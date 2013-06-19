ТОП-10 (19 июня)

Открыв словацкий маршрут, Украина может полностью диверсифицировать поставки газа

Фонд госимущества готовит к продаже госпакеты 5 облэнерго

Банк Китая начал финансирование нацпроекта «Воздушный экспресс»

Украина вышла из «черного списка» Парижского меморандума о контроле судов

Украина никогда не высказывалась за приватизацию ГТС - Янукович

Янукович: Украина не может повысить цену на газ для населения

Нацбанк намерен разрешить ЕБРР кредитовать украинские предприятия в гривне

Россельхознадзор вновь жалуется на украинские сыры

Валовой внешний долг Украины вырос до 136,3 млрд долл.

Фонд госимущества продаст Одесский припортовый завод и "Турбоатом"

***

Открыв словацкий маршрут, Украина может полностью диверсифицировать поставки газа

Открытие маршрута поставок природного газа через территорию Словакии позволит Украине полностью диверсифицировать его поставки на территорию страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Открыв третий маршрут (через Словакию) мы сможем полностью диверсифицировать поставки в Украину природного газа. Но это не говорит о том, что мы не будем работать с нашими российскими коллегами. Мы будем работать, и для нас это является на сегодняшний день приоритетным направлением, так как основной объем газа идет через территорию России», - сказал Ставицкий.

Напомним, ранее Ставицкий сообщал, что договор о поставках газа из Европы через территорию Словакии в режиме реверса планируется подписать 15-20 июня текущего года. 15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

С 1 ноября прошлого года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу. Затем в конце марта 2013 года к реверсным поставкам по контракту с RWE присоединилась и Венгрия.

По данным оператора газотранспортной системы Украины – компании «Укртрансгаз», с ноября 2012 года по 1 июня 2013 года общий объем поступления природного газа с (территории) Польши и Венгрии ориентировочно составил 420 млн куб. м.

Кабинет министров Украины в апреле утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м. Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

***

Фонд госимущества готовит к продаже госпакеты 5 облэнерго

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) начал подготовку к проведению приватизационных конкурсов по продаже контрольных госпакетов акций пяти облэнерго, сообщают «Ведомости приватизации» от 19 июня т.г.

В частности, начата подготовка конкурсов по продаже 65,009% «Хмельницкоблэнерго», 65% «Николаевоблэнерго», 60,248% «Запорожьеоблэнерго», 50,999% «Тернопольоблэнерго», 60,001% «Харьковоблэнерго».

ФГИУ в соответствии с действующим приватизационным законодательством предлагает всем потенциальным участникам принять участие в разработке условий продажи пакетов акций данных предприятий.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины в сентябре 2013 г. в соответствии с утвержденным планом-графиком приватизации планирует объявить приватизационные конкурсы по продаже контрольных пакетов акций шести облэнерго - 50,9% акций «Тернопольоблэнерго», 60,25% «Запорожьеоблэнерго», 60,001% «Харьковблэнерго», 65% «Николаевоблэнерго», 65,009% «Хмельницкоблэнерго» и 75% «Волыньоблэнерго».

***

Банк Китая начал финансирование нацпроекта «Воздушный экспресс»

Экспортно-импортный банк Китая сегодня открыл финансирование Национального проекта «Воздушный Экспресс».

Об этом заявил председатель Госинвестпроекта Владислав Каскив, сообщили УНИАН в пресс-службе Госинвестпроекта.

"Сегодня, 19 июня 2013 года, Госинвестпроект получил официальное сообщение от Экспортно-импортного банка Китая об открытии финансирования Национального проекта «Воздушный экспресс», - говорится в сообщении.

«Национальный проект «Воздушный экспресс» - это первый большой инфраструктурный проект, который реализовывается на окупаемой основе. За всю историю независимой Украины еще не реализовывалось таких масштабных инфраструктурных объектов за негосударственные средства», - отметил Каскив.

По его словам, конечной задачей реализации проекта является последующая передача его в концессию или приватизация.

«Открытие кредитной линии позволяет уже сейчас начать активную стадию строительства скоростного железнодорожного пассажирского сообщения между Киевом и международным аэропортом «Борисполь», - отметил в свою очередь руководитель координационного совета Нацпроекта «Воздушный экспресс» Кирилл Бондарь.

