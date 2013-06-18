Эксперт: на сегодня Украина выполнила недостаточно условий для ассоциации с ЕС

Научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества Александр Сушко отмечает, что на сегодняшний день Украина выполнила недостаточно условий для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании круглого стола на тему: «Ассоциация с ЕС: как Украина выполняет условия для подписания соглашения?».

«Уровень достигнутого прогресса не позволяет рассчитывать на подписание Соглашения об ассоциации, если бы такое решение принималось сегодня», - сказал он.

По словам Сушко, прогресс по некоторым направлениям практически одновременно компенсируется регрессом по другим направлениям. Это касается, в частности, ситуации с избирательным законодательством и выборочным судопроизводством.

Сушко считает, что было бы наивно ожидать, что украинская сторона в полной мере достигнет ощутимого прогресса по всем 11 критериям, которые были выдвинуты Евросоюзом для подписания Соглашения об ассоциации.

«Мы прогнозируем возможность достижения прогресса там, где сегодня его не хватает. В то же время мы осознаем, что полный прогресс по 11 направлениям реформ достигнут не будет», - сказал эксперт.

По убеждению Сушко, при принятии решения относительно подписания Соглашения об ассоциации необходимо считаться с политическими реалиями. «Даже достижение прогресса по большинству из отмеченных 11 критериев будет означать достаточно серьезные изменения в этой стране, и тогда мы будем выступать за подписание этого соглашения, даже если не все 11 критериев будут выполнены в полной мере», - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Подписание соглашения об Ассоциации с ЕС является большим шансом для Украины - эксперт

ЕС и Украина настойчиво сотрудничают по Соглашению об ассоциации – еврокомиссар

Президент Польши назвал "игрой за высшую ставку" вопрос ассоциации Украины с ЕС

Азаров считает, что ЕС больше ограничит суверенитет Украины, чем Таможенный союз