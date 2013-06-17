Уполномоченный Украины завтра примет участие в заседании Экономического совета СНГ в Москве

Москва. Правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян завтра, 18 июня, в Москве примет участие в очередном заседании Экономического совета СНГ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе исполнительного комитета СНГ, в повестку дня включено 19 вопросов, охватывающих самые различные сферы экономического взаимодействия государств Содружества.

В частности, участники заседания обсудят ход выполнения Плана мероприятий по реализации второго этапа (2012–2015 годы) Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года. Будут также проанализированы первые результаты реализации Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года. Помимо этого предметом рассмотрения станет ход выполнения Комплекса мероприятий на 2012–2014 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2020 года, а также Межгосударственной радионавигационной программы.

На рассмотрение членов Экономического совета СНГ выносятся проекты ряда документов - Концепции сотрудничества в области использования возобновляемых источников энергии, Соглашения о консолидированной финансовой отчетности национальных хозяйствующих субъектов государств Содружества, Концепции формирования и развития межгосударственной системы подготовки и переподготовки кадров в сфере научно-технической информации.

Повестка дня предусматривает обмен мнениями о состоянии малого и среднего предпринимательства в государствах СНГ, о деловом климате, льготах инвесторам, функционировании свободных экономических зон, промышленных и научно-технических парков в странах Содружества. Участникам заседания будет представлен доклад о результатах регионального мониторинга инфокоммуникационного развития государств СНГ.

Помимо этого, на заседании Экономического совета предполагается рассмотреть ряд актуальных вопросов сотрудничества в бюджетно-финансовой и социальной сфере, обеспечении коллективной безопасности.

Справка УНИАН. Экономический совет СНГ - основной исполнительный орган, обеспечивающий выполнение соглашений, принятых в рамках СНГ, решений Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества о формировании и функционировании зоны свободной торговли и других вопросах социально-экономического сотрудничества.

Экономический совет СНГ состоит из заместителей глав правительств государств - участников СНГ. В его заседаниях участвует председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ с правом совещательного голоса.

При Экономическом совете СНГ на постоянной основе действует Комиссия по экономическим вопросам, которая состоит из полномочных представителей государств - участников СНГ при Экономическом совете СНГ, а также заместителей председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ с правом совещательного голоса. Она обеспечивает всестороннюю проработку и рассмотрение проектов документов социально-экономического характера, подготавливаемых Исполнительным комитетом СНГ и его отраслевыми органами, а также осуществляет согласование позиций государств.