Анонс на 18 июня

* Состоится презентация Национального проекта «Чистый город» в рамках мероприятий Международной конференции «Цели устойчивого развития для Украины». Организаторы: Национальный экологический совет Украины, Центр международных конвенций и проектов, Центр экологического образования и информации, при содействии Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины. С презентацией нацпроекта «Чистый город» на западе выступит его руководитель Иван Олексиевец.

* Пресс-конференция на тему: "Как в Украине избежать некачественных нефтепродуктов?". Участники: Виталий Павлов, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ОАО "Мозырский НПЗ" (Беларусь); Виталий Калугин, генеральный директор ООО "БНК-Украина", Леонид Косянук, президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины".

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Заробитчанство по-украински: петля социальной защиты и налоговая кабала». Во время мероприятия будут представлены острые проблемы и угрозы массовой миграции из Украины с целью трудоустройства за рубежом, проблемы в сфере налогообложения украинских трудовых мигрантов и эмигрантов, а также пути совершенствования законодательного обеспечения их социальной защиты. Участники: председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав Якибчук, председатель Международной общественной организации Украинская «Четверта Хвиля» Валерий Рябенко (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +38 067 218 7752. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений (ул. Грушевского, 18/2, ким.11). Вход по карточкам аккредитации.

* Круглый стол на тему: «Перспективы модернизации государственной поддержки субъектов хозяйствования в Украине». Организатор - Национальный институт стратегических исследований. Приглашены: Лех Бегунський, ключевой эксперт по вопросам государственной помощи проекта «Гармонизация систем конкуренции и государственных закупок Украины со стандартами ЕС», Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований (CASE Украина), Игорь Бураковский, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций, Юрий Воропаев, председатель Комитета ВРУ по вопросам промышленной и инвестиционной политики, Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ, Валерий Гладкий, ген.директор Бюро экономических и социальных технологий (БЭСТ) и др.

* 14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Профсоюзная собственность в частные руки: выиграют ли от этого украинцы?». Речь пойдет о Доме творчества украинских писателей им. Чехова в г. Ялте и детском санатории "Пролисок" в г.Моршине, на которые претендует Федерация профсоюзов Украины. Что объединяет эти известные здравницы? Могут ли украинские писатели отдохнуть в Ялте, а украинские дети оздоровиться в Моршине? В чьих интересах происходит перераспределение имущества и кому это выгодно? Детальную информацию и подробности ситуации предоставят участники пресс-конференции: председатель Национального союза писателей Украины Виктор Баранов, представитель Детского санатория "Пролисок" г.Моршин, секретари Национального союза писателей Украины, представители частного предприятия " Позитив-Юг" г. Ялта Дом творчества писателей им. А.П. Чехова. Будет обнародовано обращение к Президенту Украины с просьбой вмешаться в ситуацию и защитить права творческой интеллигенции и детей (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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