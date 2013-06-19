Премьер Польши хочет запретить финансирование партий из бюджета

Варшава. Глава польского правительства Дональд Туск предлагает вернуться к ранее высказанной идее запретить финансирование политических партий в Польше из государственного бюджета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Туска.

"Во всех партиях деньги налогоплательщиков не всегда расходуются на то, что действительно нужно партиям. Это может быть идеальным моментом для того, чтобы решительно вернуться к идее запрета финансирования партий из бюджета", - сказал он, комментируя последние сообщения о расходах партий.

Туск, который возглавляет партию "Гражданская платформа" (РО), признал, что в ней также были случаи, когда деньги тратились не на те цели, на которые должны были бы.

"Надеюсь, что такого больше не будет", - заявил он.

Польская Gazeta Wyborcza отмечает, что большинство политических партий в Польше выступают против запрета финансирования из бюджета, и считает, что Туск может использовать эту тему для роста своей популярности в условиях падения рейтинга.

Газета отмечает, что раньше эту идею озвучивали другие партии, но РО не поддерживала ее.

По данным издания, по результатам последних парламентских выборов, их победитель - "Гражданская платформа" - ежегодно получает из бюджета 5,6 млн. долларов.

Крупнейшая оппозиционная партия "Закон и справедливость" (PIS) получает 5,3 млн. долларов, партнер РО по правительственной коалиции "Польская селянская партия" (PSL), оппозиционный "Союз левых демократов" (SLD) и "Рух Паликота" по около 2 млн долларов.

Газета отмечает, что отчеты партий о потраченных деньгах свидетельствуют о том, что политики нередко тратили их на приобретение алкоголя, дорогих костюмов, отдых и другие цели, которые не всегда отвечали тому, на что должны были бы тратиться эти деньги.

Как сообщал УНИАН, 56-летний Туск стал первым главой польского правительства в современной истории Польского государства, которому удалось занять этот пост дважды подряд. В последний раз его партия выиграла парламентские выборы в 2011 году, а следующие состоятся в 2015 году.

В мае этого года социологические опросы впервые за последние несколько лет продемонстрировали преимущество PIS над PO.