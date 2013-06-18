Анонс на 19 июня

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием мнистра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, и председателя Государственного агентства автомобильных дорог Евгения Прусенко.

* Пресс-конференция на тему: "Кредитный бум-2013: вызовы, риски, прогнозы". Участники: генеральный директор "КредитМаркет" Екатерина Мелеш; директор по продажам "КредитМаркет" Денис Раковский; операционный директор "КредитМаркет" Владимир Компаниец.

* Пресс-конференция, посвященная анонсированию Европейской недели стабильной энергетики, которая будет проходить в Украине с 24 по 28 июня. Организатор - Представительство ЕС в Украине. Посол Ян Томбинський, глава Представительства ЕС в Украине и Владимир Дебой, Житомирский городской голова, Андерс Лунд, руководитель Фонда E5P.

* Пресс-конференция на тему: "Ход государственных закупок и обеспечение лекарственными средствами населения Украины". В работе примет участие начальник Управления государственных целевых программ и государственных закупок Минздрава Украины Г.Довганчин.

* В УСПП состоится обсуждение Государственной программы «Доступное жилье 30/70» и Программы удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения жильем. Участники дискуссии: президент УСПП Анатолий Кинах, председатель Правления ГСФУ «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» Леонид Рисухин, исполнительный директор НАБУ, председатель Правления «Укргазбанка» Сергей Мамедов, президент компании «Лико-Холдинг» Игорь Лысов и др.

* Круглый стол на тему: «Электронные деньги: каково их будущее в Украине?». Организатор: «Лига финансового развития» при поддержке еженедельника «Зеркало недели. Украина». Приглашены: Валерий Прохоренко, зампредседателя НБУ; Василий Поезд, начальник подразделения противодействия преступлениям с использованием новейших технологий Главного оперативного управления МДЗУ, Сергей Подрезов, председатель правления АО "Ощадбанк", Татьяна Попова, председатель правления Интернет Ассоциации Украины, Юрий Чайка, президент Ассоциации участников электронного бизнеса Украины, Иван Петухов, вице-президент УСПП по вопросам информационных технологий; Владимир Еременко, координатор комитета по вопросам банковской инфраструктуры и платежных систем НАБУ, Алексей Титов, эксперт-консультант WebMoney и др.

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