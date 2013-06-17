ТОП-10 (17 июня)

Оборот розничной торговли в Украине вырос на 11,6%

Кабмин подпишет соглашение с Chevron по Олесской площади до конца лета

Экспорт украинских продуктов в Европу под угрозой - глава Госветфитослужбы

Украина за 4 месяца снизила импорт газа до 3,6 млрд долл.

«Энергоатом» привлечет у «Проминвестбанка» кредит на 390 млн грн

В Украине промпроизводство за май сократилось на 5,6%

Попов: дефицит бюджета Киева на конец года составит 2 млрд грн

"Антонов" и турецкая TAI ведут переговоры о разработке самолета на базе Ан-158

На реформирование армии до 2017 года выделят 131,7 млрд грн

Сокращение промпроизводства в мае стало большой неожиданностью – эксперт

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Оборот розничной торговли в Украине вырос на 11,6%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах), вырос на 11,6% - до 324,031 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Луганской области – на 16,4%, до 14,736 млрд грн, в г. Севастополь – на 15,8%, до 3,752 млрд грн, в Волынской области – на 14,6%, до 6,348 млрд грн, в Донецкой области – на 13,2%, до 32,091 млрд грн, в г. Киеве – на 12,9%, до 44,159 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-апреле 2013 года против аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах) вырос на 12,7% и составил 255,3 млрд грн.

Оборот розничной торговли Украины в 2012 году против 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.

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Кабмин подпишет соглашение с Chevron по Олесской площади до конца лета

Кабинет министров Украины продлил срок подписания соглашения о разделе продукции с американской компанией Chevron по добыче сланцевого газа на Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) до 24 августа 2013 года.

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина от 12 июня 2013 года.

«Согласиться с предложениями Министерства экологии и природных ресурсов и компании "Шеврон Юкрейн Б.В." (Нидерланды) - дочерней компании "Шеврон Корпорейшн" (США) о продлении до 24 августа 2013 срока заключения соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Олесский», - сказано в документе.

Как ранее сообщал УНИАН, правительство решило передать проект соглашений о разделе продукции (СРП) по Олесской площади для согласования во Львовский и Ивано-Франковский облсоветы.

В мае 2012 года победителем конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу сланцевого газа на Олесской площади стала компания Сhevron.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади, которая находится на территории Львовской и Ивано-Франковской областей, составляют 3 триллиона кубических метров газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 миллиарда гривен инвестиций и 25 млрд гривен - на этапе промышленной разработки.

Вместе с тем, соглашение о разделе продукции с компанией Chevron по добыче сланцевого газа не было подписано из-за отсутствия положительного решения Львовского и Ивано-Франковского областных советов.

В апреле 2013 года министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков сообщил, что соглашение о разделе продукции с американской компанией Chevron по добыче сланцевого газа на западе Украины может быть подписано до 1 июня 2013 года при условии положительного решения областных советов.

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Экспорт украинских продуктов в Европу под угрозой - глава Госветфитослужбы

Экспорт украинской пищевой продукции в страны еврозоны находится под угрозой, если в Украине не будет функционировать единый контролирующий орган, гарантирующий качество и безопасность пищевых продуктов.

Об этом в интервью еженедельнику "Зеркало недели" заявил глава Госветфитослужбы Владимир Горжеев, комментируя законопроект о размежевании полномочий между Госветфитослужбой и Министерством здравоохранения.

"Инспекторы генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению и защите прав потребителей (САНКО) четко заявили нам: ни один пищевой продукт не попадет в страны еврозоны, если в Украине не будет функционировать единый контролирующий орган, который будет гарантировать качество и безопасность пищевых продуктов", - сказал Горжеев.

По его словам, все расставит по своим местам закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно безопасности пищевых продуктов", проект которого подготовили в Госветфитослужбе. Он предусматривает и переходный период, на протяжении которого служба плавно возьмет на себя функции Минздрава, без каких-либо потрясений. При этом до окончательного размежевания функций между Госветфитослужбой и Минздравом последняя пока контролирует готовые пищевые продукты.

