Баланс недели: ВВП «улучшили», учетную ставку «рухнули», девальвацию предрекли, "Энергоатому" сменили главу

Минулого тижня уряд вирішив кардинально переломити ситуацію з негативною тенденцією щодо ВВП і "покращив" показник його зниження в першому кварталі 2013 року до 1,1% з 1,3%. Згідно з даними Держстату, показник зростання ВВП у першому кварталі поточного року, порівняно з четвертим кварталом 2012 року, з урахуванням сезонного чинника, також вищий за раніше оприлюднений на 0,1 в.п. і становить 0,6%. Номінальний ВВП України за підсумками першого кварталу 2013 року склав 301,6 млрд грн.

За словами головного економіста Dragon Capital Олени Білан, сільське господарство, як і слід було очікувати, внесло значний внесок у поліпшення економічної активності в першому кварталі 2013 року - додана вартість у секторі зросла на 5,7% р/р (у порівнянні з падінням на 3,9% р/р за четвертий квартал 2012 р.), у тому числі завдяки стабільному розвитку тваринництва.

Разом з тим, офіційні дані свідчать про те, що більш істотну підтримку зростанню ВВП надав фінансовий сектор, що експерти схильні пояснювати разовим явищем, оскільки не бачать істотного покращення в операційній діяльності банківської системи.

У той же час, динаміка в промисловості, будівництві та на транспорті залишалася слабкою і продовжувала стримувати економічну активність.

Як зазначають аналітики, поліпшення в економіці на початку року порівняно з четвертим кварталом минулого року відбулося в основному за рахунок тимчасових факторів. Експерти, як і раніше, не особливо оптимістичні щодо перспектив економічного зростання і вважають, що без відновлення зовнішнього попиту очікуваний позитив у другій половині 2013 року може обмежитися ефектом більш низької бази порівняння.

Проте "покращення" не зупинилось лише на ВВП, і під кінець тижня Держстат видав "на гора" поліпшений в 1,6 рази - до 2605 млрд дол. показник дефіциту зовнішньої торгівлі товарами України в січні-квітні п.р. Слід нагадати, що раніше Національний банк оприлюднив дані, згідно з якими дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в січні-квітні склав 4,38 млрд дол.

Нацбанк взявся за ставку

На минулому тижні Національний банк вперше з березня 2012 року знизив облікову ставку на 0,5% - до 7%. І не планує на цьому зупинятись. Так, перший заступник глави НБУ Борис Приходько, виступаючи на міжнародній конференції «ABC: Ukraine & Partners» заявив, що регулятор у поточному році продовжить обрану політику: «Ми продовжимо зниження облікової ставки, Національний банк продовжить цей тренд. Ми постараємося зробити облікову ставку базовою для інших ставок, і будемо стимулювати банки кредитувати економіку».

За його словами, НБУ розглядатиме це питання на засіданнях правління щомісяця, при цьому учасники ринку будуть попереджені, залишається ставка на колишньому рівні, чи буде знижена або підвищена. Також представник НБУ повідомив, що в рамках стимулювання кредитування реального сектору економіки Нацбанк має намір розширити можливості для банків щодо одержання рефінансування. «Ми збільшимо обсяг, запропонуємо банкам доступні інструменти з рефінансування на 7, 14, 28 і 31 день, відповідно до їх потреб», - зазначив Приходько.

На думку головного економіста фінансових ринків «Креді Агріколь Банку» Олександра Печеріцина, зниження облікової ставки не стало сюрпризом для ринку, враховуючи показник інфляції і заяви представників НБУ. «Це відбулося із запізненням в порівнянні з тенденціями на ринку, де ставки ресурсів вже тестують мінімуми поточного року», - зазначив експерт. За його словами, це ніяк не позначиться на ставках на грошовому ринку, оскільки можливість даного зниження вже давно була закладена в ціни ресурсів.

За словами керівника казначейського управління «Першого українського міжнародного банку» Антона Стадника, зниження облікової ставки НБУ до рівня 7% відображає реальну динаміку зниження процентних ставок на міжбанківському ринку України, яка спостерігається останні півроку.

На думку керуючого партнера інвестиційної компанії «Капітал Таймс» Еріка Наймана, прямого впливу на фінансові ринки від зниження облікової ставки не буде, але це важливий психологічний крок, і можна очікувати подальшого зниження депозитних ставок влітку, а слідом за цим і ставок за кредитами - також в межах 0,5%.

Гроші – "у плюсі"

Ще одним макроекономічним показником, оприлюдненим на цьому тижні, стало зростання монетарної бази в Україні в травні 2013 року на 1,3%, грошової маси – на 0,4%. Загальний обсяг залишків банківських депозитів у травні також зріс на 0,6% (з початку року - на 6,5%) - до 604,9 млрд грн.