Кредитным соглашением также определен генеральный подрядчик с китайской стороны - компания СМСЕС - Китайская государственная компания машинной индустрии и комплексных подрядов, она является одной из крупнейших инфраструктурных компаний в Китае. Именно СМСЕС будет осуществлять закупки в рамках Национального проекта «Воздушный экспресс»

Контроль над использованием кредитных средств будут осуществлять Госинвестпроект и Экспортно-импортный банк Китая.

Напомним, Национальный проект «Воздушный экспресс» - это создание скоростных пассажирских перевозок между ст. «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом “Борисполь” и развитие инфраструктуры международного аэропорта “Борисполь”. Полная прибыльность проекта предусматривает кроме прямой коммерческой выгоды также позитивные эффекты в смежных отраслях – транспорте, логистике, туризме, услугах.

Общая сумма кредита составляет 372 млн дол. Кредит будет выделяться двумя траншами. Первый транш на сумму 52 млн дол. будет использован на выполнение проектных и подготовительных работ. Второй - 320 млн дол. – обеспечит непосредственно строительство инфраструктурных объектов.

***

Украина вышла из «черного списка» Парижского меморандума о контроле судов

Украина вышла из “черного списка” Парижского меморандума о взаимопонимании по контролю судов государством порта, об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

«Суда стран, находящихся в «черном списке», становятся объектом более детальных проверок со стороны инспекций контроля государства порта, что обычно приводит к задержкам судов и влечет дополнительные расходы для судовладельца. Поэтому выход страны из «черного списка» - это один из важных шагов в направлении улучшения имиджа Украины как морского государства и укреплении деловой репутации нашей страны как надежного партнера в грузоперевозках », - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владимира Козака.

Согласно сообщению, Укрморречинспекция ведет постоянный усиленный надзор за судоходными компаниями и предприятиями, суда которых ходят под государственным флагом, соблюдением международных и национальных требований по безопасности судоходства, отслеживает задержки судов во всех уголках мира.

По информации министерства, качественные и количественные показатели по проверкам судов под иностранными флагами в Украине значительно повысились и остаются одними из самых высоких в Черноморском регионе.

“За первое полугодие проверено 636 судов, что на 80 проверок больше, чем в Российской Федерации, и почти в четыре раза больше, чем у Республики Турция (обе страны и Россия, и Республика Турция находятся в «белом списке» Парижского меморандума)”, - уточнили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Вывод флага Украины из «черного списка» Парижского меморандума - одно из условий вступления Украины в ЕС, поставленных Европейским Союзом - неоднократно обсуждался на Совместном комитете старших должностных лиц по Повестке дня ассоциации Украина - ЕС, Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС.

***

Украина никогда не высказывалась за приватизацию ГТС - Янукович

Украина на переговорах по газовым вопросам на любом уровне никогда не высказывалась за приватизацию отечественной газотранспортной системы.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович на встрече с руководством Верховной Рады и председателями парламентских фракций, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Вообще, слово «приватизация» никогда не использовалось ни на каких переговорах. Ни с кем. Мы не использовали слово «приватизация». Это все слухи или домыслы, возможно, даже провокация. Но мы не живем за счет слухов», - сказал Янукович.

По словам главы государства, сейчас ведется работа по подготовке украинской газотранспортной системы к ее модернизации.

Президент подчеркнул, что модернизация украинской ГТС направлена, прежде всего, в поддержку технической надежности этой системы, а также хранения определенных объемов прокачки газа.

По убеждению Президента, этого можно достичь за счет объединения усилий потребителей, транзитеров и поставщиков газа.

«Сегодня есть большое желание сделать консорциум «Украина - Европа - Россия», - отметил Янукович.

При этом он подчеркнул, что без участия парламента какое-либо решение относительно создания консорциума приниматься не будет.

Как сообщал УНИАН, 3 мая 2013 года комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер сообщил, что он надеется до конца года получить ответы на все вопросы, касающиеся будущего развития украинской газотранспортной системы с тем, чтобы появилась возможность для начала ее реальной модернизации.

