Генконсул Украины в Стамбуле уверяет - угрозы для украинских туристов в Турции нет

Угрозы для украинских туристов в Турции, в городах, где происходят столкновения митингующих с полицией, нет.

Об этом в воскресенье, 16 июня, в эфире одного из украинских телеканалов заявил генеральный консул Украины в Стамбуле Богдан Яременко, сообщает радио «Свобода».

По его словам, говорить, что Турция охвачена пламенем протеста или революции, – явное и беспочвенное преувеличение.

«Если украинцы приезжают в Турцию отдыхать на море, в Стамбул – как туристы, или по бизнесовым делам, то сказать, что им угрожает что-то большее, чем при обычных обстоятельствах, мы не можем, оснований для этого у нас нет», – отметил дипломат.

В то же время Яременко добавил, что «нахождение в эпицентре протестных событий, участие в них может представлять опасность, особенно там, где проявляют себя радикальные, часто не установленные группировки».

Как сообщал УНИАН, в Турции продолжаются столкновения между полицией и участниками протестной акции, которая началась как мирная демонстрация против планов застроить городской парк, однако превратилась в антиправительственную акцию. Парламент Турции в связи с беспорядками принял запрет на продажу и потребление алкоголя с 22.00 до 6.00.

Эрдоган находится у власти с 2002 года, и ряд жителей Турции жалуются, что его правительство становится все более авторитарным.