ТОП-10 (18 июня)

В немецкой Ferrostaal считают, что украинская ГТС находится в хорошем состоянии

Уровень безработицы в Украине снизился до 1,8%

Кабмин отчитался выполнении бюджета в 2012 году с дефицитом 3,8% ВВП

Ernst&Young стала стратегическим консультантом нацпроекта «Воздушный экспресс»

Украина готова пересмотреть спецпошлины на импорт авто ради свободной торговли с ЕС

Азаров: немецкий газ дешевле российского на 100 долларов

Рада не приняла отчет правительства о выполнении госбюджета-2012

Депутаты не ратифицировали налоговую конвенцию с Кипром

Минфин привлек в госбюджет 476,545 млн грн на ОВГЗ-аукционе 18 июня

Украина и Россия тормозят переговоры о допуске к трубопроводам в рамках СНГ

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В немецкой Ferrostaal считают, что украинская ГТС находится в хорошем состоянии

Немецкая компания Ferrostaal Industrieanlagen планирует за 2,5 года завершить модернизацию компрессорной станции "Бар" магистрального трубопровода "Союз" украинской газотранспортной системы (ГТС).

Об этом сообщил член правления и исполнительный директор компании Кай Эвальдсен в интервью газете «Коммерсант Украина».

«Проект модернизации станции "Бар" продлится 29 месяцев. Через 2,5 года все работы будут завершены», - сказал он.

Эвальдсен также отметил, что украинская ГТС в целом находится в хорошем техническом состоянии.

«Мы проанализировали не только станцию "Бар", но и всю ГТС, и пришли к выводу, что, несмотря на возраст, она находится в хорошем состоянии — за системой тщательно следили и очень хорошо поддерживали. Таким образом, ответ на вопрос, что лучше: новая ГТС или ремонт и модернизация, очень прост — последний вариант наилучший», - отметил представитель Ferrostaal Industrieanlagen .

Он также сообщил, что модернизация насосных станций многократно повысит их эффективность.

«Замена старых, низкоэффективных газовых турбин на выполненные по последнему слову техники электротурбины снизит затраты используемого на перекачку газа», - подчеркнул Эвальдсен.

Он также сообщил, что партнером Ferrostaal Industrieanlagen в реализации проекта по координации всех наземных операции будет компания "Машэкспорт", входящая в российскую группу МРКС.

Как сообщал УНИАН, 2 июля 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» и компания Ferrostaаl (Германия) подписали меморандум о взаимопонимании относительно модернизации оборудования магистрального газопровода «Союз». Документом предусматривается модернизация оборудования на газокомпрессорной станции «Бар» (Винницкая обл.) магистрального газопровода «Союз». Целью данного проекта реконструкции является продление срока эксплуатации газовых турбин и газовых компрессоров станции на следующие 15 лет, снижение объемов потребления топливного газа газовыми турбинами примерно на 28% при полной нагрузке оборудования и повышение коэффициента полезного действия газовых компрессоров.

11 декабря 2012 года «Укртрансгаз» и Deutsche Bank подписали соглашение об открытии кредитной линии в размере 53,5 млн евро для модернизации компрессорной станции «Бар» газопровода «Союз».

3 июня т.г. заместитель главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун заявил, что Deutsche Bank совместно с немецкими компаниями, включая Ferrostaаl, могут взяться за проект полной модернизации украинской газотранспортной системы в объеме 5-7 млрд долл.

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Уровень безработицы в Украине снизился до 1,8%

Уровень безработицы в Украине в мае снизился до 1,8% от общего количества работоспособного населения с 1,9% в апреле, сообщает Государственная служба статистики Украины.

В абсолютных цифрах количество безработных в мае составило 501 тыс. человек против 534,7 тыс. в апреле.

Количество безработных, получающих пособие, в мае составило 384,3 тыс. человек против 408,5 тыс. человек в апреле. Средняя сумма ежемесячной выплаты увеличилась на 3 грн и в мае составила 1119 грн.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в апреле по сравнению с мартом снизился с 2% до 1,9%.

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Кабмин отчитался выполнении бюджета в 2012 году с дефицитом 3,8% ВВП

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде утвердить отчет о выполнении государственного бюджета за 2012 год с дефицитом в 53,4 млрд грн, что составляет 3,8% ВВП, заявил первый заместитель министра финансов Анатолий Мярковский во время выступления в Верховной Раде.

