Анонс на 20 июня

* Заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится заседание НКРЭ.

* Двухдневная Международная конференция по вопросам безопасности пешеходов и велосипедистов. Организаторы - Международная организация по безопасности дорожного движения (PRI), "Ассоциация безопасности дорожного движения". Участники: вице-премьер-министр Украины К.Грищенко, замминистра инфраструктуры Украины - руководитель аппарата В.Корниенко, замминистра внутренних дел Украины В.Ратушняк, замминистра здравоохранения Украины А.Толстанов, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Б.Визиров, президент Международной организации по безопасности дорожного движения (PRI) Юп Гус, а также международные эксперты из 27 стран мира.

* Круглый стол на тему: «Интеграционная политика Украины: поиск приемлемой формы сотрудничества». Организатор - Международный Фонд Блейзера. Вопросы: Текущие изменения в структуре внешней торговли Украины. Повестка дня перед подписанием соглашения об ассоциации с ЕС: что осталось сделать в экономической плоскости и др. Приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Валерий Геец, директор института экономики и прогнозирования НАНУ; Василий Юрчишин, директор экономических программ Центра Разумкова; Виктор Суслов, финансовый эксперт; Морган Вильямс, президент Американско-Украинского Делового Совета; Валентин Землянский, независимый эксперт по вопросам энергетики; Владимир Фесенко, директор Центра прикладных политических исследований «Пента»; Вадим Бодаев, директор компании SigmaBleyzer.

* Брифинг Международного валютного фонда (МВФ).

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