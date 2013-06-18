ЕС и Молдова завершили переговоры по зоне свободной торговли

Европейский Союз и Республика Молдова завершили переговоры относительно Глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли (ГВЗСТ), которая является частью двустороннего Соглашения об ассоциации.

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, так обе стороны выразили удовлетворение в связи с успешными результатами переговоров. ГВЗСТ приблизит экономику Молдовы к экономике ЕС. Соглашение о создании ГВЗСТ состоит из 14 разделов. Оно предлагает значительно улучшенный обоюдный доступ для европейских и молдавских товаров и услуг. Также соглашение обеспечит открытую, стабильную и предполагаемую правовую среду для молдавского бизнеса и потребителей. Кроме того, ГВЗСТ улучшит торговые возможности между Евросоюзом и Молдовой.