По словам Горжеева, законопроект был подан в Верховную Раду еще осенью 2012 г., но из-за "простоя" законодательного органа он не дошел даже до первого чтения.

После принятия закона Госветфитослужба будет полностью отвечать за соблюдение севооборотов, будет контролировать, какие семена кладут в почву и чем обрабатывают растения. Далее животноводство, со своей диагностикой, вакцинацией, миллионными пробами для лабораторных исследований, качеством кормов, сырьем (мясом, молоком, яйцами и т.п.), каким образом его получают, в каких условиях хранят и перерабатывают, включая готовую продукцию на прилавке.

"Закон непростой. Отношение к нему неоднозначное не только в ведомствах, но и среди депутатского корпуса, в обществе. Но это мировая практика: единый компетентный государственный орган контролирует пищевые продукты. От поля и фермы — до стола потребителя", - сказал Горжеев.

Он также признал, что украинский агропромышленный сектор еще не до конца готов к выходу на европейский подиум в рамках зоны свободной торговли.

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Украина за 4 месяца снизила импорт газа до 3,6 млрд долл.

Украина в январе-апреле 2013 года снизила импорт газа (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 19,3% - до 3,606 млрд долл., сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в апреле Украина импортировала природного газа на 641,524 млн долл., что на 28,2% меньше апреля 2012 года.

Напомним, большую долю импортируемого газа в Украину составляет газ, поставляемый из Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-апреле 2013 года сократила импорт газа (в натуральном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 19,7% - до 8,552 млрд куб. м.

В феврале Украина существенно сократила закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 млн долл., в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долл. В марте текущего года Украина сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.

Согласно утвержденному Кабинетом министров прогнозному балансу газа на 2013 год, объем импорта газа в Украину составит 27,3 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании «Газпром» составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

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«Энергоатом» привлечет у «Проминвестбанка» кредит на 390 млн грн

Госкомпания «НАЭК «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, намерена привлечь у Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка («Проминвестбанк») кредит на сумму 390 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредит привлекается компанией на один год.

Целевое назначение планируемых к привлечению кредитных ресурсов в тендерной документации не указано.

Конечный срок подписания договора - 12 июля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, за период с октября по декабрь 2012 года «Энергоатом» привлек кредитные средства в размере около 800 млн грн у «Альфа-Банка» и «Укрэксимбанка», 35 млн долларов у Amsterdam Trade Bank, а также 600 млн евро у Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии (Euratom) для реализации инвестиционного проекта по повышению безопасности атомных электростанций Украины.

За первые три месяца 2013 года «Энергоатом» привлек более 800 млн грн у различных банков Украины.

В начале мая 2013 года «Энергоатом» объявил тендер на привлечение кредитных средств в размере 390 млн грн.

В конце марта 2013 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о предоставлении «Энергоатому» кредита на сумму 300 млн евро для реализации Комплексной программы повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС Украины.

Кабинет министров своим распоряжением от 26 декабря разрешил оператору всех действующих атомных станций Украины компании «Энергоатом» до конца 2012 года выпустить процентные облигации на 1,7 млрд грн.

Компания выпустит именные процентные облигации на десятилетний срок по ставке не выше 18% годовых. Привлекаемые средства будут направлены на финансирование текущей деятельности и пополнение оборотных средств «Энергоатома».

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

«Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков.

Основным владельцем банка является российская государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (97,85% акций бака).

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В Украине промпроизводство за май сократилось на 5,6%

Промышленное производство в Украине в мае сократилось по отношению к апрелю 2013 года на 5,6%, а по отношению к маю 2012 года - на 9,3%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом темпы падения промпроизводства за пять первых месяцев 2013 года ускорились до 5,2% с 4,2% за четыре месяца 2013 года.