В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий пообещал европейским партнерам обеспечить прозрачность в принятии решений, касающихся развития газотранспортной системы.

В мае Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, которым предполагается разрешить приватизацию Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ее дочерних структур, а также передачу в аренду газотранспортной системы Украины.

Украина ведет с Россией длительные переговоры о снижении цены на газ, которую считает несправедливой. Москва в обмен добивается контроля над украинской ГТС. Стороны не исключают создания консорциума по управлению ГТС.

В то же время Украина пока не ответила на главный вопрос – каким может быть формат будущего газового консорциума: двусторонним между Украиной и Россией или трехсторонним, с привлечением Евросоюза, однако постоянно настаивает на евроинтеграции.

Президент Украины Виктор Янукович в ежегодном Послании Верховной Раде поручил правительству подготовить с международными финансовыми организациями новые проекты по модернизации национальной газотранспортной системы и повышению безопасности атомных электростанций.

***

Янукович: Украина не может повысить цену на газ для населения

Требования Международного валютного фонда относительно повышения цены на газ для населения являются неприемлемыми, подчеркивает Президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом Янукович сказал на встрече с руководством Верховной Рады и председателями парламентских фракций.

«Те требования, которые выдвигает сегодня МВФ, они для нас неприемлемы. Это повышение уровня оплаты населением за газ. Мы не можем на это согласиться. Потому что это может иметь негативные социальные последствия для населения», - сказал Янукович.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда работала в Украине с 29 января по 12 февраля 2013 года. По итогам работы глава миссии Кристофер Джарвис сделал заявление, в котором, в частности, обратил внимание, что в 2012 году продолжился рост объема дотаций на газ и отопление для населения, что оказывает большое давление на бюджет Украины и ее платежный баланс.

28 февраля Международный валютный фонд заявил, что остается на своих позициях относительно необходимости повышения цен на газ для населения в Украине.

***

Нацбанк намерен разрешить ЕБРР кредитовать украинские предприятия в гривне

Национальный банк Украины намерен разрешить Европейскому банку реконструкции и развития вести кредитование украинских предприятий в национальной валюте – гривне.

Об этом сказано в постановлении НБУ №172 от 17 мая, которое вступит в силу с момента официальной публикации документа.

«ЕБРР имеет право использовать собственные корреспондентские счета в гривне для проведения операций в гривнях между ЕБРР и резидентами в рамках уставной деятельности ЕБРР в Украине», - говорится в постановлении.

В документе, в частности, разрешается вести гривневые операции по кредитным договорам, заемным договорам; операции по получению ЕБРР межбанковского кредита от уполномоченного банка и его погашения, включая проценты и неустойки; операции по международным договорам Украины; операции, связанные с иностранным инвестированием в Украину в рамках деятельности ЕБРР на основе решений Совета директоров ЕБРР.

Кроме того, ЕБРР разрешено осуществлять в гривне операции поручительства и другие операции, не противоречащие законодательству Украины; в случае необходимости получать межбанковский кредит в гривнях в целях поддержки текущей ликвидности, а также размещать гривневые депозиты в уполномоченном банке на установленный соответствующим договором срок.

Как сообщал УНИАН, в послании Президента Украины к Верховной Раде Украины, размещенном на сайте главы государства 6 июня, отмечается, что обеспеченные НБУ меры по внесению в нормативно-правовую базу изменений, регламентирующих порядок проведения ЕБРР операций в гривне на территории Украины, позволяют ЕБРР осуществлять спектр операций в рамках его деятельности. Однако этот механизм все еще ожидает практического внедрения, хотя относительно дешевые средства ЕБРР можно было бы направить, прежде всего, на потребности муниципальных предприятий, малого и среднего бизнеса, а также реализацию ряда важных инфраструктурных проектов.

Тогда же, 6 июня, глава представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Акюнер сообщал, что в начале июня Национальный банк Украины провел совещание с участниками украинского банковского рынка, темой которого стало увеличение кредитования экономики в национальной валюте.

