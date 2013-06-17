Сирия освободила иранскую продукцию от уплаты таможенных пошлин

Сирия приняла все меры, чтобы обеспечить беспошлинный доступ иранской продукции на свои рынки, заявил сирийский премьер-министр Ваэль Надир аль-Халики.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на «Синьхуа», аль-Халики подчеркнул важность развития коммерческих отношений между Сирией и Ираном за счет активации старых и подписания новых соглашений по расширению двусторонней торговли.

Со своей стороны, советник главы МИД Ирана, встречавшийся с аль-Халики в воскресенье, 16 июня, в Дамаске, сообщил, что Иран будет работать над некоторыми проектами по развитию в Сирии, особенно, в сфере мукомольной промышленности и электроэнергетики, а также обеспечит Сирию всеми базовыми товарами, в которых она нуждается.

В ходе продолжающегося в Сирии 27 месяцев конфликта Иран проявил себя в качестве ее главного союзника в регионе.

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