По данным Госстата, в мае 2013 года к маю 2012 года рост зафиксирован только в добыче металлических руд – на 2,7% (по сравнению с апрелем рост составил 2,4%). Остальные отрасли показали спад, при этом наибольший спад объемов производства зафиксирован в машиностроении – на 18,1% (спад на 13,9% по сравнению с апрелем), в производстве химических веществ и химической продукции – на 16,2% (2,1% к апрелю), в текстильном производстве — на 14,2% (18,5% к апрелю), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки — на 12,7% (рост на 1,5% к апрелю), в добыче каменного и бурого угля — на 12,6% (спад на 7% к апрелю).

В металлургическом производстве в мае текущего года по сравнению с маем прошлого года спад составил 11,2% (5,6% к апрелю), в распределении электроэнергии, газа и пара — 3,8% (11,6% к апрелю).

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в апреле 2013 года по сравнению с апрелем 2012 года составил 2,2%, по сравнению с мартом 2013 года спад составил 1,5%, а по итогам января-апреля 2013 года (против аналогичного периода 2012 года) спад составил 4,2%.

В Украине спад промпроизводства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, с декабрем 2011 года - 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) - 1,8%.

В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

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Попов: дефицит бюджета Киева на конец года составит 2 млрд грн

На конец года дефицит бюджета Киева прогнозируется в сумме 2 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов сказал сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам работы городских властей в 2011-2013 годах.

"Дефицит бюджета Киева на конец года, учитывая, что мы откорректировали в I квартале свои возможности, он составляет около 2 миллиардов гривен. Но мы работаем над тем, чтобы его свести к нулю ", - сказал Попов.

По его словам, по расходам город практически выходит на выполнение бюджета по I полугодию.

"То есть мы привлекаем вместе с правительством дополнительные возможности, которые дают нам твердость в том, что мы абсолютно уверенно обеспечим деятельность города. Но вопрос актуален и мы в этом продолжаем дискутировать с Минфином ", - отметил председатель КГГА.

Он выразил надежду, что при корректировке государственного бюджета на текущий год вопрос Киева будет решен положительно.

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"Антонов" и турецкая TAI ведут переговоры о разработке самолета на базе Ан-158

Ан-158Ле Бурже (Франция). Украинское государственное предприятие "Антонов" и турецкая компания Turkish Aerospace Industries (TAI) ведут переговоры о разработке самолета на базе Ан-158.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам сегодня, 17 июня, после демонстрационных полетов украинских самолетов на открытии 50-го авиакосмического салона в Ле Бурже (Франция) президент- генеральный конструктор государственного предприятия «Антонов» Дмитрий Кива.

"Идут переговоры о совместной разработке и производстве самолетов, в том числе и для Турции, на базе Ан-158. Но это будет модернизированный самолет, с улучшенными характеристиками", - сказал Кива.

Кроме того "Антонов" на "Ле Бурже-2013" презентовал современные динамические программы региональных пассажирских самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178, а также модернизированный средний транспортный самолет Ан-70 совместного украино-российского производства. Самолет Ан-158 осуществил демонстрационный полет в день открытия салона.

Также премьер-министр Украины Николай Азаров, который находится с рабочим визитом во Франции, в рамках работы салона провел короткие переговоры с представителями Turkish Aerospace Industries, в ходе которых стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, государственное предприятия «Антонов» рассчитывает найти новые рынки сбыта и расширить контрактную базу для самолетов семейства Ан-148 и Ан-158 в рамках участия делегации ГП в 50-м Международном авиакосмическом салоне Le-Bourget-2013.

Согласно Программе активизации экономики на 2013-2014 годы Кабинет министров Украины намерен привлечь под государственные гарантии в 2013-2014 годах суммарно 4,5 млрд грн для увеличения объемов серийного производства самолетов Ан-148 и Ан-158 на государственном предприятии «Антонов».

Объем производства запланирован на уровне 144 самолетов Ан-148 и 72 самолетов Ан-158, из которых порядка 30 машин могут быть направлены для потребностей внутреннего рынка, а остальные – на экспорт.

До конца года ГП «Антонов» планирует выпустить до 10 самолетов семейства Ан-148 и Ан-158.

