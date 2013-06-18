Завтра Кабмин рассмотрит кандидатуру представителя Украины при ЕЭК

Москва. Завтра Кабинет министров Украины должен рассмотреть кандидатуру представителя Украины при Евразийской экономической комиссии – наднационального органа Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участницами СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян сообщил украинским журналистам в Москве, где проходит 58-е заседание Экономического совета СНГ.

“Завтра на Кабинет министров, по предварительным данным, выносится рассмотрение этого вопроса, и Кабинет министров примет распоряжение”, - сказал Мунтиян, отвечая на вопрос УНИАН, когда будет назначен представитель Украины при ЕЭК.

По словам Мунтияна, он не знает, кто именно из украинских высокопоставленных должностных лиц может быть назначен на эту должность. Однако он не исключил, что уже завтра его имя станет известно. Как сказал Мунтиян, после этого эта кандидатура будет предложена Президенту Украины.

По его мнению, на протяжении месяца представитель Украины при ЕЭК может приступить к работе в Москве.

Как сообщал УНИАН, 31 мая премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украиной. Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Евразийская экономическая комиссия создана решением президентов России, Беларуси и Казахстана в конце 2011 года как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят РФ, Беларусь, Казахстан с возможностью присоединения других стран). Имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения обязательны для выполнения на территории трех стран. С 1 января 2012 года на территории России, Беларуси и Казахстана начала работать новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство (ЕЭП). ЕЭП должно стать важной вехой на пути к созданию большего интеграционного объединения - Евразийского экономического союза, идею которого еще в 1994 году предложил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года.