«Дефицит государственного бюджета за 2012 год составил 53,4 млрд грн, или 3,8% ВВП... Государственный долг составил почти 400 млрд грн, что на 27,8 млрд грн меньше предельного уровня согласно Закону о государственном бюджете... Государственный и гарантированный государством долг составил 515,5 млрд грн, или 36,6% ВВП, что соответствует требованиям относительно экономической безопасности и Бюджетному кодексу... Предлагается одобрить отчет по выполнению госбюджета за 2012 год», - сказал Мярковский.

Как сообщал УНИАН, Кабмин предлагает Верховной Раде утвердить отчет о выполнении Государственного бюджета Украины на 2012 год с дефицитом 53,445 млрд грн. Соответствующий проект постановления Верховной Рады зарегистрирован в парламенте 2 апреля (№2688). Согласно проекту, Кабмин предлагает утвердить отчет о выполнении Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» по доходам в размере 346,054 млрд грн, по расходам - 395,682 млрд грн, по объемам возврата кредитов - 2,277 млрд грн и по объемам предоставленных кредитов - 6,095 млрд грн.

По данным Министерства финансов Украины, государственный бюджет Украины за 2012 год сведен с дефицитом 53,387 млрд грн, что в 2,3 раза больше, чем за 2011 год. Дефицит общего фонда госбюджета составил 53,350 млрд грн. В 2012 году доходы госбюджета составили 346,025 млрд грн, что на 10% больше показателя 2011 года. Кассовые расходы госбюджета в 2012 г. составили 395,661 млрд грн, что на 18,7% больше 2011 г.

Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планировались на уровне 373,960 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 322,227 млрд грн, расходы - 413,605 млрд грн, в частности расходы общего фонда - 360,501 млрд грн. Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год был запланирован в размере 38,807 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда - 34,923 млрд грн.

По данным Госстата, номинальный ВВП за 2012 год составил 1408,9 млрд грн, реальный ВВП по сравнению с 2011 годом составил 100,2%.

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Ernst&Young стала стратегическим консультантом нацпроекта «Воздушный экспресс»

Международная консалтинговая компания Ernst & Young победила в конкурсе по привлечению стратегического консультанта Национального проекта «Воздушный экспресс».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госинвенстпроекта, результаты конкурса были объявлены 17 июня.

Как отмечается в сообщении, компания Ernst & Young предложила оптимальное соотношение цены и отдельных комплексных решений согласно конкурсного задания.

Основной задачей Ernst & Young как консультанта будет повышение доходности проекта и разработка лучших решений, связанных с организацией пассажирских перевозок.

«Стратегический консультант поможет сделать этот проект привлекательным инвестиционным предложением для последующей концессии или приватизации проекта. Важной задачей компании является также определение оптимальной стоимости проезда с целью обеспечения постоянного пассажиропотока и рентабельности проекта», - отметил председатель координационного совета Национального проекта «Воздушный экспресс» Кирилл Бондарь.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что Китай может начать финансирование Национального проекта "Воздушный экспресс" по строительству железнодорожной ветки к международному аэропорту "Борисполь" уже на текущей неделе.

2 сентября 2010 года в Китае в присутствии глав государств Украины и КНР было подписано соглашение, согласно которому китайская сторона должна была построить железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

18 апреля 2011 года в Пекине (Китай) было подписано соглашение между Экспортно-импортным банком Китая и украинской стороной по строительству скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом «Борисполь» («Воздушный экспресс») и сооружению объектов инфраструктуры Киевской области (в рамках подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева) на сумму 2 млрд долл.

5 апреля 2012 года было зарегистрировано государственное предприятие «Дирекция по строительству и управлению национальным проектом «Воздушный экспресс» и другими инфраструктурными объектами Киевского региона».

Кредит под строительство предоставляли китайские банки на 15 лет с каникулами сроком в 3 года и ставкой кредитования Libor + 3,5%.

Справка УНИАН. Компания Ernst & Young является мировым лидером по предоставлению консалтинговых услуг, аудита, налогово-юридических услуг и услуг по сделкам. Компания предоставляет консультационные услуги компаниям, работающим во всех отраслях экономики: автомобильной, энергетической, металлургической, нефтегазовой, телекоммуникационной, инфраструктурной и др.

