Лукашенко прилетел в Украину с сыном. 9-летнему Коле организуют "отдельную программу"

Впервые за последние три года в Украину с официальным двухдневным визитом приехал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как передает «Комсомольская правда в Украине», самолет с главой соседнего государства приземлился в "Борисполе" около пяти часов вечера 17 июня. Среди высокопоставленных лиц, вошедших в официальную делегацию, есть младший сын главы государства - девятилетний Николай.

«Все официальные мероприятия с участием президентов состоятся во вторник, 18 июня. Главу Беларуси поселили в президентской гостевой резиденции на Липской», - сообщили источники газеты.

Планируется, что во вторник, 18 июня, в 11.20 президенты Виктор Янукович и Александр Лукашенко проведут беседу "с глазу на глаз". После полудня ожидается подписание украинско-белорусских документов. В частности, речь идет о том, что на высшем государственном уровне будет окончательно решен вопрос о демаркации государственных границ.

Как стало известно КП, пока отец-президент Александр Лукашенко будет решать государственные дела, сыну Коле организуют "отдельную программу".

Так же было во время недавнего визита в Армению. На развлечения Николая Лукашенко из госбюджета страны потратили 200 тыс. драмов (480 долл.). Пока Лукашенко был на переговорах, его сын успел шесть раз воспользоваться автодромом, 11 раз – игровыми автоматами, совершил заезд на 19 кругов в картинг-клубе и дважды посмотрел фильм в 7D кинотеатре.

Как сообщал УНИАН, главной целью визита Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Киев 17-18 июня является поиск рынков сбыта для белорусской продукции в Украине в обмен на демаркацию границ.

Такое мнение во время пресс-конференции в Киеве выразил политолог Антон Финько.

По словам политолога, визит Лукашенко запланирован на время, когда Беларусь столкнулась с определенными экономическими трудностями, в частности с проблемами сбыта своей экспортной продукции, поэтому Беларусь теперь ищет новые рынки сбыта.

"Для Лукашенко этот визит важен как большая внешнеполитическая акция, учитывая то, что белорусское руководство не может посещать те страны, которые хочет. С этой точки зрения его визит в любое большое государство, в том числе в Украину, очень значимый. При этом руководство Беларуси во время любых визитов преследует главную для себя стратегическую цель - расширение сбыта и поиск рынков для своей продукции", - сказал Финько.

Эксперт также отметил, что в обмен на допуск белорусской продукции на украинский рынок вероятно решение вопроса демаркации границ.