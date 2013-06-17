Премьер-министр Чехии уходит в отставку в связи с коррупционным скандалом

Премьер-министр Чехии Петр Нечас объявил о намерении уйти в отставку в связи с разразившимся несколько дней назад коррупционным скандалом, в который оказались вовлечены люди из его ближайшего окружения.

Как сообщает радио «Свобода», Нечас заявил вечером в воскресенье, что уже в понедельник официально известит об отставке Президента Чехии Милоша Земана.

Отставка премьера означает падение всего Кабинета министров. Представители правящей коалиции ведут переговоры о дальнейших шагах.

Возможны два варианта – как сохранение коалиции с тем, что премьер-министром станет кто-либо из соратников Нечаса по Гражданской демократической партии, так и договоренность с левой оппозицией о досрочных парламентских выборах.

В ночь на четверг, 13 июня, полиция по обвинению в коррупции и других преступлениях задержала нескольких высокопоставленных чиновников, связанных с правящей Гражданской демократической партией, в том числе главу аппарата премьера. В скандал оказались замешаны также высшие чины военной разведки. Шестерых подозреваемых суд в субботу постановил взять под стражу.