Ernst & Young успешно предоставляла консультации по реализации таких инфраструктурных объектов, как Международный аэропорт «Пулково», строительство скоростной автомагистрали «Москва - Санкт-Петербург», строительство платной скоростной автомагистрали «Западный скоростной диаметр» (Санкт-Петербург).

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Украина готова пересмотреть спецпошлины на импорт авто ради свободной торговли с ЕС

Украина готова пойти на обсуждение и пересмотр спецпошлин на импорт автомобилей, если это будет одним из условий подписания соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве заместитель министра иностранных дел Украины Виктор Майко.

"В зависимости от переговоров, которые будут проводиться на эту тему, мы возьмем на себя обязательства изменить или отказаться от защитных мер через определенное время, месяцы или годы", - сказал Майко.

По его словам, вполне возможно, что Украина будет вынуждена определенным образом пересмотреть подходы к определению спецпошлин.

"Если введение защитных мер приводит к потенциальным потерям наших партнеров, то они могут выдвинуть требования обговорить эти вопросы", - сказал замминистра, отметив, что следствием этого могут стать определенные изменения.

Вместе с тем, он отметил, что со стороны Евросоюза уже поступило предложение обговорить вопрос спецпошлин, при этом оно не позиционируется как проблема на пути к подписанию соглашения о зоне свободной торговли.

"Я не думаю, что этот вопрос будет проблемой при подписании соглашения о ЗСТ с ЕС, потому что цена вопроса не так уж велика", - сказал Майко.

Однако, по его словам, данный вопрос очень чувствительный и необходимо думать о том, как компенсировать эти меры.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины может пересмотреть сроки действия спецпошлин на импорт автомобилей (спецпошлины вводятся на 3 года с 14 апреля 2013 года).

Европейский Союз не рассматривает возможности введения в отношении Украины ответных торговых санкций за установление спецпошлин на импорт автомобилей.

Справка УНИАН. 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.

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Азаров: немецкий газ дешевле российского на 100 долларов

Париж. Газ, который Украина покупает у немецкой RWE, обходится на 100 долларов дешевле, чем газ компании "Газпром".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров во время встречи с французскими бизнесменами.

"Мы занимались диверсификацией поставок газа. Мы покупаем сейчас газ у RWE, заканчиваем его через Польшу, через Словакию, через Венгрию, и этот газ нам обходится дешевле, чем российский, который мы покупаем на границе с Россией, а RWE вообще-то продает нам российский газ, тот самый газ, который RWE покупает у России", - сказал Азаров.

По его словам этот газ, пройдя длинную цепочку трубопроводов, возвращаясь в Украину, становится на 100 долларов дешевле.

"А меня спрашивают по Тимошенко, а кто нам 7 млрд долларов вернет ежегодно, которые мы переплачиваем России за газ", - отметил Азаров.

Также он отметил, что благодаря контракту с Россией, который подписала бывший премьер-министр Тимошенко, Украина покупает газ по самой высокой цене в Европе - 530 долларов за тысячу кубометров на границе.

"В течение всех трех лет мы вели тяжелейшие переговоры с руководством России по пересмотру этого незаконного и кабального контракта. Одновременно мы занимались тем, что увеличили добычу собственного газа, и мы уже увеличили ее на 1,5 миллиарда кубометров и увеличим в ближайшее время еще на 4 млрд. Мы заключили соглашения о разработке сланцевого газа и начинаем уже разведочное бурение", - рассказал премьер.

Напомним, Кабинет министров Украины в апреле утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин заявил, что объем импорта российского газа в 2014 году может составить порядка 18 млрд кубометров или еще меньше, что фактически повторяет показатель прогнозного баланса газа на 2013 год.

Цена российского природного газа для компании «Нафтогаз Украина» в первом квартале 2013 года с учетом скидки составила более 406 долларов США за тыс. куб. м.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

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Рада не приняла отчет правительства о выполнении госбюджета-2012

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления об отчете о выполнении Закона "О Государственном бюджете Украины на 2012 год".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие отчета за основу и в целом проголосовали 192 народных депутата из 391, зарегистрированного в сессионном зале.

