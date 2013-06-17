Подписание соглашения об Ассоциации с ЕС является большим шансом для Украины - эксперт

Подписание соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом, подразумевающего формирование зоны свободной торговли с ЕС, является достижением и большим шансом для Украины, заявил в интервью УНИАН экс-министр финансов Республики Польша Лешек Бальцерович.

«Выполнение условий вступления в ЕС – не проигрыш, это приобретение. Что, скажем, плохого в усовершенствовании механизмов судебной власти и общего законодательства? Это ведь важно. Что плохого в усовершенствовании деловой среды? Что плохого в развитии торговли, в достижении целей торговой экспансии? Это был огромный шанс для Польши. И это огромный шанс для Украины», - отметил Бальцерович.

По его мнению, за последние 22 года Украина не смогла реализовать свой потенциал. «Мы видим это по показателю роста ВВП. В Польше - и я горжусь этим - мы смогли удвоить ВВП по сравнению с началом 90-х годов. Украина, увы, лишь подбирается к тому уровню, который она имела в начале 90-х», - сказал эксперт.

Вместе с тем, Бальцерович убежден, что причиной этому стало отнюдь не отсутствие экономической стратегии. «Вопрос, почему так случилось – не экономический и не поведенческий. Это вопрос политической воли. Многие знают и понимают, что нужно делать, куда нужно идти. Но слишком высок показатель противодействия очевидным и правильным процессам. Если эту проблему не решить, то она лишь усугубится. Это как болезнь - чем она запущеннее, тем радикальнее лечение», - подчеркнул Бальцерович.

«Тем не менее, я искренне желаю Вам успеха на избранном пути», - резюмировал он.

Справка УНИАН. Лешек Бальцерович - экс-министр финансов Польши, профессор Варшавской школы экономики, член престижной Группы авторитетов Международного института финансов в Цюрихе. Известен как автор «Плана экономических реформ» - так называемой шоковой терапии, примененной в Польше в 1991 году.