Лукашенко хочет видеть Украину в Евразийском Союзе

Беларусь хотела бы видеть Украину в Евразийском Союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал в совместном заявлении для прессы с Президентом Украины Виктором Януковичем.

«Мы очень хотели бы видеть Украину в Едином экономическом пространстве и в Евразийском союзе, очень бы хотели», - сказал Лукашенко, отметив, что это позиция не только Беларуси, но и Казахстана и России.

По словам Лукашенко, он понимает, что Украина должна пройти определенный путь, и для этого потребуется определенное время, чтобы изучить то, что уже наработано в Таможенном союзе.

«Виктор Федорович предложил, чтобы Украина была наблюдателем в будущем союзе, но мы и сегодня ничего не скрываем от Украины. И последнее заседание в Астане было этому посвящено, и мы работали открыто, он (Янукович) присутствовал на всех заседаниях, даже где мы обсуждали нелицеприятные вопросы. Он увидел внутреннюю динамику и специфику наших отношений. Мы ничего не скрываем. Украина для нас не чужая, абсолютно не чужая страна», - сказал Лукашенко.

Он высказал надежду, что Украина в ближайшем будущем определиться в отношении Евразийского союза более конкретно.

При этом Лукашенко призвал СМИ не нагнетать ситуацию в вопросах отношений Украины с ЕС и странами Евразийского экономического союза.

«То, что Украина сегодня ведет переговоры с ЕС, а я повторю, что сказал на закрытом заседании в Астане, в этом нет ничего чрезвычайного. Сегодня Российская Федерация ведет переговоры с Евросоюзом о новом соглашении, сегодня Казахстан ведет такие переговоры о новом соглашении с Европейским Союзом, и ведет Украина эти переговоры. Единственное, и мы здесь тоже особо на напрягаемся, ни Россия, ни Беларусь, ни Украина, члены Единого экономического пространства, мы только хотели бы, чтобы Украина не подписала с другими организациями такой договор, который бы закрыл ей путь движения в направлении Единого экономического пространства и будущего Евразийского экономического союза. Вот это больше всего нас волнует», - сказал Лукашенко.