В то же время председатель ВР Владимир Рыбак объявил, что отчет принят к сведению.

Как говорится в проекте постановления, в закон о государственном бюджете на 2012 год на протяжении отчетного периода вносились изменения, в результате которых значительно были увеличены плановые показатели государственного бюджета. В частности, увеличены доходы на 41,1 млрд грн, расходы - на 55,6 млрд грн, возвращение кредитов - на 0,8 млрд грн, дефицит - на 13,7 млрд грн.

При этом отмеченные изменения не в полной мере учитывали текущее состояние развития экономики и выполнения бюджета. В целом принято 38 законов о внесении изменений в закон, что является самым высоким показателем по сравнению с предыдущими бюджетными периодами и свидетельствует о необходимости повышения качества и реалистичности планирования и утверждения бюджетных показателей, отмечается в проекте постановления.

Кроме того, отмечается, что экономика Украины в 2012 году развивалась при неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуре и при медленном развитии мировой экономики. В таких условиях удалось сохранить рост отечественной экономики, однако не были достигнуты учтенные при утверждении государственного бюджета на 2012 год отдельные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития.

В частности, по предварительным данным, номинальный валовой внутренний продукт Украины за отчетный год составил 1408,9 млрд грн при прогнозе 1500 млрд грн, а его реальный рост - 0,2% при прогнозе 3,9%. При этом реальная заработная плата в Украине увеличилась в среднем на 14,4% при прогнозируемом ее росте на 4,4%, что стало возможным как благодаря повышению номинальной заработной платы, так и снижению инфляции: индекс потребительских цен (декабрь 2012 года к декабрю 2011 года) при прогнозируемом уровне 107,9% составил 99,8%.

В целом через сводный бюджет в 2012 году, по предварительным данным, перераспределено 31,6% валового внутреннего продукта против 30,6% в 2011 году.

Доходы государственного бюджета за 2012 год составили 346,1 млрд грн, или 92,5% утвержденных (с изменениями) показателей.

По экспертной оценке Счетной палаты, фактическое отклонение реального валового внутреннего продукта и индекса потребительских цен по сравнению с прогнозом привело к недопоступлению запланированных доходов государственного бюджета на 23,2 млрд грн.

Расходы государственного бюджета за 2012 год составили 395,7 млрд грн, или 95,7% бюджетных назначений, из них расходы общего фонда – 343,6 млрд грн, что на 4,7%, или на 16,9 млрд грн меньше бюджетных назначений.

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Депутаты не ратифицировали налоговую конвенцию с Кипром

Верховная Рада не поддержала правительственный проект закона о ратификации Конвенции между правительствами Украины и Кипра об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и протокола к ней.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 215 из 389 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается ратифицировать конвенцию и протокол к ней, подписанные 8 ноября 2012 года в Никосии, которые должны вступить в силу со дня получения последнего письменного сообщения о завершении договорными государствами всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления их в действие.

Как говорится в объяснительной записке, в результате заключения конвенции предприниматели обеих стран получат гарантии того, что прибыли, полученные от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой другой стране в виде дивидендов, процентов и роялти, не будут подлежать двойному налогообложению.

Конвенция также гарантирует, что предприниматели одного государства будут облагаться налогом в другом государстве на тех же условиях, что и предприниматели этой другого государства.

Определяется, что налогами на доходы считаются все налоги, которые взимаются из общей суммы дохода или из элементов дохода, в том числе налоги на доходы от отчуждения движимого или недвижимого имущества и налоги на общую сумму зарплаты или платы, заплаченной предприятиями.

Кроме того, налогами, на которые распространяется действие конвенции,, в Украине предлагается установить налог на прибыль предприятий и налог на доходы физических лиц. В то же время на Кипре - подоходный налог; корпоративный налог на прибыль; специальный взнос на оборону республики; налог на доходы от отчуждения имущества.

Также определяется, что действие конвенции должно распространяться и на любые, идентичные или подобные налоги, которые взимаются одним из договорных государств после даты подписания конвенции, в добавление к существующим налогам или вместо них.

Компетентные органы договорных государств сообщают друг друга о любых существенных изменениях, которые произошли в их налоговом законодательстве.