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На реформирование армии до 2017 года выделят 131,7 млрд грн

На обеспечение мероприятий по реформированию армии до 2017 года предусматривается 131,7 млрд грн.

Об этом сообщил директор Департамента финансов Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Иван Марко во время пресс-конференции на тему “Капитальное строительство и обеспечение военнослужащих жильем, проблемные вопросы и пути их решения”, информировали УНИАН в Управлении прессы и информации Минобороны.

«С целью реализации всех мероприятий, предусмотренных Концепцией реформирования и развития Вооруженных сил Украины на период до 2017 года, Министерство обороны разработало проект Государственной комплексной программы реформирования и развития Вооруженных сил Украины на период до 2017 года. Ее целью является формирование более компактной, но профессиональной, мобильной, хорошо подготовленной армии, которая бы отвечала европейским образцам. Для обеспечения этих важных мероприятий Министерству обороны Украины предусматривается на период до 2017 года 131,7 млрд грн», – отметил Марко.

В рамках реформ предусматривается провести мероприятия по кардинальному реформированию войск с созданием их качественно новой структуры, перейти на комплектование военнослужащими по контракту, оснащению новым и модернизированным вооружением, повысить социальный статус военнослужащих и усовершенствование боевой подготовки, сказал он.

Также директор Департамента финансов утверждает, что в 2013 году Министерству обороны удалось обеспечить улучшение уровня социальной защиты военнослужащих и работников ВСУ.

«С 1 апреля началось поэтапное увеличение уровня денежного обеспечения военнослужащих. Это позволит улучшить ситуацию с обеспечением конкурентоспособности воинской службы на рынке труда и уменьшить разницу между минимальным денежным обеспечением и средней заработной платой», – подчеркнул Марко.

По его словам, Министерством обороны также подготовлен проект постановления Кабинета министров, которым предусмотрено существенное повышение размеров одноразового денежного поощрения всем категориям резервистов, – в среднем в 1,6 раза или на 600-1100 грн, и проект постановления Кабмина “О Порядке обеспечения бесплатного проезда военнослужащих и членов их семей и перевозки личного имущества”.

С целью снижения стоимости коммунальных услуг за проживание военнослужащих в переоборудованных из казарм общежитиях инициировано внесение изменений в Закон Украины “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей”, добавил он.

«По итогам пяти месяцев 2013 года Министерство обороны Украины получило бюджетное финансирование в полном объеме. Надеемся, что оборонный бюджет в этом году будет полностью выполнен», – подчеркнул Марко.

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Сокращение промпроизводства в мае стало большой неожиданностью – эксперт

Сокращение промышленного производства в Украине в мае текущего года на 9,3% по сравнению с маем 2012 года стало большой неожиданностью и говорит о том, что ситуация в реальном секторе только ухудшается.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

«Сокращение промышленного производства на 9,3% в мае стало большой неожиданностью. Уменьшение количества рабочих дней не могло стать причиной такого резкого падения. По сути, все ключевые сектора экономика резко сократились: металлургия -11,2%, машиностроение -18,1%, химическая промышленность -16,2%, энергетика -3,8%. Такие результаты мая заставляют нас говорить о том, что ситуация в реальном секторе только ухудшается», - отметил Паращий.

При этом он усомнился, что по итогам года возможен какой-либо производственный рост. «Даже если с июня промышленность начнет расти, что маловероятно, по результатам года мы можем ожидать спад промышленности минимум на 1,5%», - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, данным Государственной службы статистики, промышленное производство в Украине в мае сократилось по отношению к апрелю 2013 года на 5,6%, а по отношению к маю 2012 года - на 9,3%.

При этом темпы падения промпроизводства за пять первых месяцев 2013 года ускорились до 5,2% с 4,2% за четыре месяца 2013 года.

Спад промышленного производства в апреле 2013 года по сравнению с апрелем 2012 года составил 2,2%, по сравнению с мартом 2013 года спад составил 1,5%.

УНИАН