экономической ситуации. Так, дефляция цен и спад экономики в Украине могут привести к цепочке банкротств и скачку безработицы.

В Госбюджете на 2013 год заложена инфляция (декабрь к декабрю) на уровне 4,8%.

УНИАН