Як зазначають в НБУ, це відбулося виключно за рахунок приросту залишків коштів у національній валюті, які за місяць збільшилися на 1,4% (з початку року - на 12,6%). В іноземній валюті залишки коштів на депозитних рахунках знизилися на 0,5% (з початку року - на 1,4%). Кошти на рахунках фізичних осіб у травні зросли на 0,8% (з початку року – на 9,0%) - до 398,7 млрд грн.

Крім того, Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 1,5 млрд грн на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). А в результаті розміщення облігацій у національній валюті Мінфін залучив майже 800 млн грн, задовольнивши дві подані заявки інвесторів на придбання 5-річних держоблігацій із прибутковістю 14,25%, і 727,8 млн грн, задовольнивши три подані заявки інвесторів на придбання 7-річних держоблігацій із прибутковістю 14,30%.

На думку експертів, і на цей раз не можна говорити, що дане розміщення було суто ринковим. Проте, залучення грошей через ОВДП і далі лишається для уряду страховим колом в умовах зменшення доходів стагнуючої української економіки.

Перспектива гривні – девальвація?

Був минулий тиждень щедрим і на прогнози щодо подальшої долі української національної валюти. Так, міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s допустило можливість зниження курсу гривні до 9 грн за долар США у 2013 році на тлі погіршення основних економічних показників.

«У нашому базовому сценарії ми використовуємо допущення про зниження курсу гривні до долара США з 7,99 у 2012 р. до 9,00 у 2013 р. На наш погляд, наполегливе прагнення уряду не допустити зміни валютного курсу на тлі погіршення основних економічних показників може призвести до вимушеної девальвації гривні», - говориться в доповіді S&P. При цьому аналітики агентства переконані, що заходи, які вживаються на сьогодні щодо зміцнення курсу нацвалюти, можуть бути корисні лише в короткостроковій перспективі.

В свою чергу міністр фінансів Юрій Колобов заявив, що зараз підстав для девальвації національної валюти немає: «Зараз підстав для девальвації немає. Надалі - ринок покаже, дивитимемося». За його словами, будь-яка зміна курсу веде за собою зміну платіжного балансу. «Дивитимемося, лікуватимемо», - зазначив Колобов.

Щодо українських аналітиків, то вони розділилися у своїх оцінках прогнозу подальшої курсової ситуації в країні. Одні "по-доброму" зазначили, що авторитетне рейтингове агентство ніколи не вгадувало реального курсу гривні. Інші ж зазначили, що ситуація таки змінилася, і не в кращу сторону.

В інвестиційній компанії Сoncorde Capital вважають, що на даному етапі вже не можна розглядати варіант плавного «контрольованого» ослаблення курсу гривні. "Уряд продовжує декларувати вірність стабільному обмінному курсу, усвідомлюючи політичну ціну цього питання в умовах, коли де-факто президентська кампанія 2015 року вже почалася. З урахуванням таких політичних обставин ми вважаємо, що динаміка обмінного курсу гривні може розвиватися тільки за двома сценаріями - або керівництву країни вдається акумулювати достатньо валюти для покриття дефіциту, і курс гривні залишається стабільним, або надходження валюти в країну будуть недостатні, і Нацбанк втратить контроль над валютним ринком », - наголошується в звіті компанії.

При цьому аналітики Concorde Capital розглядають "імовірність кожного з двох сценаріїв 50/50".

«Енергоатом» змінює орбіту

Щодо скандалів минулого тижня, то, звичайно, не можна не згадати про події навколо "Енергоатому". Спочатку пройшла інформація про те, що виконуючого обов'язки президента НАЕК Віссаріона Кіма тимчасово усунено з посади. Відбулось це у досить «принциповий» спосіб, глава «Енергоатому» не був допущений на робоче місце групою невідомих. У Міністерстві внутрішніх справ роз'яснили такі дії тим, що Кім підозрюється у перевищенні службових повноважень. В той же час, виконавчий директор з правового забезпечення НАЕК Геннадій Барабаш заявив, що кримінальна справа стосовно виконуючого обов'язки президента компанії Віссаріона Кіма є спробою тиску на нього за принципову позиції з відстоювання інтересів «Енергоатому».

Проте, певно, ні для кого не буде секретом Полішинеля, що цей конфлікт між фактично однопартійцями правлячої нині політичної сили є всього на всього боротьбою за інтереси між декількома групами впливу. Як би там не було, але у четвер Кабмін прийняв рішення призначити на цю посаду нового виконуючого обов'язки президента компанії Микиту Константинова, людину не нову для «Енергоатому» і, принаймні, привселюдно не помічену у "дружбі" з якоюсь із сторін даного конфлікту.

Віталій Неборак (УНІАН)