***

Россельхознадзор вновь жалуется на украинские сыры

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) в Челябинской области обнаружило в сыре украинских предприятий, входящих в состав агрохолдинга «Миликиленд», превышение допустимой нормы содержания микроорганизмов, говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, в продукции предприятий «Прометей» (филиал «Менский сыр»), «Рось» (филиал «Ахтырский сыркомбинат») и «Миргородский сыродельный комбинат» выявлено превышение допустимого содержания количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Как сообщал УНИАН, Россельхознадзор с 27 мая текущего года ввел режим усиленного лабораторного контроля для украинских компаний «Гадячсыр» (Полтавская обл.) и «Прометей» (Черниговская обл.) в связи с обнаруженными в их продукции антибиотиками.

Справка УНИАН. Группа компаний «Милкиленд» - диверсифицированный производитель молочной продукции, ведущий бизнес в России, Украине и Польше. «Милкиленд» входит в пятерку передовых компаний молочного рынка стран СНГ.

Компания Milkiland владеет 10 заводами в Украине, Останкинским молочным комбинатом в Москве и заводом Ostrowia в Польше и занимается производством твердых сыров и масла, а также цельномолочных продуктов.

Большую часть своей продукции Milkiland продает под брендом "Добряна", а также "Останкинская" и "Коляда".

***

Валовой внешний долг Украины вырос до 136,3 млрд долл.

Валовой внешний долг Украины на конец первого квартала 2013 года увеличился на 1,2 млрд долл. (0,9%) и составил 136,3 млрд. долл., что в свою очередь составляет 76,9% ВВП.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, размещенном на сайте ведомства.

«Рост объема внешнего долга на протяжении 1-го квартала был обусловлен улучшением доступа отечественных поставщиков на мировые рынки капитала в условиях их высокой ликвидности», - говорится в сообщении НБУ.

При этом внешний долг банковского сектора, по данным Нацбанка, в 1-м квартале не изменился и составляет 21,9 млрд долл. (12,3% ВВП).

«Внешние обязательства секторов общего государственного управления и органов денежно-кредитного регулирования уменьшились с начала года на 0,7 млрд долл. – до 31,5 млрд долл. Относительно ВВП этот долг сократился до 17,8% с 18,3%», - говорится в сообщении НБУ.

Внешний долг других секторов экономики в 1-м квартале увеличился на 1,6 млрд долл. – до 82,9 млрд долл. (46,8% ВВП).

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов Украины, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за март 2013 года выросла на 1,3%, с начала года - на 4,5% - до 67,416 млрд долл. США.

***

Фонд госимущества продаст Одесский припортовый завод и "Турбоатом"

Фонд государственного имущества Украины в декабре текущего года объявит приватизационные конкурсы по продаже 99,567% госпакета акций Одесского припортового завода и 75,224% акций "Турбоатома".

Об этом говорится в едином плане-графике продажи в 2013 году объектов групп В, Г, утвержденном приказом ФГИУ от 12 июня и размещенном на сайте ведомства.

В июне ФГИУ планирует объявить приватизационные конкурсы по продаже 92,75% акций "Сумыхимпрома" и 93,055% акций Днепродзержинской ТЭЦ.

Напомним, Фонд госимущества в соответствии с планом-графиком продажи в 2013 году планирует в августе объявить приватизационный конкурс по продаже 60,77% акций «Донбассэнерго», в сентябре - по продаже 60,8% акций Макеевского метзавода, 55,77% акций Северодонецкого приборостроительного завода, 51,03% акций Полтавского завода газоразрядных ламп, 50,9% «Тернопольоблэнерго», 75% «Волыньоблэнерго», 60,2% «Запорожьеоблэнерго», 60,001% «Харьковоблэнерго», 65,009% «Хмельницкоблэнерго», 65% «Николаевоблэнерго». В октябре ФГИУ планирует выставить на продажу 90,8% акций «Азовкабель», в ноябре - 50% акций «Луганских аккумуляторов», в декабре - 25% акций Черниговского завода радиоприборов.

В соответствии с утвержденным планом-графиком, в августе планируется выставить на биржах по 5% «Харьковоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго» и «Николаевоблэнерго», в сентябре - 46% акций «Черкассыоблэнерго», в декабре - по 25% акций «Одессаоблэнерго» и «Сумыоблэнерго».

Справка УНИАН. ОАО “Одесский припортовый завод” (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Компания «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ОАО «Турбоатом» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.

УНИАН