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Минфин привлек в госбюджет 476,545 млн грн на ОВГЗ-аукционе 18 июня

Министерство финансов Украины во вторник, 18 июня, привлекло в государственный бюджет 476,545 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, в результате размещения облигаций в национальной валюте Минфин привлек 476,545 млн грн, удовлетворив все семь поданных заявок инвесторов на приобретение гособлигаций сроком обращения 133 дня с доходностью 7,75%.

Согласно информации Минфина, инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение 5-летних госбумаг с номинальной доходностью 14,25% и номинальным объемом выпуска 806,750 млн грн, а также на приобретение 7-летних госбумаг с номинальной доходностью 14,30% и номинальным объемом выпуска 730,402 млн грн.

Как говорится в сообщении Минфина, по итогам проведенного аукциона объем привлеченных средств в государственный бюджет Украины составил 476,545 млн грн, при этом размер госдолга находится в пределах, определенных Бюджетным кодексом Украины и утвержденных Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Первого украинского международного банка», аналитики банка прогнозировали, что покупателями госбумаг на этом аукционе будут банки с государственной формой собственности. «Текущий интерес широкого круга участников рынка к коротким гривневым облигациям низок ввиду их сравнительно низкой доходности. В то же время, высокие риски и низкая ликвидность рынка сдерживают интерес к длинным бумагам, доходность по которым достаточно высока», - говорится в сообщении банка.

Как сообщал УНИАН, Минфин 11 июня на аукционе по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 1,541 млрд грн, 4 июня - 116,368 млн грн и 20,922 млн долл. В июне Минфин планирует провести еще один аукцион - 25 июня.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По состоянию на 18 июня 2013 года, объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 225,269 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 128,721 млрд грн, в собственности банков - 83,232 млрд грн, нерезидентов - 5,071 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 17 июня, в январе-июне в госбюджет поступило 72,792 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 48,536 млрд грн.

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Украина и Россия тормозят переговоры о допуске к трубопроводам в рамках СНГ

Москва. Переговоры по соглашению о допуске к трубопроводному транспорту в рамках Содружества Независимых Государств идут сложно из-за разногласий России и Украины.

Об этом заявил в Москве директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко, отвечая на вопрос собственного корреспонденту УНИАН в РФ.

«Переговоры идут, но идут достаточно сложно. Прошло четыре раунда переговоров. Ситуация на этих переговорах непростая, участники переговоров от заинтересованных стран приняли решение обратиться в правительства своих стран за новыми директивами», - сказал Кушниренко.

«Основная дискуссия идет между Россией и Украиной, они проявляют различные точки зрения на содержания и формулы этого соглашения. Требуется новый толчок со стороны лиц, принимающих решения чтобы переговоры шли более успешно», - добавил он.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, в чем конкретно выражены различия в позиция стран по этому вопросу, Кушниренко сказал: «Кто-то хочет залезть в чужую трубу».

Он пояснил, что из-за материальной заинтересованности на одну и ту же проблему существуют различные точки зрения, причем не только между странами транзитерами-экспортерами.

По его словам, относительно текста соглашения есть различные точки зрения между Казахстаном и РФ, хотя и та и другая страна являются экспортерами энергоресурсов.

«Надо искать компромисс. На основе тех директив, которые есть у переговорщиков, сегодня такого компромисса не получается», - подчеркнул Кушниренко.

Он отметил, что сейчас также ведется работа над соглашением в рамках Содружества о взаимном допуске на рынок государственных закупок и рынок услуг.Такая договоренность есть в рамках стран Таможенного союза, и есть идея распространить его на все страны СНГ.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2013 года страны - участники Зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ начали переговоры о подготовке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом, которое, в частности, позволит Украине получить доступ к российской газотранспортной системе для осуществления прямых поставок газа из Туркменистана.

Согласно ст.7 Договора о ЗСТ СНГ, заинтересованные стороны-участницы договора должны вступить в переговоры о разработке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом и завершить такие переговоры в течение шести месяцев после вступления договора в силу.

Договор о создании Зоны свободной торговли СНГ (товарами) вступил в силу в конце сентября 2012 г. после ратификации парламентами Беларуси, России и Украины.

18 октября 2011 года Договор о ЗСТ СНГ был подписан в Санкт-Петербурге премьер-министрами стран СНГ. Документ, в частности, подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

УНИАН